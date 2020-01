Silvesterparty im Kuba:  Greifswalder tanzen ins neue Jahr

Greifswald

Mit Luftschlangen und Partymusik starteten rund 180 Gäste im Kulturbahnhof (Kuba) ins neue Jahr. Musik, gutes Essen und das Showprogramm kamen gut beim Publikum an, entspannt wurde zurückgeblickt und ein Ausblick ins kommende Jahr gewagt.

Zur Galerie Frohes Neues Jahr 2020! Es gab viele Wege, um in das neue Jahr zu starten. Rund 180 Greifswalder verbrachten Silvester im Kuba. Auch Feuerwerk konnte in der Hansestadt bestaunt werden.

Silke Pfeifer aus Kemnitz hat zwar keine Vorsätze für das Jahr, aber vielleicht geht ja ein Wunsch in Erfüllung.„Mein Freund David und ich kennen uns schon seit 13 Jahren“, sagt die 44-Jährige. „Ich hoffe, dass er mir im Jahre 2020 die Fragen aller Fragen stellt“, sagt die 44-Jährige. Den Jahresabschluss gebührend zu zelebrieren, findet die gebürtige Greifswalderin wichtig – und dieses Mal wollte sie es richtig gut gehen lassen. Schließlich sei das vergangene Jahr auch ein gutes Jahr gewesen. „Ich war auf einem Metallica-Konzert und bei Rammstein“, erzählt die Pflegedienstmitarbeiterin freudestrahlend über ihre Jahreshöhepunkte.

Für Claudia Grenzhof war die Silvesterparty eine Premiere: „Es ist das erste Mal, dass wir zumman ausgehen, seitdem meine Tochter 18 geworden ist“, sagte sie. Deswegen sollte der Jahresabschluss auch nicht zu Hause stattfinden. „Wir wollten mal etwas anderes machen.“ Auch Tochter Anna Sophie freute sich darüber, mal mit Mama auszugehen und legte mit ihr eine flotte Sohle aufs Parkett.

Feuerwerk auch im Kuba

Feuerwerk ist für das Mutter-Tochter-Gespann kein Muss. „Wir haben einen Hund, der früher im Ausland auf der Straße gelebt hat und große Angst vor dem Geknalle hat“, erzählte Claudia Grenzhof. „Meinetwegen könne es weniger privates Geböller geben.“ Auch im Kuba gab es ein Feuerwerk für die Gäste. In diesem Jahr jedoch nicht so aufwändig wie zum Start in 2019. „Aber ein Feuerwerk gehört bei einer Silvesterparty einfach dazu“, so Stephan Grimm, der den alten Güterbahnhof in zum Veranstaltungszentrum umbaute. „Und wer eh schon das ganze Jahr sehr umweltbewusst lebt, den Müll auf der Straße aufsammelt oder wenig Auto fährt, der sollte sich auch ein sechsminütiges Feuerwerk gönnen dürfen.“

