Greifswald

Ob Gesundheits-App oder das Gestalten eines Fotobuchs, mit Enkeln in Amerika skypen oder online Rechnungen bezahlen – auch Senioren nutzen heutzutage gern die digitale Welt. „Allerdings gibt es manchmal Berührungsängste und Unsicherheiten“, weiß Robert Bath. Der 69-Jährige ist Projektleiter der Greifswalder Silversurfer, die anderen Senioren diese Ängste nehmen und in lockerer Atmosphäre den sicheren Umgang mit Tablet, Smartphone und Laptop vermitteln.

„Der Wunsch, die Kommunikation mit Kindern und Enkeln per Internet zu verbessern, war vor Jahren der Hauptgrund dafür, dass wir die Silversurfer ins Leben gerufen haben“, blickt Bath zurück. Acht Jahre ist es etwa her, dass er den Kontakt zum Bürgerhafen suchte, wo die Silversurfer ihre Heimat haben. Nach Jahren eines aktiven Berufslebens fühlte sich Robert Bath zu fit, um nur die Beine hochzulegen. Er suchte nach einer sinnvollen Beschäftigung. Über die Ehrenamtsmesse kam er zur Ausbildung des Europäischen Integrationszentrums nach Rostock (EIZ), lernte dort Harald Benzin und Sonja Haamann kennen. Zu dritt gaben sie anfangs ihr Wissen weiter, bis sich immer mehr Gleichgesinnte fanden, die auch noch mal die Schulbank drückten, um anschließend ihre erlangten Kenntnisse an die Generation 60+ weiterzugeben. „Heute sind wir 16 und bieten auch selbst Kurse an, um neue Mitstreiter zu gewinnen“, sagt Bath stolz. Ilona Mohns ist mit ihren 63 Jahren die Jüngste, Sonja Haamann mit 80 die Älteste. Gerade seien sie wieder auf der Suche nach Interessenten – möglichst im südlichen Teil des Landkreises, wo wenige Angebote bestehen.

Lesen Sie auch den Bericht: Silversurfer in Greifswald: Mit 80 keine Angst vor Internet & Co

Angebote für Senioren, wie sie von Heidi Schultz und Regina Wenzel genutzt werden. Niederschwellig, ohne Teilnahmepflicht oder Abschlusszertifikat. Jeder könne seine individuellen Probleme mit der Technik ansprechen und erhalte Hilfe in allen digitalen Belangen – von der Fehlersuche, über Bedienprobleme bis hin zur Installation neuer Apps. Zeiten und Orte gibt es viele: Etwa die Laptop-Sprechstunde und der Digital-Kompass-Treff im „einLaden“ in der Bachstraße, der Tablet- und Smartphone-Treff bei der WGG-Nachbarschaftshilfe oder das Computercafé, das neuerdings in der Bleichstraße 50 sein Zuhause hat. Auch über Land ziehen die Silversurfer: In Weitenhagen, Lubmin und Görmin sind sie regelmäßig zu Gast. Reinschauen lohnt, bei Interesse gibt Robert Bath gern nähere Auskünfte zu den Treffs. Zu erreichen ist er unter 0156 / 78 31 51 88. Und wer schon im Internet surft, erfährt auf www.silversurfer-greifswald.de mehr.

Von Petra Hase