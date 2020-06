Greifswald

Im Prozess wegen des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern hat am Dienstag vor dem Stralsunder Landgericht ein neunjähriges Mädchen den angeklagten 43-jährigen Greifswalder schwer belastet. Mit einem rosa Plüschschweinchen im Arm berichtete sie im Gerichtssaal, wie der Mann – ein Bekannter der Mutter – sie das erste Mal gefügig gemacht haben soll. „Ich habe ihm erzählt, dass ich in einen Jungen verknallt bin. Und dann hat er mich gefragt, ob ich wissen will, wie man Jungs überzeugt.“

Opfer erst nach Hinweisen aufgespürt

Die Staatsanwaltschaft wirft dem früheren Gleisbauer, der nach einer Anzeige seiner in Süddeutschland lebenden Tochter festgenommen wurde, Missbrauch in 13 Fällen vor. In neun Fällen soll er sich an ihr, in vier Fällen an dem zur Tatzeit siebenjährigen Mädchen vergangen haben.

SEK-Beamte hatten im Dezember 2019 die Wohnung des mutmaßlichen Reichsbürgers im Erwin-Haak-Weg gestürmt. Neben einer szenetypischen Flagge und Sexspielzeug stießen sie im Schlafzimmer auf eine Hanfplantage mit 70 Pflanzen. Das siebenjährige Mädchen spürte die Polizei nach Hinweisen der 16-jährigen Tochter auf.

Nebenklage verzichtet auf Ausschluss der Öffentlichkeit

Die Nebenklage verzichtete darauf, den Ausschluss der Öffentlichkeit zu beantragen, sondern begnügte sich damit, dass der 43-Jährige während der Vernehmung den Gerichtssaal verlassen musste. Einfühlsam fragt sich dann Richterin Birgit Lange-Klepsch zu den Details und Umständen der Übergriffe vor, bohrt nach, wo sich Widersprüche zur polizeilichen Vernehmung ergeben.

Laut Anklage soll er sie gezwungen haben, ihn oral zu befriedigen und ihm einen Gummi-Penis in den After einzuführen. Wie schon die Tochter am ersten Prozesstag berichtete, soll er auch sie vor den Übergriffen mit Kokosöl eingerieben und sie zu sexuellen Praktiken gezwungen haben. „Er hat mir manchmal echt Angst gemacht.“

Noch immer Albträume vom „bösen Mann“

Warum sie denn ihrer Mutter nichts erzählt habe, fragt die Richterin. „Er hat mir gedroht, dass er meiner Mutter ein Video zeigen will, auf dem mein nackter Bauch mit seinem Sperma zu sehen ist.“ Den Angeklagten bezeichnet das äußerlich aufgeweckte Mädchen inzwischen als „bösen Mann“. Gerade vor einer Woche habe sie geträumt, „dass ich wieder zu ihm hin muss und alles noch viel schlimmer wird“, berichtet sie, neben ihrer Mutter sitzend.

Nach Badeausflug bricht Mutter Kontakt ab

Zuvor hatte das Gericht die Mutter befragt – separat von ihrer Tochter. Sie schildert ein vertrautes Verhältnis, berichtet, dass sie mit dem Angeklagten befreundet war, er ihr unter anderem beim Umzug geholfen habe. Insgesamt fünf- bis sechsmal habe sie ihre Tochter bei ihm übernachten lassen, wenn sie mal abends ausgehen wollte. Nach einem Badeausflug im Sommer 2018 habe sie dann den Kontakt abgebrochen. Ihre Tochter hatte nach dem Ausflug mit dem Angeklagten einen Sonnenbrand auf dem Bauch. Die Mutter wertete dies als Hinweis, dass er mit dem Mädchen entgegen ihrer ausdrücklichen Forderung nackt am Strand gewesen sei.

„Tochter schlief auf einmal schlecht“

Ihre Freundin habe danach noch gescherzt, dass er ja wohl hoffentlich kein Pädophiler sei, so die heute 23-Jährige. Dass er sich an ihrer Tochter vergangen haben könnte, habe sie sich damals nicht vorstellen können, beteuert die Frau, die mit 14 Jahren Mutter wurde. Erst, als die Polizei den Mann festgenommen hatte, habe sie von dem schlimmen Verdacht erfahren.

Die Richterin fragt, ob sie denn keine Veränderungen an ihrer Tochter wahrgenommen habe. „Meine Tochter schlief auf einmal schlecht und kam nachts wieder in mein Bett.“ Auf dem Gerichtsflur sagt sie, dass sie sich Vorwürfe mache, mögliche Hinweise nicht erkannt zu haben.

Gutachter in Corona-Quarantäne

Nicht immer stimmen die Schilderungen des Mädchens mit ihren früheren Aussagen bei der Polizei überein. Wie ernst sie es denn mit der Wahrheit nehme, bohrt dann auch Verteidiger René Neumeister nach. Zur Frage der Glaubwürdigkeit will er sich vor seinem Plädoyer nicht äußern. Eine Sachverständige wird im Laufe des Verfahrens dazu noch ein Gutachten vorgetragen.

Insgesamt wird sich der Prozess um einige Wochen verzögert. Der Forensiker Stefan Orlob, der den Angeklagten psychiatrisch begutachtete, wurde vom Gesundheitsamt in Corona-Quarantäne geschickt. Auch er hatte am Pfingstmontag in Stralsund an einem Gottesdienst mit einem an Corona infizierten Priester teilgenommen. Das Urteil wird voraussichtlich Anfang Juli gesprochen.

Von Martina Rathke