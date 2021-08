Greifswald

Ihre Lockenberge sind das Markenzeichen der zierlichen kleinen Frau: Simone Dehn stammt zwar aus Greifswald und damit nicht aus dem Wahlkreis 30, möchte aber dennoch das Mandat für die Partei Die Linke holen. „Ich kenne mich gut auf Usedom aus, denn meine Oma wohnte nur 100 Meter von der Seebrücke in Ahlbeck entfernt und meine Mutter ist auf der Insel groß geworden“, sagt sie. Deshalb befindet sich auch nach den vielen Jahren noch immer der Lieblingsplatz der heute 33-Jährigen auf der Insel Usedom – es ist die Ahlbecker Seebrücke.

Dehn sagt von sich, dass sie mit linkem Gedankengut groß geworden ist. Es sei die politische Haltung ihrer Eltern, die sich schon immer politisch engagierten. Also sei es keine Frage gewesen, ob sie Mitglied einer linksgerichteten Partei wird, sondern nur, wann. „Ich bin mit 16 Jahren in die PDS eingetreten und als daraus Die Linke wurde, war es okay für mich“, schildert sie. Auch ihre Kandidatur ist es für sie: „Ich habe vielleicht nicht die größten Chancen, aber ich will die linke Alternative zur AfD sein.“

Studium der Philosophie und Germanistik

Dehn, noch ledig, befindet sich im Abschluss ihres Studiums der Philosophie und Germanistik. Aktuell ist sie als Wahlkreismitarbeiterin der Linken-Bundestagsabgeordneten Kerstin Kassner beschäftigt. „Ein toller Job, sehr interessant und vielfältig“, findet Simone Dehn. Außerdem leitet sie als Vorsitzende die Ortsteilvertretung von Schönwalde II in Greifswald, jenem Stadtteil, in dem sie mit ihrem Kater lebt.

„Und ich leite seit 2019 als Vorsitzende den Verein Tacheles Uecker-Randow“, sagt sie. Dieser Verein setzt sich mit rechtsextremen Auffassungen und Positionen auseinander und fördert die Vernetzung von Akteuren und Projekten. Und sie ist aktiv in der Gedenkstättenarbeit. Ihre Freizeit nutzt sie noch für Spaziergänge oder sie singt. „Ich war viele Jahre Chormitglied, das hat mir großen Spaß gemacht.“

Wahlkampf auf dem Fahrrad

Um im Wahlkreis bekannt zu werden, hat sie vor drei Wochen eine Fahrradtour von Greifswald nach Wolgast unternommen. „Ich habe dabei etliche freundliche Gespräche über den Gartenzaun führen können und mir die Sorgen der Menschen angehört“, berichtet die 33-Jährige.

Falls sie es in den Landtag nach Schwerin schafft, möchte Simone Dehn dafür sorgen, dass gute Projekte aus dem sozialen Bereich verstetigt werden und nicht schon immer nach zwei Jahren enden. Sie steht für eine wohnortnahe Gesundheitsversorgung und die schnelle Komplettausstattung der Schulen mit digitaler Technik und Endgeräten.

Von Cornelia Meerkatz