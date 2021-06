Sicher unterwegs: Neuer Radweg erfreut Pendler, Touristen und Familien

Vorpommern-Greifswald

Roter Mohn säumt den neuen Radweg entlang der B 109 von Greifswald nach Hanshagen. Das hebt die Stimmung der ohnehin gut gelaunten Radler, die sich am Sonntagmorgen am Ortsausgang der Hansestadt treffen. Mit einem symbolischen Anradeln feiern rund 20 Teilnehmer nachträglich den bereits vor einigen Monaten fertiggestellten Neubau der 6,5 Kilometer langen Wegstrecke. Gemeinsam mit Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) schwingen sich Bürgermeisterin Janina Jeske von Weitenhagen, Hanshagens Gemeindeoberhaupt Joachim Pukowski sowie Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) auf die Sättel. Denn ihre drei Kommunen partizipieren mit ihren Bürgern von der 2,6 Millionen-Euro-Investition.

„Für uns hat der Radweg eine große Bedeutung. Viele Einwohner nutzen ihn als schnellen Weg zur Arbeit, Schüler kommen gefahrlos nach Greifswald, Kinder lernen darauf das Radfahren“, sagt Pukowski. Auch Janina Jeske begrüßt den fertiggestellten Abschnitt, für den einst noch die Gemeinde Diedrichshagen kämpfte, die heute zu Weitenhagen gehört. Laut Pegels Ministerium beteiligte sich die Gemeinde an den Kosten mit 64 000 Euro. „Der Radweg kommt vielen Bewohnern der umliegenden Dörfer zugute, er ist zugleich eine wunderbare Sportmöglichkeit. Auch wir als Familie haben die Strecke schon zum Inlinern genutzt“, verrät sie.

Auf dem Parkplatz an der Kita „Weidenbaum“ trafen sich am Sonntagmorgen rund 20 Bürger, um an dem Anradeln teilzunehmen. Quelle: Petra Hase

Radweg nach Dersekow auch fertig

Stefan Fassbinder hofft, dass damit weitere Pendler aufs Rad umsteigen: „In den vergangenen Jahren hat das Land rings um Greifswald wirklich viel in den Radwegebau investiert“, wertschätzt er und erinnert an die jüngst fertiggestellte Strecke zwischen Dersekow und Hinrichshagen Hof 1. Sie schließt die Lücke zwischen den schon vorhandenen Radweg-Abschnitten von Görmin nach Groß Zastrow sowie von Hinrichshagen Hof 1 nach Greifswald. Die Baukosten für diesen 3,6 Kilometer langen Neubau beliefen sich auf 1,3 Millionen Euro. Zur Erinnerung: Vor dem Start hatten Bürger sechs Jahre darum gekämpft und 1700 Unterschriften gesammelt, um den Bau auf den Weg zu bringen.

Greifswalds OB Stefan Fassbinder (links) begrüßt die Teilnehmer. Quelle: Petra Hase

Restarbeiten auf Radweg nach Levenhagen

Im Mai sollte eigentlich auch schon der neue, 3,8 Kilometer lange Radweg von Levenhagen nach Greifswald seiner Bestimmung übergeben werden. Doch die Restarbeiten verzögerten sich um ein paar Wochen. Rund 1,4 Millionen Euro stecken in dem Bau. Die Gemeinde Levenhagen erhielt vom Land für den Bau eines Geh- und Radwegs in der Ortsdurchfahrt Heilgeisthof zudem einen Zuschuss über 71 700 Euro. Auch in diesem Fall brauchte es Jahre, um den Wunsch vieler Bürger zu realisieren.

