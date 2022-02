Aufregend oder romantisch: Sieben Orte fürs perfekte Date in Greifswald.

Greifswald

Kennen Sie dieses Herzflattern vor dem ersten Kennenlernen, wenn Sie noch nicht wissen, wie es mit der Person wird, die Sie gleich treffen werden? Mit dem perfekten Setting für die erste Verabredung sinkt die Aufregung. Besonders gut eignen sich daher Spaziergänge in der Natur. Sie genießen die schöne Umgebung, sind in Bewegung und unterhalten sich ganz ungestört und unbeobachtet.

Der deutschlandweit bekannte Paartherapeut Christian Hemschemeier empfiehlt fürs erste Date einen Zeitrahmen von zwei Stunden. Und auch das sollten Sie beachten, liebe Leserinnen und Leser: Für die Organisation der Verabredung ist immer der Mann zuständig, so Hemschemeier. Ebenso für die Initiative zum ersten Kuss.

Abenteuer beim ersten Date – Adrenalinschub garantiert

Doch soweit sind wir noch nicht. Damit es im besten Fall zu diesem ersten Kuss kommen kann, hat die OSTSEE-ZEITUNG sieben Orte für eine gelungene Verabredung zusammengestellt.

Die große OZ-Singlebörse in Greifswald Wenn Sie auf der Suche nach einer Partnerin oder einem Partner sind und in und um Greifswald wohnen, können Sie sich weiterhin für die große OZ-Singlebörse bewerben. Senden Sie uns bis zum 14. Februar eine E-Mail an greifswald@ostsee-zeitung.de und erzählen Sie uns etwas über sich und wonach Sie bei einem Partner oder einer Partnerin suchen. Neben Ihrem Namen und Alter senden Sie uns gerne auch ein Foto von sich zu. Wir wählen aus allen Einsendungen mehrere Kandidatinnen und Kandidaten aus – und stellen diese in der Zeitung und auch online vor. Dann können sich andere Singles bei Ihnen melden.

Übrigens darf oder sollte es beim ersten Date auch ein kleines bisschen abenteuerlich sein. Erleben Sie gemeinsam mit Ihrer Verabredung einen Adrenalinschub, verknüpft der Körper das Ereignis und die Person miteinander. Das dabei ausgeschüttete Hormon wird auch das Liebeshormon genannt. Deswegen müssen Sie sich nicht gleich zum Fallschirmspringen treffen.

Aber wie wäre es mit einem Ausflug in die Boulderhalle, einen Aufstieg auf den Dom oder eine Wanderung durch den Wald, wo Sie gemeinsam über Baumstämme klettern oder einen tiefen Graben durchqueren? Hier unsere sieben Tipps:

Tipp 1: Spaziergang in Wieck

Was für ein herrlicher Ausblick: Den gibt es direkt in Wieck von der Mole aus zu bestaunen. Tipp: Bringen Sie eine Decke mit, damit Sie und Ihre Verabredung gemütlich auf einer Bank Platz nehmen können. Erzählen Sie einander, wo sie schon überall in der Welt waren und wohin sie gern nochmal verreisen möchten.

Schöner Ausblick. Quelle: Steffi Hall

Tipp 2: Ausflug in die Boulderhalle

Der beste Adrenalingarant ist ein Ausflug in die Boulderhalle. Egal, ob mit Sicherungsseil an der Kletterwand, so wie hier auf dem Bild, oder beim Bouldern ohne Gurt – wer Sport und Höhe mag, ist hier genau richtig. Die Greifswalder Boulderhalle Am Gorzberg 16 ist täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet.

Die Greifswalder Boulderhalle Grips. Quelle: Boulderhalle Grips

Tipp 3: Ausblick vom Greifswalder Dom

Erklimmen Sie gemeinsam mit Ihrer Verabredung die 264 Stufen des Greifswalder Doms und genießen Sie den Blick über die Hansestadt. Auch hier ist eine kleine Portion Nervenkitzel in 100 Meter Höhe garantiert. Der Aufstieg ist bis eine halbe Stunde vor Domschließung möglich. Geöffnet ist derzeit von Montag bis Sonnabend von 10 bis 16 Uhr und sonntags von 11.30 bis 15 Uhr.

Der Greifswalder Dom. Quelle: Christin Lachmann

Tipp 4: Wanderung ab Schloss Wrangelsburg

Ein schöner Treffpunkt für eine gemeinsame Wanderung ist das Schloss Wrangelsburg. Wenn Sie rechts herum um das Schloss durch den Park gehen, kommen Sie direkt zu einer kleinen Bootsanlegestelle, von der sie einen atemberaubenden Blick auf den See haben. Die Strecke durch den Buchenwald bietet einige verschlungene Pfade. Vielleicht legen Sie eine kleine Verschnaufpause auf einem Hochstand ein.

Atemberaubender Blick auf den See. Quelle: Katharina Degrassi

Tipp 5: Glühwein in der Innenstadt

Besonders geeignet bei den derzeit kalten Temperaturen ist ein Glühweinspaziergang. Sie können sich beispielsweise auf dem Marktplatz treffen und das erste Heißgetränk bei der Pizzeria La Piazza bestellen, um dann über den Treidelpfad nach Wieck zu spazieren, wo es den nächsten Glühwein beim Reusenhaus gibt. Vielleicht sogar noch besser: Bringen Sie den Glühwein in der Thermoskanne mit.

Das erste Heißgetränk gibt es bei der Pizzeria La Piazza. Quelle: Christin Lachmann

Tipp 6: Ausflug nach Stahlbrode

Die maritime Idylle in Stahlbrode bietet sich für einen zweisamen Spaziergang an. Wenn Sie auf den Hafen blicken, können Sie nach links durch die Gartensiedlung den Ort verlassen. Den Wanderweg säumen zur einen Seite Felder, zur anderen Seite haben Sie einen wunderschönen Blick aufs Wasser.

Maritime Idylle in Stahlbrode. Quelle: Anke Hanusik

Tipp 7: Romantik am Strand

Was gibt es Romantischeres als einen Sonnenuntergang am Strand. Der erste Tipp für eine Verabredung: Ein Strandspaziergang in Eldena oder wie hier in Lubmin. Dort hängt eine Schaukel an einem Baum mit direktem Blick aufs Meer.

Sonnenuntergang am Lubminer Strand. Quelle: Anke Hanusik

Von OZ