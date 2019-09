Semesterstart in Greifswald: Günstiges Zimmer in Toplage gesucht!

Greifswald

Sechs potenzielle WGs standen auf der Wunschliste von Laura Eichelmann. Zwei Tage hat sich die 21-Jährige Zeit genommen, um die Wohngemeinschaften anzuschauen. Mit Erfolg: „Ich habe mich schnell entschieden und wurde auch gleich genommen.“ Seit einem Jahr wohnt die Theologie-Studentin nun in einer Dreier-WG in der Innenstadt.

In eine eigene Wohnung ziehen wollte die Brandenburgerin nicht. Zu teuer wäre das gewesen. „Außerdem wollte ich nicht ganz allein leben.“ Laura kennt keinen Kommilitonen, der Schwierigkeiten hatte, eine Bleibe zum Semesterstart zu finden.

Die Theologie-Studentin Laura Eichelmann (21) kümmerte sich sechs Monate vor Semesterbeginn um eine WG. Quelle: Christin Lachmann

Doch es gibt sie: Studenten, die jetzt noch eine Bleibe suchen – und noch nicht einmal etwas dafür können. Ein Paradebeispiel seien Medizinstudenten. Denn sie erhalten erst jetzt ihre Zulassungen, wie Julia-Anne Feldmeier, Leiterin der Abteilung Studentisches Wohnen des Studierendenwerks, weiß.

In Greifswald bietet das Studierendenwerk 814 Wohnheimplätze an. Darunter Einzelzimmer mit Gemeinschaftsküche, Paar- und Familienwohnungen oder auch Drei-Bett-Zimmer mit Doppelstockbetten. Von letzterem Beispiel gibt es allerdings nur noch wenige. Mit der Sanierung des Wohnheimes in der Makarenkostraße kommen ab Wintersemester 2020/2021 noch etwa 150 Plätze mehr hinzu.

Möblierte Studenten-Appartements beliebt

Das Wohnen im Wohnheim ist begehrt. Kein einziger Platz ist noch frei. Bis zu einem halben Jahr vor Semesterbeginn können sich Studenten online bewerben. Ein Auswahlverfahren gibt es nicht. Einen Platz bekommt derjenige, der sich rechtzeitig angemeldet hat.

Warum die Plätze so beliebt sind, zeigt sich an der Miete. Für einen Platz im Doppelzimmer in der Wohnheimanlage Fleischerwiese zahlen Studenten für 17 bis 22 Quadratmeter 165 Euro. Familien- oder Pärchenappartements, also für zwei Personen mit Doppelbett, in der Bachstraße kosten 540 Euro für 31 bis 34 Quadratmeter.

„Zudem sind alle Objekte möbliert, was auch viele Studenten anspricht, weil so keine zusätzlichen Kosten für Möbel anfallen“, sagt die Abteilungsleiterin. Der Trend bei Studenten, lieber allein statt in einer WG zu leben, werde stärker, fügt Feldmeier hinzu. Auch private Studentenappartements, etwa von der Firma Youniq, buhlen um die Gunst der Studenten. Der Quadratmeterpreis liegt hier bei rund zehn Euro kalt. Auf der Homepage wirbt das Unternehmen mit Toplage, modern möblierten Wohnungen und zusätzlichen in der Miete enthaltenen Extras, wie TV und Highspeed-Internet. „Vielen Eltern ist es das wert“, so Feldmeier.

Potenzielle WGs in Schönwalde I und II noch zu haben

Doch auch Wohngemeinschaften bleiben begehrte Objekte. Bei sogenannten „WG-Castings“ werden potenzielle neue Mitbewohner eingeladen und müssen sich gegen die Konkurrenz durchsetzen. Wer selbst eine WG gründen will, muss gucken, was der Markt hergibt, wie Dirk Barfknecht, Geschäftsführer des Mietervereins Vorpommern-Greifswald, sagt. Sanierter Altbau in der Innenstadt sei demnach schwieriger zu bekommen: „Wohnungen im Plattenbau haben zwar einen schlechten Ruf, aber sind für WGs gut geeignet.“ Sein Tipp: Jede Wohnung detailliert vorher prüfen sowie den Energieausweis und Mietvertrag genau ansehen.

Genau hinschauen: Das rät Dirk Barfknecht, Geschäftsführer des Mietervereins Vorpommern-Greifswald. Quelle: Katharina Degrassi

Wohnungen von der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Greifswald (WVG), die sich als WG eignen, gibt es in allen Stadtteilen, sagt Pressesprecherin Jana Pohl. „Derzeit können wir allerdings nur noch große Wohnungen in Schönwalde I und II in den oberen Etagen anbieten, die zwischen 360 und 650 Euro Warmmiete kosten.“

Ähnlich sieht es auch bei der Wohnungsbau-Genossenschaft Greifswald (WGG) aus. Auch hier liegen die WG-tauglichen Wohnungen vorwiegend in Schönwalde II. „Die Wohnungen werden von Studenten gern angemietet, weil sie sich in unmittelbarer Nähe zum Campus am Beitzplatz befinden, kostengünstig sind und die Infrastruktur sehr gut ist“, sagt die Pressesprecherin der WGG, Juliane Boutalha.

Für Theologie-Studentin Laura kommt keine andere WG oder Wohnung infrage. Sie lebt gern in ihrer günstigen Dreier-WG in Toplage. Denn Laura braucht nur wenige Minuten bis zu ihrer Fakultät und zur Bibliothek.

Tipps für Studenten, die noch suchen: 1. Alle Portale nutzen: Neben den üblichen Internetseiten für WG-(Ge-)Suche sollten auch Gruppen bei Facebook und Schwarze Bretter genutzt werden. 2. Selbst aktiv werden: Wer nicht nur Anbieter von WGs anschreiben will, kann auch selbst eine Anzeige schalten. 3. Kreativ statt einsilbig: Schriftliche Anfragen erhalten WGs en masse. Also lieber individuelle Nachrichten verfassen und sich kreativ selbst beschreiben, als reine Fakten aufzulisten. 4. Schnell sein: Bei passender WG gleich zuschlagen und die Leute anrufen. 5. Nicht zu hohe Erwartungen: Auch wenn der Weg zur Innenstadt etwas weiter ist, ist man mit dem Fahrrad in Greifswald überall recht schnell. Deswegen nicht nur in der Innenstadt schauen. Andere Stadtteile haben auch schöne Ecken.

Von Christin Lachmann