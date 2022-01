Greifswald

Der Jahreswechsel 2021/22 sollte nach den Vorstellungen der Landesregierung ruhig ablaufen – doch an das weitflächige Böllerverbot hielten sich in Greifswald nicht alle.

Punkt null Uhr stiegen am Museumshafen und im Rest der Stadt Raketen in die Luft, knallten Böller teilweise ohrenbetäubend laut und am Hafen leuchtete ein rotes Bengalo in die Nacht. Etwa 200 Menschen kamen insgesamt zum Museumshafen, um das Spektakel auf beiden Seiten der Ryckbrücke zu verfolgen.

Vier Verletzte in der Notaufnahme

Einsätze der Polizei habe es deswegen aber nicht gegeben, bestätigt ein Sprecher der Einsatzleitstelle der Polizei in Neubrandenburg. „Die Kolleginnen und Kollegen haben Orte in der normalen Streifentätigkeit abgefahren. Für den Museumshafen Greifswald ist kein Einsatz eingetragen. Insgesamt war es eine erfreulich ruhige Silvesternacht.“

In der Notaufnahme der Universitätsmedizin Greifswald mussten nach Angaben von Sprecher Christian Arns vier Menschen wegen Verletzungen durch Feuerwerkskörper behandelt werden. Acht Personen seien wegen zu viel Alkohol in die Notaufnahme gekommen; allerdings musste niemand stationär behandelt werden.

Nur Kleinstfeuerwerk erlaubt

Mathias Herenz, Chef der Greifswalder Berufsfeuerwehr schätzt die Lage ähnlich ein. Insgesamt habe es vier Einsätze gegeben, die mit Silvester in Zusammenhang standen. Die Feuerwehrleute seien zwischen 19 und 1 Uhr ausgerückt, weil eine Feuerwerksbatterie geglimmt und ein Mülleimer gebrannt habe und weil es in einem Glascontainer geraucht sowie auf einem Parkplatz gebrannt habe. „Das ist relativ wenig für die Silvesternacht“, sagte Herenz.

Bereits im Verlauf des Abends nahm die Böllerfrequenz in der Stadt stetig zu. Dabei war Feuerwerk nur auf privaten Grundstücken erlaubt und dort auch nur mit Restbeständen aus den vergangenen Jahren. Wie bereits 2020 galt in Deutschland ein Verkaufsverbot für Feuerwerk wie Böller und Raketen, um Menschenansammlungen zu vermeiden und die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Erlaubt war jedoch Kleinstfeuerwerk der Kategorie F1 wie Wunderkerzen oder Tischfeuerwerk.

In Schönwalde I nutzte ein junger Mann den Jahreswechsel, um laut seinen Angaben Restbestände an Feuerwerksbatterien von 2019 abzubrennen. Dabei habe es sich um Feuerwerk aus Deutschland gehandelt, wie er versicherte. „Von Polenböllern halte ich mich fern. Das ist mir zu gefährlich. Ich habe einen Kollegen, der sich dabei mal die Hand verletzt hat.“ Dass Silvester ohne Parties und öffentliche Veranstaltungen abläuft, habe ihn nicht gestört.

Urlauber für Silvester in Greifswald

Extra wegen der vermeintlichen Ruhe und Zeit zu dritt war Familie Herrmann aus Potsdam nach Greifswald gekommen. Sie holten sich zur Sicherheit einen Antigenschnelltest im Testzentrum am Fischmarkt. Dort bildete sich am Nachmittag eine Schlange, sodass Testwillige etwa zehn Minuten warten mussten.

Normalerweise feiere die Familie mit Freunden, aber dieses Jahr sollte es der kleinere Kreis sein, sagte der Vater. „Es war eine spontane Entscheidung. Wir haben uns ein Hotel hier in Greifswald gebucht. Wir waren vorher noch nie hier, wollten aber in der Nähe der Ostsee sein“, sagte er. Mit lautem Feuerwerk könne sie wenig anfangen, ergänzte Frau Herrmann. Beide wollten ihre Vornamen nicht in der Zeitung lesen. „Mir war das Feuerwerk in den vergangenen Jahren häufig zu laut und wirklich schön ist es auch selten. Aber Wunderkerzen für den Abend wollen wir noch kaufen“, sagte die Mutter eines anderthalbjährigen Sohnes.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am frühen Nachmittag zog es Freunde und Paare für einen Ausflug in das Fischerdörfchen Wieck. Ein Tagesausflug und dann ein ruhiger Silvesterabend zu Hause – das war der Plan von Steffen Köhler und Jacqueline Modrakowski aus Plau am See. „Normalerweise machen wir immer auch etwas Kulturelles wie ein Konzert am Abend. Aber das fällt wegen Corona in diesem Jahr aus“, sagte Jacqueline Modrakowski.

Mit einer Gruppe Freunde hatte der Berliner Chris Willaredt (31) den Rutsch ins neue Jahr geplant. Die Gruppe habe bereits im November eine Unterkunft in Groß Zastrow gebucht, um bei Greifswald reinzufeiern. „Wir hatten schon damit gerechnet, dass Corona viele Silvesterpläne kaputtmacht. Aber heute Abend sitzen wir zusammen, trinken etwas und Raclette steht auf dem Plan“, sagte der gebürtige Usedomer.

Von Christopher Gottschalk