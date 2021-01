Greifswald

In der Silvesternacht setzten Jugendliche in der Greifswalder Innenstadt mehrfach eine leicht entzündliche Flüssigkeit auf der Straße in Brand. In der Domstraße und auf dem Rubenowplatz fanden die Polizeibeamten eine zerbrochene Flasche. Im Flaschenhalsstück war ein Tuch eingebracht.

Die Einsatzkräfte stellten kurz nach der telefonischen Alarmierung um 23.32 Uhr zwei 15-jährige Jugendliche, während sie gerade erneut die am Boden befindliche Flüssigkeit entzündeten. Einer der Jugendlichen gab zu, einen Molotowcocktail gebaut zu haben. Gegen ihr wurde ein Strafverfahren wegen des Umgangs mit einem verbotenen Gegenstand nach dem Waffengesetz eingeleitet. Sachschaden entstand im Zusammenhang mit dem Vorfall nicht.

Von OZ