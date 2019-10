Sexismus-Vorwürfe: Netto-Werbung sorgt für Gesprächsstoff in Greifswald

Greifswald

Nackte Haut für eine saubere Erde? Der Lebensmittelmarkt Netto wirbt mit freizügigen Männern und Frauen auf Großplakaten für seine Obst- und Gemüseabteilung. Damit zieht er bundesweit und in Greifswald Kritik auf sich.

In der Gützkower Landstraße übermalten Unbekannte ein Plakat und schrieben „Fight sexism“ (bekämpft Sexismus) darauf. Den Frauenbeirat der Stadt erreichen Beschwerden, die Vorsitzende kritisiert die Kampagne als diskriminierend. Es ist bereits die dritte Diskussion um diskriminierende Werbung in der Stadt in diesem Jahr.

Oberbürgermeister verurteilt Werbung

Verantwortlich für die Bestückung der Werbefläche in der Osnabrücker Straße ist die Firma Ströer. Um diskriminierende Inhalte zu unterbinden, halte die Firma sich an die Grundregeln des Deutschen Werberates, schreibt eine Vertreterin der Unternehmenskommunikation der OZ. Für den Inhalt sei Ströer nicht verantwortlich.

Die Fläche, auf der die Plakate stehen, werde von der Stadt an Ströer vermietet, bestätigt Franziska Vopel, Mitarbeiterin der städtischen Pressestelle. „Der Oberbürgermeister verurteilt diese Form der Werbung.“ Was auf den Plakaten erscheine, entscheide Ströer ohne Absprache mit der Stadt.

Frauenbeirat fordert Leitlinien für Greifswalder Werbung

Kritik kommt auch vom Frauenbeirat der Stadt. „In dieser Werbung werden Körper mit Ware gleichgesetzt. Das suggeriert, dass ein Körper auch eine Ware sein kann. Das finde ich schwierig und diskriminierend“, sagt die Vorsitzende Ruth Terodde. Die Models, sowohl Mann als auch Frau, halten sich Gemüse und Obst vor ihre intimen Bereiche, in roter Schrift auf knallgelbem Untergrund steht: „Nackte Tatsache. Wir haben unverpacktes Obst und Gemüse“, um auf plastikfreie Produkte aufmerksam zu machen.

Dieses Werbeplakat von Netto beschmierten Unbekannte mit der Aufschrift „Fight sexism“ und einem Logo aus der linken Szene. Quelle: privat

Edeka erregte Aufsehen mit Buswerbung

Der Einzelhändler Edeka in der Bahnhofstraße hatte bereits im März Aufsehen erregt, als er mit einer Frau warb, die sich im Bikini gekleidet zwei Ananas vor die Brüste hält. Daneben der Spruch: „Die geilsten Dinger gibt’s bei uns“. Nach einem Tag wurde der betroffene Bus der Stadtwerke aus dem Verkehr gezogen. Der Edeka-Geschäftsführer entschuldigte sich und sprach von einem Missverständnis.

Der Frauenbeirat brachte daraufhin einen städtischen Leitfaden für Werbung ins Spiel. Im April gab es Kritik an einer Buswerbung mit einem halb nackten Mann und einer Frau, die für Küchenausstattung wirbt. Diese Werbung wurde nicht entfernt.

Eine Mehrheit in der Bürgerschaft folgte der Initiative des Frauenbeirats und beschloss, dass Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) einen Leitfaden für Werbung auf Flächen der Stadt und Gesellschaften mit städtischer Beteiligung erarbeiten solle. Die Verwaltung hätte mit der Umsetzung des Beschlusses gerade begonnen, sagt Franziska Vopel. Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg in Berlin und die Stadt Leipzig kennen solche Leitlinien bereits. Beispiel Leipzig: Verboten ist dort Werbung, die Personen mit Objekten gleichsetzt.

Netto nennt Werbung „humorvoll inszeniert“

Die Unternehmenskommunikation von Netto antwortet weiter auf eine schriftliche OZ-Anfrage: „Das Thema unverpacktes Obst und Gemüse steht visuell im Fokus unserer Kampagne und die Posen der Modells sind bewusst humorvoll inszeniert mit einer positiven Wortwahl.“ Weitere Nachfragen beantwortet der Konzern nicht. Die Werbekampagne laufe noch bis diesen Samstag, 26. Oktober.

Heike Volkening hält die Kampagne für nicht gelungen. Sie ist Vorstandssprecherin des Interdisziplinären Zentrums für Geschlechterforschung der Uni Greifswald. Es gelte zwar: „Der Vorwurf, Werbung vertrete veraltete Rollenmuster der Geschlechter, muss sich nicht notwendig auf das Vorhandensein von Nacktheit beziehen. Und die Abbildung von Nacktheit ist nicht grundsätzlich sexistisch.“ Die Gleichsetzung von Produkt und Körper lasse die Netto-Werbung jedoch diskriminierend erscheinen.

Die Greifswalderin Birgit Florkiewicz kritisiert die Werbung ebenfalls. „Ich bin nicht prüde, aber ich finde sie nicht gut. Da es um Umweltschutz geht, hätte ich das ganze mit einem anderen Motiv dargestellt. Nackte Körper in der Werbung sind in Ordnung, aber es hängt davon ab, wofür Werbung gemacht wird.“

