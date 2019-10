Selbstversuch in Greifswald für das Klima: Wir leben einen Monat lang ohne Plastik

Greifswald/Stralsund

Drei, manchmal auch vier volle gelbe Säcke fallen im Monat in ihrem Zwei-Personen-Haushalt an, hinzu kommen auch noch Pfand- und Einwegflaschen. „Viel zu viel“, finden Christin und Kai Lachmann. Die OZ-Mitarbeiter wollen deshalb herausfinden, wie der Alltag aussieht, wenn sie auf Plastik verzichten.

Welche Alternativen gibt es in Greifswald und Stralsund? Einen Monat soll der Selbstversuch dauern. Auf einem Blog werden die beiden über die täglichen Herausforderungen und Erkenntnisse berichten. Außerdem wollen sie mit Umweltexperten, Supermarktleitern und Plastikvermeidern ins Gespräch kommen und Tipps geben.

Die beiden vermuten: Das wird eine echte Herausforderung. Denn in den Standard-Supermärkten und Drogerien gibt es kaum etwas, das nicht in Plastik eingepackt ist. Nudeln, Haarwäsche, Toilettenpapier und Gemüse sind nur eine kleine Auswahl von in Kunststoff eingetüteten Produkten. Hinzu kommt das Mikroplastik in Cremen.

Verfolgen Sie hier den Selbstversuch im Liveblog:

Tipp des Tages (1)



Auf diesem Blog wollen wir jeden Tag einen Tipp geben, wie jeder im Alltag Plastik vermeiden kann. Heute:



Stückseife statt Flüssigseife

Flüssige Seife ist so gut wie immer in einer Plastikverpackung. Damit die Flasche hübscher ist, wird sie meist noch mit Plastik ummantelt oder beklebt. Der Deckel und das Röhrchen sind ebenfalls aus Plastik.



Das lässt sich leicht vermeiden, indem man einfach ein normales Seifenstück nimmt, das in Papier eingepackt ist. Am besten darauf achten, dass die Seife nicht aus Palmöl gemacht wurde, denn um dieses billige pflanzliche Öl herzustellen, wird hektarweise Regenwald abgeholzt. Da hat man dann auch nichts gekonnt.



Text: Kai

Foto: Christin





Bestandsaufnahme zum Auftakt



Als ich mit dem Rauchen aufgehört habe, war einer der ersten Schritte, den Zigarettenkonsum zu dokumentieren, um ihn sich bewusst zu machen. Wann rauche ich, aus welchem Grund und ist das wirklich nötig. Das lässt sich abgewandelt auf das Plastikfrei-Experiement übertragen. Wann benutzen wir Plastik, warum und - wahrscheinlich die wichtigsten Fragen für die nächsten Wochen - gibt es Alternativen oder müssen wir verzichten? Los geht es am Morgen mit einem Schluck Eistee aus einer Plastikflasche. Sie ist von einer weiteren Plastikschicht mit Aufdruck ummantelt. Kauft man sechs Flaschen davon, sind diese ein weiteres Mal in Plastik verpackt. Und wenn diese 6er-Träger im Supermarkt angeliefert werden, dann auf Paletten, die mit Plastikfolie umwickelt sind, damit nichts auseinanderfällt. Vier Schichten Plastik! Das dürfte schon mal ein schwer zu toppender Rekord sein. Ganz klar: Da können wir locker drauf verzichten. Den Durst stillen - das geht auch umweltfreundlicher. Im Badezimmer sind wir umgeben von Plastik - wo wir auch hingucken



Entweder sind die Verpackungen aus Plastik oder in den Produkten ist womöglich Mikroplastik. Für Zahnbürste und Zahnpasta gibt es sicherlich Alternativen. Duschen geht auch mit Seife, auch für die Haare gibt es Alternativen. Eine Herausforderung wird es, Klopapier zu finden, das nicht in Plastik eingewickelt ist. Creme kann man vielleicht selbst machen, aber Deo? Das könnte schwer werden... Schnell noch einen Jogurt für die Arbeit greifen und dann los. Den Jogurt wollen wir nicht im Kühlschrank alt werden lassen (die anderen angefangenen Lebensmittel auch nicht, die werden noch verbraucht). Künftig gibt es ihn aus dem Mehrwegglas.



Die erste plastikfreie Verpackung des Tages Das Brötchen gibt es beim Bäcker in einer Papiertüte. Hey, zur Abwechslung mal kein Plastik! Brot hingegen wird leider fast immer in Plastik eingetütet. Da müssen wir uns etwas einfallen lassen. Der restliche Tag verläuft recht plastikfrei: Tee (selbstgekocht), Suppe (im kleinen Restaurant gegenüber), Kuchen (in Papier eingepackt), Apfel (unverpackt) - alles gut.



Am Abend steht Fußball in einer Kneipe auf dem Programm. Bier ist übrigens das einzige Getränk, bei dem die Deutschen (noch) überwiegend an der Mehrwegflasche festhalten. Laut Umweltbundesamt liegt der Marktanteil bei 82 Prozent, 2010 waren es noch 88. Auch insgesamt ist der Anteil von Mehrwegflaschen im Sinkflug. 2017 waren es nur noch 42 Prozent. Dabei können Mehrwegflaschen aus Glas bis zu 50-mal befüllt werden und tragen so dazu bei, dass Müll vermieden wird. Auch Mehrwegflaschen aus Kunststoff sind im Vergleich zur Einwegflasche sinnvoller. Sie können 20-mal in Umlauf gebracht werden.



Text: Kai





Wo sind die Grenzen?

Die Voraussetzungen für diesen Selbstversuch: Alles, was in Einwegplastik verpackt ist oder eben Mikroplastik enthält, darf nicht im Einkaufskorb landen. Das betrifft nicht nur Lebensmittel, sondern auch Kosmetika und andere Haushaltsutensilien. Was an bereits geöffneten Lebensmitteln noch im Kühlschrank ist, wird natürlich noch verbraucht. Eine spannende Frage wird sein, welche Ausnahmen im Laufe des Experimentes gemacht werden müssen. Shampoo und Duschgel lassen sich selbst herstellen, aber was ist mit Kontaktlinsenflüssigkeit?

Doch wozu das Ganze?

Klimawandel, Fridays for Future, Nachhaltigkeit: Kein Thema wird momentan so sehr diskutiert wie der Umweltschutz. Klar ist: Nichts tun oder so weitermachen wie bisher, sind keine Lösungen. Doch was soll einer allein schon erreichen? Den Planeten wird man nicht retten, aber die Frage ist, welchen Beitrag jeder einzelne leisten kann.

