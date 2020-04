Greifswald

Die Show muss weitergehen. Doch es bleibt die Frage nach dem Wann. Die große Hoffnung der Darsteller des Theater Vorpommerns ruhte auf dem 20. April 2020. Doch noch immer ist ungewiss, wann die Spielstätte die Türen wieder öffnen wird. Mit der angeordneten Schließung der Theater und Kinos, ging es auch für die Balletttänzer, Opernsänger oder Schauspieler in eine Art „Zwangspause“. Doch das Training geht bei vielen weiter – wenn nun auch überwiegend in den eigenen vier Wänden.

Balletttänzer: „Wir sind eine Art Internet-Tanzcompany geworden“

Stefano Fossat hat sich zu Hause einen „privaten Ballettsaal auf dem Dachboden geschaffen.“ Sein Alltag, sagt der 37-Jährige, habe sich verändert. Die Zeiten, in denen er täglich mit den Tanzkollegen sechs bis acht Stunden am Theater probte, sind vorerst vorbei. „Ich mache nun das, was ich allein machen kann.“ Regelmäßig telefoniere er mit seinen Kollegen. Manchmal würden sie online via Skype gemeinsam trainieren oder Yoga-Übungen machen. „Wir sind eine Art Internet-Tanzcompany geworden“, scherzt er. Doch das ersetze die gemeinsame Zusammenarbeit in der Gruppe nicht. „Es ist natürlich wichtig, dass wir von unseren Trainern Korrekturen bekommen.“

Anzeige

Seit 2011 gehört der gebürtige Italiener dem Ballettensemble an. Eine der nächsten Aufführungen, in der Stefano Fossat zu sehen sein wird, ist die Mitte Mai geplante „Tanzzeit“, in dem der Künstler als Choreograf mitgearbeitet hat. Ob diese wie geplant stattfinden wird, ist noch fraglich.

Während andere großen Spielstätten darauf setzen, ganze Vorstellungen online zu zeigen, veröffentlicht das Theater Vorpommern nun regelmäßig kurze Videos auf der Internet-Plattform Youtube. Es ist ein Zeichen der Darsteller, um mit dem Publikum trotz der häuslichen Isolation weiterhin in Kontakt zu bleiben, sagt Dirk Löschner in einem dieser Videos. Auch Stefano Fossat veröffentlicht nun regelmäßig Tanztrainings aus seinem heimischen Ballettstudio.

Opernsänger: Tägliche Atemgymnastik in der Wohnung

Für Thomas Rettensteiner sei es eine ungewohnte Situation. Den Tagesablauf bestreite der Opernsänger nun hauptsächlich von zu Hause aus gemeinsam mit seinen beiden Kinder (9 und 14 Jahre) sowie seiner Frau, die als freischaffende Sängerin arbeitet. Das Stimmtraining verlagerte der 43-Jährige in die eigenen vier Wände. „Grundsätzlich geht es uns gut. Die letzten Wochen habe ich allerdings durch einen Infekt weniger üben können. Meine Atemgymnastik mache ich trotzdem täglich“, erklärt der gebürtige Österreicher, der gemeinsam mit seiner Frau für „Der Rosenkavalier“ bald auf der Bühne stehen wird, wenn bis dahin wieder Normalität eintreffen sollte. Langsam, sagt der Opernsänger, komme er durch die selbst auferlegte Pause wegen des Infektes an die Grenzen. „Wenn ich nicht singe, fühle ich mich nur wie ein halber Mensch.“

Kurz vor dem deutschlandweiten Lockdown wäre es noch zu einer Probe mit dutzenden Sängern gekommen. Ein komisches Gefühl, erinnert sich Rettensteiner zurück, der seit fast achten Jahren am Theater Vorpommern ist. „Das hat sich für mich persönlich schon nicht mehr ganz so gut angefühlt.“ Er hofft, dass es bald wieder möglich sein wird, sich in einer Gruppe wohlzufühlen.

Zur Galerie Für die Balletttänzer, Opernsänger und Schauspieler ging es von den Brettern, die die Welt bedeutet ins „Homeoffice“. Hier sind Stefano Fossat, Thomas Rettensteiner und Friederike Serr auf der Bühne zu sehen:

Schauspielerin: Kleine Premiere auf Instagram gefeiert

Die aktuelle Pause sei vergleichbar mit dem Theaterstück „ Warten auf Godot“, sagt Friederike Serr, die seit der Spielzeit 2019/2020 festes Mitglied des Schauspielensembles am Theater Vorpommern ist. In diesem warten zwei Männer auf einen dritten, der nicht kommt. „Wenn ich wenigstens einen den Zeitpunkt wüsste, wann es wieder losgehen wird, wäre das für mich einfacher“, sagt die 28-Jährige, die trotz der Situation versucht, optimistisch zu bleiben.

Die Proben für das Stück „Nora“, in dem die Schauspielerin die Hauptrolle übernimmt, waren bereits abgeschlossen, bis das Theater schließen musste. Um dennoch „Flagge zu zeigen“, wie Serr sagt, habe sie gemeinsam mit ihrem Schauspielkollegen Tobias Bode via Instagram eine kleine Premiere gefeiert. „Dort haben wir im Livestream übers Telefon eine Szene gespielt.“

Doch wird die Schauspielerin die bereits gelernten Texte noch solange behalten, bis die Vorstellungen wieder regulär beginnen? „Wenn man diese erst einmal richtig drin hat, muss ich sie nur noch etwas auffrischen. Es ist ähnlich wie bei Gedichten, die man während der Schulzeit auswendig lernen musste.“ Ihre Hoffnung ist, dass nach der jetzigen Isolation schnell wieder ein reales und soziales Miteinander stattfindet und dass kulturelle Einrichtungen wie eben das Theater erneut viel Zulauf bekommen.

Lesen Sie auch:

Von Christin Lachmann