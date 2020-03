Seuchen in Greifswald – Ein Rückblick in die Nachkriegszeit

Greifswald

Wenn wir aktuell von einer einmaligen Ausnahmesituation sprechen, die die Stadt erlebt, so stimmt dies im konkreten Fall und in der besonderen Ausprägung der Covid-19-Pandemie natürlich. Zugleich sei daran erinnert, dass die Greifswalder in der Vergangenheit bereits extreme Seuchenzeiten, jedoch unter ungleich schlechteren Voraussetzungen, bewältigt haben.

Bei genauer Betrachtung der Probleme der Nachkriegszeit offenbart sich ein Szenario, das in mancherlei Hinsicht Parallelen zur Gegenwart aufweist. Für Greifswald endeten der entbehrungsreiche Zweite Weltkrieg und die menschenverachtende Herrschaft des Nationalsozialismus bereits am 30. April 1945.

Nachdem die Stadt an diesem Tag kampflos und unzerstört an die Rote Armee übergeben worden war, stellten sich neue, nicht minder schwierige Herausforderungen. Infolge der nicht nachlassenden Flüchtlingsströme verdoppelte sich die Bevölkerungszahl in der Stadt schlagartig.

Fleckfieber , Typhus und Diphtherie waren allgegenwärtig

Insbesondere in den überfüllten Flüchtlingsunterkünften herrschten katastrophale hygienische Bedingungen, so dass schwere Fleckfieber-, Typhus- und Diphtherie-Epidemien ab dem Spätsommer 1945 ihren Anfang nahmen. Um alle zur Verfügung stehenden Kräfte bei der Bekämpfung der entstandenen Seuchenlage zu bündeln, kam dem Gesundheitsamt eine zentrale Bedeutung zu.

Die wöchentlich durch den Amtsarzt erstellten „Berichte über den Gesundheitszustand in der Stadt“ geben Auskunft über die Zahl der neu Erkrankten, die Ernährungssituation der Bevölkerung, bereits ergriffene und zukünftig notwendige Maßnahmen.

Unternernährung begünstigt Ausbreitung

Die katastrophale Ernährungssituation mögen folgende Zahlen verdeutlichen. So standen für Arbeiter 1292, Nichtarbeiter 792, Kinder 847 und Kleinkinder 855 Kilokalorien pro Tag zur Verfügung. Zum Vergleich: Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. geht aktuell von einem Kalorienbedarf eines männlichen Erwachsenen von ca. 2000 bis 3000 Kilokalorien aus. Dieser Zustand veränderte sich in den folgenden Wochen nur geringfügig.

Die Unterernährung wirkte sich gleichsam auf die Widerstandsfähigkeit gegen die sich ausbreitenden Infektionskrankheiten aus und begünstigte im Verbund mit den hygienischen Verhältnissen in den beengten Wohnungen und Flüchtlingsquartieren die sprunghafte Verbreitung von Krankheiten.

1945: 3000 Typhusfälle in Greifswald

Wie reagierten die zuständigen Behörden? Im September 1945 begannen aufgrund der seit Juli rasant steigenden Typhuserkrankungen (5 Fälle im Mai, 269 im August) die Schutzimpfungen auf Anweisung der Sowjetischen Militäradministration in Deutschland (SMAD). Impfpflicht bestand für alle Personen zwischen 5 und 50 Jahren. In 13 Impfbezirken wurden in 7 Impflokalen in der ersten Woche allein 13 795, in der folgenden Woche 14 600 Personen geimpft.

Für die Herstellung und Beschaffung von Impfstoffen war das Hygieneinstitut der Universität zuständig, das durch die Landesregierung in Schwerin aktiv in die Seuchenbekämpfung einbezogen wurde. Allein 1945 registrierten die Mitarbeiter des Instituts bei rund 30 000 durchgeführten Untersuchungen ca. 3000 positive Typhus- bzw. Paratyphusfälle.

Kapazität der Kliniken reichte nicht aus

Da die Kapazitäten der klinischen Einrichtungen für die Aufnahme der Erkrankten bei Weitem nicht ausreichten, mussten zusätzliche Hilfskrankenhäuser eingerichtet werden. Schon im August berichtete Amtsarzt Otto Peiper (1876–1951), dass in Greifswald wegen Überfüllung der Kliniken Typhuskranke und -verdächtige nicht untergebracht werden könnten.

