Greifswald

Silvester wird in diesem Jahr in vielen Familien deutlich ruhiger ablaufen als sonst. Bei uns gehört die Schokoschnecke zum festen Programm beim Jahreswechsel. Auf ein A2-Blatt wird eine Schnecke gemalt, das Schneckenhaus in kleine Felder unterteilt. Auf jedem Kästchen wird eine Tüte Gummitiere oder Schokolade platziert. Es können auch kleine Preise wie Knete oder ein Jo-Jo sein. Je nach Zielgruppe ist das Spiel auch abwandelbar in eine Schönheitsschnecke, wo es dann Antifaltenmaske, Lippenpflege und Nagellack zwischen den Süßigkeiten gibt.

Ist die Schnecke komplett bedeckt mit kleinen Preisen, kann es losgehen. Auch die Würfelvarianten können je nach Alter angepasst werden. Mit den Kindern spiele ich meist, dass die Zahlen 1, 3 und 6 gewinnen. Wer eine davon würfelt, darf sich den Preis am Schwanzende wegnehmen.

So wird die Schnecke immer weiter abgeerntet. Und keine Sorge wenn der Papa den Nagellack abbekommt und die Mama den Flummi. Am Ende wird getauscht und das ist genauso witzig wie das Spiel an sich. Viel Spaß beim Ausprobieren.

Von Katharina Degrassi