Sicherheitsmann aus Greifswald: „Wir müssen Menschlichkeit zeigen“

Philipp Groß kontrolliert normalerweise den Einlass zu Volksfesten oder Konzerten. Doch mit Beginn der Coronapandemie und dem Ausfall fast aller Veranstaltungen änderte sich für den 36-jährigen Sicherheitsmann der Arbeitsalltag – der Geschäftsführer und seine Kollegen von M & G Sicherheitsdienst empfangen nun tagtäglich Patienten, Mitarbeiter und Angehörige an den Eingängen des Universitätsklinikums. Am Haupteingang weisen rote Striche auf dem Boden auf den Mindestabstand hin, Besucher kommen nur über ein Schleusensystem in das Krankenhaus. Mit der OZ spricht Philipp Groß über Dankbarkeit, Unverständnis und seinen Arbeitsalltag in der Coronakrise.

OSTSEE-ZEITUNG: Herr Groß, seit mehreren Wochen kontrollieren Sie und Ihre Kollegen die Eingänge zum Uniklinikum. Wie sieht ein typischer Arbeitsalltag bei Ihnen aus?

Philipp Groß: Wir haben am Haupteingang einen 24-Stunden-Dienst in 12-Stunden-Schichten. Unsere Hauptaufgabe ist es, sicherzustellen, dass nur Patienten mit einer Überweisung und einem Termin in die Klinik kommen. Wir kontrollieren die Mitarbeiterausweise und den Mundschutz und ob die Hygienemaßnahmen wie das Händedesinfizieren eingehalten werden. Am Haupteingang und in der Notaufnahme werden Abfragen zu einer möglichen Erkrankung mit Corona durchgeführt. Die Schwestern und das medizinische Fachpersonal führen die Leute dann ins Klinikum.

Wie haben Sie sich in ihrer Arbeit hier am Krankenhaus an den neuen Alltag unter den Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen gewöhnt?

Ich bin gelernter Physiotherapeut; ich kenne also die Bedingungen in einem Krankenhaus. Alle meine Mitarbeiter sind zu 100 Prozent dabei und haben sich mit der Situation arrangiert. Wir sehen auch viel Elend, viele traurige Fälle. Wir müssen Menschlichkeit zeigen dürfen; das wurde uns zugesichert, dass wir Ausnahmen machen dürfen, solange die Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Das ist so bei Kindern oder Älteren oder eben Sterbefällen. Das ist schon hart.

Wie reagieren die Besucher auf Sie?

Es ist auch viel Unverständnis dabei. Am Mittwoch war ein ganz spezieller Tag mit vielen Patienten, die aggressiv geworden sind und sich tierisch aufgeregt haben. Die beleidigen uns auch persönlich. Es ist natürlich für alle eine schwere Situation. Aber wir sind auch Menschen und reißen uns hier von morgens bis abends den Hintern auf, damit es weitergeht – genauso wie die Ärzte, Schwestern und das Pflegepersonal. Manchmal verstehe ich die Leute nicht … Eigentlich wollen wir den Leuten nur helfen.

Zeigt der Großteil der Menschen Unverständnis?

Nein, es gibt viele nette Leute. Ostern war schön, da haben wir viele Geschenke bekommen von Patienten, aber auch von Schwestern. Die Schwestern finden es gut, dass wir jetzt hier am Eingang sortieren. Am Anfang der Krise gab es das ja nicht. Viele sagen uns: „Danke, dass ihr hier seid.“ Und die Zusammenarbeit mit dem Klinikpersonal läuft wirklich sehr gut, wofür wir dankbar sind. Ohne das würde es hier nicht funktionieren.

Gab es am Anfang eine Scheu zwischen dem Sicherheits- und dem Klinikpersonal?

Ja, definitiv. Da kam schon mal die Frage: „Sind wir denn hier im Hotel?“, weil wir das Schleusensystem etabliert hatten. Aber jetzt nicht mehr. Der Einsatz wird hier wahrscheinlich noch Monate andauern.

Wie haben Sie in den vergangenen Wochen dieses System aufgebaut, das nun recht reibungslos läuft?

Wir haben mit dem verantwortlichen Leiter im Haus Gespräche geführt, ein Leitsystem eingerichtet und uns freut nun, dass das klappt. Wir sind ja eigentlich eine Veranstaltungsfirma und arbeiten hier als Subunternehmer für die Firma USD. Die Veranstaltungsaufträge sind für uns natürlich komplett weggebrochen und für uns ist das hier ein rettender Auftrag, um das Unternehmen zu erhalten. Wir sind noch im Gleis 4 am Bahnhof und im Marktkauf, ansonsten haben wir nichts mehr.

Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie auf die Teststation für mögliche Coronafälle gegenüber dem Klinikum schauen?

Ich sehe das schon gar nicht mehr. Es ist schon eine harte Zeit. Aber jetzt funktioniert man eigentlich nur noch. Wir weisen die Leute immer wieder auf den Abstand hin und sind manchmal nur am Argumentieren. Morgens und nachmittags sind die Stoßzeiten und am Montag ist von morgens bis abends viel los.

Haben Sie persönlich Furcht vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus?

Nee, gar nicht. Wenn es so kommt, dann ist es so. Ich habe nur Furcht, dass ich meine Tochter anstecke. Ansonsten geht es mir gut. Nach Feierabend geht es nach Hause, ich mache auch keine Nachrichten mehr an, sondern Netflix und schlafe dann. So ist das jeden Tag. Und am Wochenende nehme ich mir viel Zeit für meine Tochter.

Christopher Gottschalk