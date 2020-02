Selbstjustiz mit Pistole? – Prozess wegen versuchten Totschlags

Neubrandenburg/Torgelow

Im Prozess um Schussattacken auf Männer in Torgelow (Vorpommern-Greifswald) hat der Angeklagte den ersten Überfall bestritten, den zweiten aber gestanden. Der 24 Jahre alte Gerüstbauhelfer muss sich seit Mittwoch vor dem Landgericht Neubrandenburg verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung vor.

Der Angeklagte soll in der Nacht vom 15. zum 16. Juni 2019 die Wohnungstür eines 30-jährigen Torgelowers aufgebrochen und mehrfach mit Stahlkugeln aus einer Luftdruckpistole auf diesen gefeuert haben. Das Opfer wurde am Körper und am rechten Auge getroffen. Zehn Tage später gab es die zweite Schussattacke in Torgelow. Danach war der Mann festgenommen worden.

Anzeige erst viel später erstattet

„Ich habe den Angeklagten damals erkannt und auch die Waffe“, sagte der erste Geschädigte vor Gericht. Die Tür der Wohnung sei nachts plötzlich aufgebrochen worden, er habe wohl fünf Schüsse abbekommen. Warum der Bekannte ausgerechnet ihn angegriffen habe, wisse er nicht. Es gab zwar 25 Euro Schulden und es könne um Drogen gegangen sein. „Aber ich weiß bis heute nicht warum“, sagte der 30-Jährige.

Er sei mit der Situation vollkommen überfordert gewesen und habe erst am 28. Juni - zwei Tage nach der zweiten Schussattacke in Torgelow - Anzeige erstattet. Der Angeklagte bestritt, dass er in die Wohnung geschossen hat. Er sei die ganze Nacht im etwa 25 Kilometer entfernten Strasburg bei einer Garagenparty gewesen.

Angeklagter räumt zweite Tat ein

Dagegen räumte der Angeklagte ein, am 26. Juni aus einem Auto heraus geschossen zu haben. Er habe einen aggressiven Mann mit Baseballschläger und dessen Helfer daran hindern wollen, einen Bekannten niederzuschlagen und dessen Familie in einem Haus zu misshandeln. Als der Mann mit dem Baseballschläger auf das Auto zugekommen war, habe er „zur Abschreckung“ gegen eine Wand geschossen, etwa sechs Mal. „Dabei muss der Mann einen Abpraller abbekommen haben“, sagte der Angeklagte. Die Stahlkugel traf den Geschädigten am Kopf und musste herausoperiert werden.

Dem Angeklagten war der Besitz der Waffen schon 2017 amtlich verboten worden. Er habe die Pistole dennoch gehabt, weil er am Wochenende immer auf dem Ruinen-Gelände des Ex-Gefängnisses in Ueckermünde damit schießen war. Der Prozess wird am 21. Februar mit weiteren Zeugen fortgesetzt. Mit einem Urteil wird frühestens Mitte März gerechnet.