Minister Christian Pegel bedauert die langwierigen Prozesse, verweist jedoch auf Recht und Gesetz: „In vielen Fällen gibt es Beschwerlichkeiten mit dem Grunderwerb. Die Klärung dauert oft Jahre, erfordert nicht selten aufwendige Planfeststellungsverfahren wie bei einem Autobahnbau. Das ist das, was viele frustriert“, verdeutlicht er. Auch im Falle des Radweges nach Hanshagen kam das Land mit einem Landbesitzer nicht überein. Daher wurde der erste Bauabschnitt letztlich kurz vor Hanshagen um 200 Meter verkürzt. „Diese 200 Meter werden wir im zweiten Bauabschnitt anfügen“, versichert Pegel. Der Abschnitt soll die Strecke bis Moeckowberg umfassen. Die Planung für die rund sechs Kilometer laufe, versichert er. Baustart? Unklar. Laut letzter Ministeriumsmeldung nicht vor 2023. „Ich hätte mir früher auch nicht vorstellen können, dass ich als Verkehrsminister wegen geplanter Radwege einmal Enteignungen vornehmen muss. Das ist eigentlich das, was wir vermeiden wollen“, sagt Pegel.

1,3 Hektar Wald musste für den neuen Radweg nahe Hanshagen weichen. Quelle: Petra Hase

Viel Wald musste weichen

So schön die straßenbegleitenden, zumeist 2,50 Meter breiten Radwege sind – sie haben auch ihre negativen Seiten: Im Wald von Hanshagen etwa wurden dafür 13 000 Quadratmeter Wald abgeholzt. 800 Quadratmeter Gehölzbiotope mussten weichen. 23 große Alleebäume wurden gefällt. Bürgermeister Pukowski bezeichnet dies als Wermutstropfen in der Geschichte: „Viele Bürger fragten sich, weshalb man nicht die rechte Seite im Wald nutzte, wo schon zuvor ein Streifen kahl geschlagen wurde. Schließlich denken wir auch grün“, betont er. Da sei es nur ein geringer Trost, dass als Ausgleichsmaßnahme wieder 1,8 Hektar aufgeforstet und 25 neue Alleebäume gepflanzt wurden.

Die Bürgermeister würden es gern selbst in die Hand nehmen, in den Radwegebau weiter zu investieren. „Aber dafür haben die Gemeinden einfach kein Geld“, bedauert Janina Jeske und fügt hinzu: „Schön wäre beispielsweise auch eine Anbindung von Helmshagen weiter bis Grubenhagen und Gützkow.“

Das ist eine Landesstraße und damit ebenfalls in der Verantwortung von Christian Pegel. Laut Landesamt für Straßenbau und Verkehr MV steigen die Ausgaben für Radwege in diesem Jahr auf insgesamt 34 Millionen Euro Bundes- und Landesmittel. So sollen rund 16 Millionen Euro für neue Radwege ausgegeben und kommunale Vorhaben mit zwölf Millionen Euro unterstützt werden sowie sechs Millionen in die Erhaltung fließen. Investitionen in ähnlicher Höhe sind voraussichtlich auch für das Jahr 2022 geplant.

Auch der Radweg Greifswald – Dersekow ist fertig. Quelle: Petra Hase

Abschnitt bei Lüssow wird geplant

Aktuell nimmt auch der Ostseeküstenradweg zwischen Greifswald und Stralsund weiter Formen an. Noch in diesem Jahr soll außerdem der Bau des straßenbegleitenden Radweges entlang der B 110 zwischen Stolpe an der Peene und Neuhof beginnen. Dafür machten sich Stolpes Bürgermeister Marcel Falk (SPD) und seine Mitstreiter jahrelang stark. „Wichtig ist aber auch, dass wir schnellstmöglich den Lückenschluss nach Anklam bekommen. Zudem brauchen wir eine Verlängerung nach Jarmen“, fordert Falk. Voraussichtlich noch im Juni beginnen Baugrunduntersuchungen für einen Radweg im Abschnitt Lüssow – Quilow (6 km) entlang der Landesstraße 263. Die ist relativ schmal und wird stark von Kfz frequentiert, weshalb Radler dort kreuzgefährlich leben. Wünschenswert wäre deshalb ein kompletter Radwegebau zwischen Gützkow und Ziethen über knapp 20 Kilometer.

Von hier geht es Richtung Hinrichshagen und Greifswald. Quelle: Petra Hase

Von Petra Hase