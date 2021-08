Greifswald

In der Nacht vom 15. Juli zum 16. Juli ist ein Mann in der Greifswalder Innenstadt ausgeraubt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitgeteilt hat, soll der 30-Jährige zwischen null und drei Uhr morgens von unbekannten Personen mehrfach geschlagen und getreten worden sein. Dabei erlitt der Mann so schwere Verletzungen an Kopf, Armen und am Oberkörper, dass er in die Intensivmedizin des Uniklinikums eingeliefert wurde.

Nach den Erinnerungen des Verletzen, hatte er auf dem Greifswalder Marktplatz mitbekommen, wie eine Frau belästigt wurde. Als er dazwischen ging, wurde er von den Männern körperlich angegriffen. Die Täter entwendeten dabei sein Handy, seine Geldbörse und seine Brille. Am nächsten Tag wurden die Gegenstände in der „Alten Mensa“ gefunden, wobei das Geld fehlte.

Die Polizei sucht nun Zeugen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung dieser schweren Straftat. Wer Hinweise zu dem Raub hat oder sonstige Angaben zu dem Vorfall machen kann, kann sich bei der Polizei in Greifswald unter 03834 540 224 oder über die Internetwache melden.

Von OZ