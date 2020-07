Greifswald

Ein fast majestätisches Winken können die beiden betagten Fahrgäste den Schaulustigen am Straßenrand gönnen. Die 90-jährige Eveline Knoll und die 85-jährige Ilse Beth gehören zu den ersten Passagieren, die eine Ausfahrt in der Rikscha genießen dürfen und fühlen sich dabei sichtlich pudelwohl. Die beiden Damen leben im Paul-Gerhardt-Haus der Odebrecht-Stiftung, die mit diesem Gefährt ein neues Erlebnis für die Bewohner geschaffen hat.

Die Idee dazu reifte bei dem ehemaligen Heimleiter Stephan Helbig und seinem Team, als sie erstmals auf die Aktion „Radeln ohne Alter“ aufmerksam wurden. „Der Gedanke dahinter ist, den Leuten das Radfahren noch auf eine andere Weise ermöglichen zu können“, sagt Stephan Helbig. Schnell haben sich die Mitarbeiter mit den Möglichkeiten beschäftigt, verschiedene Räder begutachtet und sind Probe gefahren.

Ein Wunschmodell mit Elektro-Unterstützung im Wert von 6421 Euro wurde gefunden. Hier sitzen die Passagiere vor dem Fahrer, ein Trittbrett erleichtert den Einstieg und das Verdeck schützt vor Sonne und Regen. Bis zur Inbetriebnahme des Traum-Mobils musste Stephan Helbig – der zu Jahresbeginn in den Ruhestand ging – allerdings noch ein wenig Geduld beweisen.

Die Bewohnerinnen des Paul-Gerhardt-Haus Eveline Knoll und Ilse Beth genossen die Rikscha-Ausfahrt mit Betreuerin Jana Clemens. Das Gefährt mit E-Antrieb wurde dank Spenden und durch Förderung der Glücksspirale möglich. Der ehemalige Heimleiter Stephan Helbig (v.l.) und der Geschäftsführer des Paul-Gerhardt-Haus Dirk Mischkale freuen sich, dass der Wunsch nach diesem Erlebnis für die Bewohner nun realisiert werden konnte. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Spenden und Glücksspirale ermöglichen traumhafte Ausfahrten

„Über zwei Jahre lang haben wir Spenden gesammelt und letztendlich noch eine Förderung von 5136,89 Euro über die Glücksspirale erhalten“, erklärt Dirk Mischkale, Geschäftsführer des Altenhilfezentrums Paul Gerhardt. „Nach einem Probebetrieb können wir unseren Bewohnern ab sofort bei angenehmen Wetter Ausflüge in die nähere Umgebung anbieten, die sie mit schönen Erlebnissen aus ihrem Leben verbinden. Diese Orte mit vielen positiven Erinnerungen wären ohne die Rikscha für unsere Bewohner nur schwerlich oder gar nicht zu erreichen, obwohl sie gar nicht weit entfernt sind“, so der Geschäftsführer. „Natürlich kann man die Bewohner auch in einen Bus setzen. Aber das hier ist ein anderes Erlebnis.“

So ließ es sich auch der ehemalige Heimleiter nicht nehmen, bei der Einweihungstour vorbeizuschauen. Eine Probefahrt hat er selbst schon längst unternommen und will auch zukünftig regelmäßig Bewohner auf eine Ausfahrt einladen. „Die Leute müssen die Rikscha erst gesehen haben. Die erste Reaktion auf Erzählungen sind eher verhalten. Wenn sie sich die Rikscha dann angesehen haben und einsteigen, sind sie begeistert. Die Mitbewohner haben Spaß daran“, hat Stephan Helbig beobachtet.

Neben den Mitarbeitern des Paul-Gerhardt-Hauses oder Angehörigen der Bewohner, sind auch weitere Freiwillige – die den Senioren solch eine Ausfahrt ermöglichen wollen – willkommen. „Wir bestimmen dann gemeinsam das Ziel. Wir wissen ja, welche Vorlieben die Bewohner haben“, erklärt Betreuerin Jana Clemens, die sich mit Eveline Knoll und Ilse Beth auf den Weg zum Greifswalder Rathaus machte. „Oft ist es die ehemalige Wohngegend“, sagt Geschäftsführer Dirk Mischkale. „Das Gelände muss nun jedoch erstmal erkundet werden. Poller, die Radwege absichern, stehen für die Rikscha zu eng.“

Sekt mit der Oberbürgermeister inklusive

Die Radler mit dem auffälligen Gefährt vor dem Rathaus wollte sich dann auch Oberbürgermeister Stefan Fassbinder nicht entgehen lassen, der mit Besatzung gleich mit einem kleinen Glas Sekt auf die schöne Tour anstieß. „Ein wunderbares Projekt. Das ist mal eine ganz andere Facette einer Ausfahrt. Es geht hier nicht darum, alltägliche Wege zu erledigen oder schnell von A nach B zu gelangen, sondern darum, sich Zeit zu nehmen für einen Wunschort, für ganz individuelle Ziele, die den Menschen am Herzen liegen. Ich wünsche allen künftigen Passagieren viel Freude auf ihrer Fahrt“, freute sich das Stadtoberhaupt über diesen Anblick.

Stephan Helbig weist derweil weitere freiwillige Fahrer in den Umgang mit dem Gefährt ein. „Auch mit Hilfe von ehrenamtlichen Helfern werden wir regelmäßig Ausfahrten an persönliche Wunschorte für unsere Bewohner organisieren. Dafür suchen wir noch Freiwillige. Wer das Projekt als Rikscha-Fahrerin oder -Fahrer unterstützen möchte, kann sich gern bei uns melden“, sagt der ehemalige Heimleiter.

Von Wenke Büssow-Krämer