Greifswald

Wenige Kunden flanieren durch Greifswalds Einkaufsmeile. Am Eingang des Domcenters wartet am Donnerstagvormittag ein Sicherheitsmann auf Menschen, die neue Jacken, Hosen und Schuhe bei den Händlern im Inneren kaufen wollen. Rein kommt nur, wer nachweist, gegen Corona geimpft zu sein. Doch ab Sonnabend steht womöglich wesentlich weniger Arbeit bei der Einlasskontrolle an. Die 2G Regel fällt.

Shoppen ist dann wieder für alle erlaubt. So hat es die Landesregierung in Schwerin beschlossen. Einzige Vorgabe: Anders als in Läden des täglichen Bedarfs wie etwa Supermärkten müssen die Kunden FFP2-Masken tragen. Bei Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahre reicht eine OP-Maske – egal wo sie einkaufen. Sorgt die neue Regel dafür, dass nun wieder mehr Menschen in die Innenstadt kommen und den Händlern wachsende Umsätze bescheren?

Kritik aus dem Einzelhandel

„Ich rechne kaum mit steigenden Frequenzen“, sagt Frank Embach. Der Modehändler habe in den vergangenen Monaten bitterböse E-Mails von ungeimpften Kunden bekommen, die ausgeschlossen wurden und ihren Frust bei den Händlern rausließen. „Es ist schade, dass die Politik Regeln beschließt, aber sich wenig Gedanken über die konkrete Umsetzung macht“, kritisiert der Chef des Vereins der Greifswalder Innenstadthändler. Natürlich sei es positiv, dass die 2G Regel fällt. Auch sei es der richtige Zeitpunkt, weil viele Menschen geimpft sind und man lernen müsse, mit dem Virus zu leben, so Embach weiter.

Womöglich müssten Läden zudem FFP2-Masken für Kunden parat haben, die keine bei sich tragen, sagt Embach. Im Spielzeugladen „Flax und Krümel“ in der Langen Straße versteht Chefin Martina Dunker nicht, warum unterschiedliche Maskenregeln gelten sollen. „Wie erklärt man, dass im Supermarkt die OP-Maske reicht, aber woanders nicht?“ Längst nicht alle Kunden tragen an diesem Tag bereits die bald vorgeschriebene FFP2-Maske. Wieder eine Änderung, die Dunker und Kolleginnen ab Sonnabend kontrollieren und erklären müssen.

Kommen Ungeimpfte zurück?

„Was dem Einzelhandel helfen würde, ist Normalität“, betont sie. Sowohl Ungeimpfte als auch Geimpfte gingen in der Pandemie seltener einkaufen. Ob die ungeimpften Kunden zurückkommen, die womöglich ins Internet abgewandert sind? „Das wissen wir nicht“, sagt Dunker.

Selbst in Geschäften ohne Zugangsbeschränkungen sind die Kundenzahlen gesunken. In Buchhandlungen wie der Filiale von „Hugendubel“ am Markt können Ungeimpfte seit Monaten einkaufen. Das geschriebene Wort gehört zur Grundversorgung.

Dennoch seien die Frequenzen selbst im Weihnachtsgeschäft zurückgegangen, weiß Filialleiter Jens Finger. Wer kam, habe dann auch gekauft und wer im Internet bestellt, sei noch lange nicht für die hiesigen Einzelhändler verloren: Zahlreiche Kunden würden die firmeneigene Webseite vom „Hugendubel“ nutzen, berichtet Finger.

2G plus in Gastronomie stört Einkaufserlebnis

Damit wieder mehr Kunden in die Innenstadt kommen, müsse das Gesamtpaket stimmen. „Es geht darum, Kunden mit interessanten Angeboten in den Geschäften und der Gastronomie zu gewinnen“, sagt Finger. Eine Aufgabe, bei der alle Akteure mitziehen müssten. Dazu gehört aus Fingers Sicht auch, dass die Öffnungszeiten der Geschäfte bei Aktionen wie verkaufsoffenen Sonntagen aufeinander abgestimmt werden. Solange aber in Cafés und Restaurants Coronaregeln wie 2G plus gelten, würden sich manche Besucher weiter gegen einen Ausflug in die Greifswalder Innenstadt entscheiden, sagt der Buchhändler.

An diesem Donnerstag ist Urlauberin Andrea Bachmann (54) in der Einkaufsmeile unterwegs. Die FFP2-Pflicht ist für sie nicht neu: In Sachsen gilt die Regel in Innenräumen seit Ende Dezember. Bachmann sei derzeit für zehn Tage Urlaub auf der Insel Usedom und schlendert bei ihrem Tagesausflug gerne durch die Innenstadt Greifswalds. „Ich gehe aber insgesamt wenig shoppen. Dass ich die FFP2-Maske tragen oder einen Nachweis vorzeigen muss, hat mich nie gestört.“ Sie sei davon überzeugt, dass mehr Kunden in die Innenstädte kommen, wenn die Corona-Regeln fallen.

Von Christopher Gottschalk