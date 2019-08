Greifswald

Gib Gummi! Daniel Mohns dreht noch weiter auf, der Hinterreifen des Mopeds „Spatz“ rotiert auf dem Holzbrett schneller und schneller, Rauchschwaden steigen auf. Einige Zuschauer haben den Auftritt des Show-Mobils mit dem Smartphone aufgenommen, auch sonst gab es für Freunde von Ost-Mobilen allerhand Fotomotive. Der Simsonclub Dersekow hatte geladen und die Fans von DDR-Fahrzeugen kamen zahlreich. Mehrere hundert Mopeds der Marke Simson, dazu einige MZs, Trabis und Wartburgs drängten sich auf dem Sportplatz, ihre Besitzer waren aus der ganzen Region gekommen. Ob mit Weißwandreifen oder tiefergelegt, originalgetreu oder umlackiert – kein Fahrzeug glich hier dem anderen, aber in allen steckt viel Herzblut.

Simson. Sonst nichts.

Und die Fans sind treu: „Simson. Etwas anderes kommt nicht in Frage“, sagt der 16-jährige Marten Fürst, der gemeinsam mit seinem Onkel Steven Fürst aus Altentreptow zum Treffen gekommen ist. Beide fahren eine Simson 50 B. „Ich bin damit aufgewachsen. Die Marke ist einfach Kult.“ Ein nicht unwesentlichen Anteil an der Begeisterung hat wohl auch die Ausnahmeregelung, nach der die DDR-Mopeds (flotte 60 Stundenkilometer) mit einem Mopedführerschein gefahren werden dürfen. „Herkömmliche“ Mopeds bringen es nur auf rund 45 Stundenkilometer.

Schwalbe läuft und läuft und läuft...

Während viele Simson-Fans Schrauben, Tüfteln und Herumprobieren, hat Kurt Volkmer aus Helmshagen eine ganz andere Taktik. „Ich habe meine Schwalbe direkt nach der Wende gekauft und fahre seitdem einfach“, erzählt er. „Keine Reparatur und nichts. Sogar der Kindersitz für die Enkel funktioniert tadellos. Das einzige, was ich verändert habe, ist der Bezug für den Sattel und den Windschutz. Der ist bei Regen komfortabler.“ Den DDR-Motorrad-Virus hat er an die ganze Familie weitergegeben. Enkelin Jessica Volkmer ist mit ihrer SR50 gekommen, die MZ ETZ 150 von Vater Enrico Volkmer steht direkt daneben. Nur Mama Irina Block blickt etwas traurig drein. Ihre SR50 N hatte am Vortag einen Reifenschaden und musste zuhause bleiben.

Ein Traum in Creme: der IFA F9

Auch bei den vierrädrigen Modellen gab es einiges zu Bewundern. Frank Ziemer aus Greifswald zum Beispiel war mit seinem cremefarbenen IFA F9 gekommen, einem Schmuckstück aus dem Jahr 1954. „Bis 100 Stundenkilometer sind möglich“, beschreibt Ziemer. „Aber ich hetze nicht.“ Mit an Bord des F9 war auch Jens Krafczyk, ebenfalls Liebhaber alter Autos. „Ich hatte lange Zeit einen Trabant 500 aus dem Jahr 1961“, erzählt er. „Noch so einen schönen Runden, ein seltenes Stück.“ Schließlich habe er sich aber aus Zeit- und Platznot aber entschlossen, den Wagen an einen Trabi-Liebhaber aus Stuttgart zu verkaufen.

Pobeda – kräftiger Wagen aus Russland

Neugierige Gruppen scharten sich auch um das auffällige Auto von Sebastian Klemke aus Lubmin. Mattschwarz und gewaltig stand das Auto da, ein absoluter Blickfang. „Das ist ein Pobeda, ein russisches Modell vermutlich aus dem Jahr 1956“, erklärt der gelernte KfZ-Mechaniker. Obwohl er nicht mehr in dem Beruf arbeitet, gehört das Schrauben zu seinen liebsten Hobbys. Das Fahren des Pobedas sei allerdings auch für ihn zunächst gewöhnungsbedürftig gewesen. „Die Bremse muss man schon mit beiden Füßen betätigen – gute, alte Trommelbremse eben“, lacht er. „Auch sonst braucht man viel Gefühl im Bein, manches ist etwas hakelig. Wenn wir zu Treffen fahren, sitzen meine Freunde jedenfalls lieber hintendrin, als selbst zu steuern.“

Nächste Ausfahrt: Rügen!

Auch den nächsten Termin in der Region können sich die Freunde der 2-Takter schon mal vormerken. Am 1. September starten die 2-Takt Rokker Rügen ihre jährliche Ausfahrt auf der Insel Rügen und sammeln Geld für einen guten Zweck. In diesem Jahr kommt der Erlös dem Kinderhospiz in Greifswald zugute. Der Clou: Nicht nur die Startgebühr von 5 Euro wird gespendet, die Fahrerinnen und Fahrer starten in Anzug und feinem Zwirn, um in den Seebädern stilecht weitere Spenden sammeln zu können. Es werden noch Mitfahrer gesucht. Weitere Informationen auf der Facebookseite: 2-Takt Rokker Rügen

Von Anne Ziebarth