Daraufhin ordnete die Landesregierung die Einrichtung von Behelfskrankenhäusern und Quarantänestationen an. So dienten beispielsweise die Arndtschule und das Garnisionslazarett vorübergehend als Krankenasyle.

„Suchschwestern“ spüren erkrankte Personen auf

Die Tätigkeit der Ärzte, die die Landesregierung auf Anweisung der SMAD teilweise unentgeltlich zur Seuchenbekämpfung verpflichtete, wurde durch den Einsatz von medizinischem, aber vor allem auch Hilfspersonal unterstützt. Bewährt hat sich scheinbar das System der Suchschwestern, die von August 1945 bis Februar 1947 im ganzen Land unterwegs waren, um erkrankte Personen ausfindig zu machen.

Polizei-Verordnung zur Fleckfieberbekämpfung vom 8. Februar 1946, StAG, Rep. 7.2.2, Nr. 6. Quelle: Institut für Ethik und Geschichte der Medizin der Universitätsmedizin Greifswald

Die Seuchenhelferinnen waren verpflichtet, jedes Zimmer des ihnen zugeteilten Bezirkes auf erkrankte Personen zu untersuchen, diese zu melden und möglichst zu hospitalisieren. Zeitzeugen erinnern sich, dass diese „Suchaktionen“ nicht immer widerstandslos hingenommen wurden, da die berechtigte Befürchtung bestand, dass die Nahrungsmittelversorgung in den Krankenhäusern noch katastrophaler war als in der häuslichen Umgebung.

Nach dem Typhus kam das Fleckfieber

Unter Kontrolle war die Situation im Spätherbst 1945 keineswegs, auch wenn die Zahl der Typhuserkrankungen langsam zurückging. Mit dem Wintereinbruch 1945/46 deutete sich aufgrund der Verlausung der Bevölkerung eine ausgedehnte Fleckfieberepidemie an: „Die Zahl der Verkrätzten und Verschmutzten sowie Verlausten wächst ständig und erfordert umgehend die Verausgabung von Reinigungsmaterial und Desinfektionsmitteln“, bemerkte Mitte Dezember der Amtsarzt in seinen Berichten.

Kältewelle : Kranke erfrieren in Kliniken

Gleichzeitig berichtete er über die Einrichtung eines Seuchenkrankenhauses für die Infizierten in der Odebrechtstiftung. Erst jetzt steht für die an Diphterie Erkrankten ein Serum zur Verfügung. Bisher waren die meisten Fälle tödlich verlaufen. Weiterhin hieß es in der Berichtswoche vom 2. bis 8. Dezember 1945: „Die hereingebrochene Kältewelle bedrückt den Gesundheitszustand weitester Kreise in einem irreparablen Umfange. Es ist schon so weit, dass die Kranken in den Kliniken erfrieren, die Ärzte kaum noch Sprechstunde halten und selbst die nötigsten OPs kaum noch durchgeführt werden können.“

Tuberkulose flammt wieder auf

Zu den großen Nachkriegsproblemen gehörte neben den genannten Seuchen auch das explosionsartige Wiederaufflammen der Tuberkulose (Tbc), deren Sterblichkeit aufgrund der katastrophalen hygienischen Bedingungen lange Zeit auf einem hohen Stand verharrte.

Mit dem SMAD-Befehl 297 vom 3. Oktober 1946 kam es zur Wiedereinrichtung der Tbc-Fürsorgestellen und Lungenheilstätten. In Greifswald wurden Tbc-Patienten ab 1946 in der Odebrechtstiftung untergebracht. Ein Großteil der Erkrankten kam indes nach Stralsund in die ehemalige Provinzialheilanstalt. Auch in Lubmin befand sich eine kleinere Heilstätte.

