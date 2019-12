Shenyang will von Greifswald lernen

Greifswald

Die chinesische Metropolregion Shenyang-Benxi ist an einer Zusammenarbeit mit Greifswalder Schulen interessiert. Deshalb waren am Montag Vertreter des Amtes für Bildung der Stadt Shenyang sowie der Leiter der Shenyang-Berufsschule zu Gast in der Universitäts- und Hansestadt. Während ihres eintägigen Besuchs absolvierten die Gäste ein straffes Programm. Nach einem Gespräch im Schulamt besichtigten sie die Berufliche Schule des Landkreises Vorpommern-Greifswald sowie das Humboldt-Gymnasium. Zwischen den einzelnen Stationen waren kurze Spaziergänge durch die Innenstadt, über den Uni-Campus am Beitz-Platz, durch Wieck und zur Klosterruine Eldena eingeplant. Auch eine Stippvisite auf dem Weihnachtsmarkt gehörte dazu. Am Mittag wurde die Delegation von Oberbürgermeister Stefan Fassbinder begrüßt.

Kontakte schon seit 2012

Greifswald und die Metropolregion Shenyang-Benxi pflegen bereits seit dem Jahr 2012 enge Kontakte. Beide Städte haben ein großes Interesse, einen regelmäßigen Schüleraustausch zu initiieren und Wirtschaftskontakte zu entwickeln. Sowohl am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium als auch an der Montessori-Schule werden bereits chinesische Sprachkurse angeboten. Darüber hinaus sind beide Seiten daran interessiert, die traditionelle Chinesische Medizin in der Region Vorpommern zu etablieren.

Von OZ