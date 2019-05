Wusterhusen

Die einst sehr beliebte Disko „Genesis“ ist seit Jahren geschlossen, Interessenten für eine neue/andere Nutzung meldeten sich nicht.

Eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, der Wusterhusens Bürgermeister Burkhard Köpnick angehört, hat es nun nach Einigung von der Bank erworben und lässt das Gebäude abreißen. Darüber informierte der Bürgermeister auf der Gemeindevertretersitzung. Sondermüll verteure das Unternehmen. Weil der beauftragten Firma ein Gutachten zu eventuell hier lebenden Fledermäusen fehlte, erfolgte nun sogar ein Abrissstopp.

Entstehen sollen hier später Seniorenwohnungen, erläuterte Köpnick. Schon 2017 hatte der Bürgermeister über Pläne gesprochen, das Gebäude in kommunales Eigentum zu übernehmen und dann über einen Investor betreute Wohnungen zu errichten. Er kündigte damals Verhandlungen mit der Sparkasse Vorpommern an. Der Investor ist nun die Gesellschaft, der Köpnick angehört.

Wohnungsbau könnte sich nicht mehr rechnen

Wenn noch größere Auflagen kommen, rechne sich das Vorhaben nicht mehr, schätzt er ein. Ohnehin sei knapp kalkuliert worden. Jetzt wird erst einmal das Ergebnis des Fledermausgutachtens abgewartet. Die Tiere sind streng geschützt. Sollten sie in dem gewaltigen Betonbau leben, kann das zur Versagung des Abrisses oder zumindest zu Auflagen zum Schutz, zur Umsiedlung oder Ähnlichem führen.

Wie Köpnick weiter berichtete, habe die GmbH das Grundstück von der Bank erworben. Es sei ursprünglich mit weit mehr als zwei Millionen Euro Schulden belastet gewesen.

Diskosterben nach der Jahrtausendwende

Das nun zum Teil schon eingerissene Gebäude ist ein Zeugnis des Diskosterbens in Greifswald und Umgebung. Etwa bis 1998/99 brummten die Tanztempel. Dann begann der Niedergang. Veränderte Freizeitgewohnheiten und der „Gebärstreik“ nach der Wende gelten als Ursachen der Krise der Diskotheken in der Region.

2012 wurden die Türen in Wusterhusen für immer geschlossen. Zuvor wurde hier auch nur noch im Winterhalbjahr zum Tanz geladen. Über ein Jahrzehnt wurde das „Genesis“ durch den Greifswalder Rechtsanwalt Uwe Degen-Gellenbeck zwangsverwaltet. Dieser schätzte 2012 ein, dass die Disko nur dank des engagierten Betreibers Christian Wienhold so lange existiert habe. Dieser zahlte zuletzt eine Umsatzpacht, das heißt, sie war niedriger, wenn der Laden schlecht und höher, wenn es besser lief.

Wienholds Greifswalder Disko GmbH mit Sitz im Greifswalder Stadtteil Schönwalde I ging 2012 pleite. Sie schuldete dem Besitzer der Genesis-Immobilie eine fünfstellige Euro-Summe. Die hat er nie bekommen. Denn nach dem Abschluss des Insolvenzverfahrens Ende Juni 2016 blieben exakt null Euro zu verteilender Masse. Die Gläubiger hatten über 97.000 Euro anerkannte Forderungen.

„Fly in“ und „Genesis“ waren die ersten Nachwendediskotheken

Die Greifswalder Disko GmbH betrieb außer „Genesis“ in der Greifswalder Gaußstraße in der früheren Schülergastsstätte 2006 bis 2012 den „Soundgarden“. Das war der Nachfolger von Greifswalds erster Nachwendedisko, des „Fly in“, einer Gründung von 1991. Das „Genesis“ öffnete eine Woche nach „Fly in“ die Tore.

Auch der Nachfolger des „Soundgarden“ in der Greifswalder Gaußstraße, das „Bexx“, konnte nicht an die „goldenen 90er Jahre“ anknüpfen. Im Januar 2015 meldete der Betreiber des „Bexx“, die Greifswalder Veranstaltungs GmbH, Konkurs an. Weil nichts zu holen war, wurde für diese Firma nicht einmal ein Insolvenzverfahren eröffnet. Bei der Disko GmbH waren wenigstens die Kosten des Verfahrens und des Gerichts gedeckt. Aber andere Gläubiger wie Finanzamt, Gema, Stromlieferant gingen leer aus.

Keiner wollte das Grundstück haben

Eigentümer des Genesis-Grundstücks waren übrigens drei Herren, die nach 1990 in der Greifswalder Unterhaltungsszene einen großen Namen hatten und zumindest teilweise nach 2000 persönliche Insolvenz anmeldeten.

Ein Versuch, die Wusterhusener Diskothek „Genesis“ 2012 im Gericht zwangsweise zu versteigern, hatte keinen Erfolg. Sie verlief in Ermangelung von Interessenten erfolglos. Der Schätzwert lag damals bei 210 000 Euro.

Eckhard Oberdörfer