Greifswald

Browser, Firefox, Google & Co. Für Heidi Schultz sind diese und andere Begriffe keine böhmischen Dörfer. Obwohl fast 80 Jahre alt, kennt sich die Greifswalderin mit Computertechnik ganz gut aus. „Ich sitze jeden Tag an meinem Laptop, immer nachmittags, verfolge Nachrichten oder informiere mich über andere Themen. Das regt den Geist an“, erzählt die frühere Lehrerin. Zugegeben: Mit Finanzgeschäften per Mausklick hält sie sich zurück. Onlinebanking oder gar Bitcoins schürfen? Heidi Schultz schüttelt energisch den Kopf. Auch der Einkauf über Amazon und andere Internetanbieter sei bislang nicht ihr Ding. „Da hab ich bisschen Angst“, gesteht sie und meint: „Aber ich schnökere oft digital in Kaufhäusern und informiere mich, was es so gibt.“

Womöglich ändert sich das noch. Denn neuerdings holt sich Schultz bei den Greifswalder Silversurfern Rat und Hilfe. Das sind computeraffine Senioren, die anderen ehrenamtlich den Umgang mit Tablet, Laptop und Smartphone nahebringen. Mit Hilfe der Google-Suche stieß sie auf das Angebot. Für die 79-Jährige ein Segen, denn nun kann sie all ihre Fragen stellen und Unsicherheiten abbauen. Etwa mit dem Betriebssystem. „Auf meinem alten Festnetzcomputer hatte ich Windows 7. Aber Windows 7 ist eben nicht Windows 10. Als ich voriges Jahr meinen neuen Laptop kaufte, bin ich schon durcheinandergekommen“, erzählt sie. Auch die unterschiedlichen Browser und verschiedenen Einstellungen seien für sie Herausforderungen, denen sie nur mühevoll gerecht werde. Ganz so fix sei man im Alter eben doch nicht mehr, Expertenhilfe daher wunderbar.

Fotobearbeitung und Mediathek

Dabei verfügt Heidi Schultz selbst bereits über viele Kenntnisse: „Ich fotografiere sehr gern, lade mir die Bilder dann auf den Laptop, bearbeite sie und gestalte auch DVDs, die ich mit Musik unterlege“, erzählt sie. Und habe sie mal einen Film im Fernsehen verpasst, den sie doch noch gern anschauen wolle, nutze sie die Mediathek, sagt sie. Deshalb war sie schon etwas pikiert darüber, als ihr Enkel einmal zu einer Internetfrage sagte: „Oma, das musst du doch nicht mehr wissen!“ Klar doch, auch 80-Jährige schätzen die neuen Medien. „Deshalb wünsche ich mir zu meinem runden Geburtstag jetzt ein neues Smartphone, mit dem ich auch Videos machen kann“, verrät Heidi Schultz. Fotografieren, Sprachnachrichten verschicken – alles kein Problem. Doch eines ist sicher: Bei der Handhabung des neuen Gerätes werde sie bestimmt auch wieder die Hilfe der Silversurfer in Anspruch nehmen.

Diese Unterstützung findet auch Regina Wenzel topp. Zwar besitze sie ihr Ordissimo-Notebook bereits seit anderthalb Jahren. Doch aufgrund von Krankheit und familiären Gründen habe sie das Gerät bislang nicht genutzt. „Ich möchte es zum Beispiel gern für den Schriftverkehr nutzen“, erzählt die 78-Jährige, die sich von Silversurfer Hans-Georg Baldauf in die Geheimnisse der Technik einweihen lässt. „Ihr Google-Tablet ist in seiner Bedienung sehr einfach, sehr intuitiv“, erläutert der 69-jährige Greifswalder. Mit anderen Worten: Für ältere Semester, die nicht mehr alle Raffinessen eines Laptops nutzen wollen, ideal. So gebe es beispielsweise einen Desktop-Icon „E-Mails Senden“ und einen „E-Mails Empfangen“. Internetsuche, Einstellungen, Mein Adressbuch und Meine Fotos komplettieren die Bildschirm-Bildchen und gestalten die Möglichkeiten sehr übersichtlich.

Kommunikation mit der Familie

Für Regina Wenzel ist das vollkommen ausreichend. „Früher hatte ich auf Arbeit auch schon mal Umgang mit einem Computer. Das war Anfang der 1990er-Jahre. Aber damals gab es noch kein Internet“, blickt die frühere Bibliothekarin zurück. Gern würde sie daher die neue Medientechnik nutzen, um das eine oder andere zu googlen, sich zu informieren, aber vor allem auch mit Kindern, Enkeln und Urenkeln zu kommunizieren. „Deshalb komme ich zum nächsten Treff bestimmt wieder. Den Novembertermin habe ich mir schon vorgemerkt“, verrät sie.

Von Petra Hase