Kampf den Geschlechtskrankheiten, Aufruf vom 10. Oktober 1945. Quelle: Stadtarchiv Greifswald, Institut für Ethik und Geschichte der Medizin der Universitätsmedizin Greifswald

1946: 13 Bettbezüge für 67 Patienten

Als zusätzliches Problem erwies sich die Zunahme von Geschlechtskrankheiten. Ihr Anstieg war so alarmierend, dass auf Anweisung der Landesverwaltung die sofortige Hospitalisierung neuartiger Fälle angeordnet wurde. Erste breit angelegte Aufforderungen an die Bevölkerung ergingen bereits im Oktober 1945. Im März 1946 entstanden für die Betreuung der Kranken zwei „Sanierungsstuben“ (Fleischerstraße 90 und Fischstraße 16) und zur Erweiterung des Bettenbestandes wurde in der Odebrechtstiftung eine Außenstation eingerichtet.

Die hier herrschenden Verhältnisse entsprachen allerdings kaum dem, was man sich heute auch nur annähernd unter einem Krankenhaus vorstellt. So standen für 67 Patienten 13 Bettbezüge, 20 Decken und 30 Laken zur Verfügung. Geschlafen wurde auf Holzpritschen und Strohsäcken. Als zentrale ambulante Einrichtung fungierte ab März 1946 die Fürsorgestelle für Geschlechtskrankheiten im Haus der späteren Kreispoliklinik am Mühlentor 1.

Merkblätter für Bevölkerung

Vor dem Hintergrund, dass für die Therapie nicht genügend Medikamente zur Verfügung standen und es wie überall an Personal mangelte, wurde ein Bündel präventiver und sanktionierender Maßnahmen zur Eindämmung der Infektionen diskutiert und beschlossen. Über eine Reihe von Vorträgen sowie Merk- und Aufklärungsblätter erfolgte die Aufklärung der Bevölkerung über Ansteckungswege, Präventionsmöglichkeiten und Verhaltensmaßregeln. Zu diesem Zweck wurde auch eine Wanderausstellung des Hygienemuseums Dresden nach Greifswald geholt.

Razzien auf der Suche nach Erkrankten

Zwangsuntersuchungen und Zwangshospitalisierungen waren an der Tagesordnung. Quellensuche und Meldepflicht galten als obligatorisch. Die Polizei berichtete von Razzien in einschlägigen Hotels, bei denen vier bis 14 Prozent der Lokalbesucher als infiziert gemeldet wurden. Für entlassene Patienten sollte in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt sofort eine Arbeit beschafft werden. 1947 wurde schließlich eine Baracke eingerichtet, um darin die „für das Übel verantwortlichen, asozialen“ Frauen zu sammeln und unter Beobachtung zu stellen.

Mut für die Gegenwart

Die mit verschiedenen gleichzeitig auftretenden Seuchen verbundenen Greifswalder Probleme der Nachkriegszeit stellten sich, insbesondere angesichts der katastrophalen ökonomischen und sozialen Lage, keineswegs weniger dramatisch dar als die heutigen Pandemie-Auswirkungen.

Der Erfolg der seinerzeit getroffenen drastischen Maßnahmen, die Tatkraft der damaligen Akteure des Gesundheitswesens und das Durchhaltevermögen der Bevölkerung sollten uns auch für die Gegenwart Mut machen.

Seuchen der Nachkriegszeit Diphtherie: Eine durch Bakterien ausgelöste Erkrankung, die vor allem bei Kindern auftritt. Hals und Rachen schwellen durch ein von den Bakterien abgesondertes Gift an, es kann zum Erstickungstod kommen. Die Diphtherie ist zwar dank Impfungen stark zurückgegangen, aber nicht weltweit ausgerottet. Die Übertragung geschieht durch Tröpfcheninfektion. Typhus: Die Infektionskrankheit kennzeichnet sich vor allem durch sehr hohes Fieber und Benommenheit der Erkrankten, die Infektion kann auf die inneren Organe angreifen. Eine Übertragung geschieht meist durch verunreinigtes Wasser. Heute noch in Ländern mit schwierigen hygienischen Verhältnissen verbreitet, eine Impfung ist möglich. Fleckfieber: Auch Fleckfieber wird durch Bakterien verursacht. Diese werden durch blutsaugende Kleiderläuse auf den Menschen übertragen. Typisch sind hohes Fieber, das tagelang anhält, und Hautausschlag.

