Silvester in Greifswald - Pfannkuchen an Silvester: Hier bekommen Sie in Greifswald noch ohne Vorbestellung verschiedene Sorten

Hier ist die Liste für alle Greifswalder, die vergessen haben, Berliner oder Pfannkuchen vorzubestellen: Die OSTSEE-ZEITUNG hat alle Öffnungszeiten, Tipps, Mengen und die speziellen Sorten, die als erstes vergriffen sind. Und eine Antwort auf die Frage, wieso wir so scharf auf die Süßigkeiten zum Jahreswechsel sind.