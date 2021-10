Silvester-Knaller in Greifswald: Stadt muss sich mehr anstrengen

Die Zeiten sind vorbei, in denen es chic war, zu Silvester so viel Feuerwerk wie nur möglich in die Luft zu jagen. Wer um die Jahreswende Raketen zündet, muss damit rechnen, vom Nachbarn schräg angeguckt zu werden. Denn gesundheitliche Beeinträchtigungen bis hin zu Schäden bei Mensch und Tier als Folge der Böllerei sind längst zum gesellschaftlichen Thema geworden.

Lesen Sie auch: Silvester in Greifswald: Karte zeigt knallerfreie Zonen in der Stadt

Ganz zu schweigen von den Auswirkungen auf unsere Umwelt und die Gefahr für wertvolle Bauten. Der Beschluss der Bürgerschaft zur weiteren Reduzierung von Feuerwerk in Greifswald war deshalb nur folgerichtig. Deshalb muss dringend ein Konzept her, das Alternativen aufzeigt, Wege der Aufklärung beinhaltet, aber auch Kontrollmechanismen festzurrt. Denn zwei Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes werden kaum etwas wuppen können, geschweige denn unterbinden.

Von Petra Hase