Singer/Songwriter Tim Bendzko bestreitet 9. Peenekonzert in Wolgast

Wolgast

Bitte unbedingt im Kalender vormerken: 19. August 2022. An diesem Freitagabend gibt es endlich nach zwei Jahren wieder das beliebte Peenekonzert in Wolgast auf der Schlossinsel. Dann ist endlich Tim Bendzko zu erleben.

Wegen der Coronapandemie und damit einhergehender Lockdowns in den Jahren 2020 und 2021 – Kultur war auf Null heruntergefahren – musste das Konzert zweimal verschoben werden. „Diesmal wird es stattfinden“, gibt sich Marcel Glöden, Geschäftsführer der Haus neuer Medien GmbH Greifswald als Veranstalter optimistisch. Auch der angesagte Singer-/Songwriter Tim Bendzko samt Management freut sich auf den Auftritt im Rahmen seiner verschobenen „Jetzt bin ich ja hier“-Tour auf den auftritt in Wolgast.

Karte kostet 39 Euro

1000 Eintrittskarten wurden bereits verkauft, ehe Corona um die Ecke kam. Die haben ihre volle Gültigkeit behalten. Nun soll der Ticketverkauf wieder Fahrt aufnehmen. Denn der Eintrittspreis von 39 Euro ist geblieben, „auch wenn die Veranstaltung selbst erheblich teurer wird“, weiß Marcel Glöden. Besonders heftig seien – wie bei jedem anderen Bürger auch – die Strompreise. Und gerade Strom wird bei so einem Konzert in Größenordnungen benötigt.

„Wir hätten es aber den Konzertbesuchern nicht vermitteln können, wenn die Tickets plötzlich erheblich teurer würden“, sagt Jörg Berner, Vertriebsdirektor der Sparkasse Vorpommern für Vorpommern-Greifswald. Die Sparkasse ist Präsentator des Konzerts und damit Hauptsponsor. Und ein Herabsetzen der Qualität des Events komme nicht in Frage, ergänzt Marcel Glöden. Da seien sich alle Beteiligten einig gewesen.

Bendzko singt auf der Schlossinsel

Tim Bendzko gibt am 19. August ein Konzert auf der Wolgaster Schlossinsel. Quelle: Johannes Bauer

Zu den Unterstützern des Tim-Bendzko-Konzertes gehören auch die Stadt Wolgast, die Wohnungswirtschaft GmbH Wolgast sowie die Energie Vorpommern GmbH. WoWi-Chef Jan Koplin sieht im Konzert „ein phantastisches Zeichen, das den Menschen Grund zur Freude gibt. Sie wollen endlich wieder Kultur erleben, wollen zusammen fröhlich sein“, betont er.

Auch Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler (CDU) freut sich auf die Fortsetzung der beliebten Konzertreihe. Was mal im Jahr 2010 an einem launigen Sommerabend in kleiner Runde diskutiert und aus der Taufe gehoben wurde, habe sich zu einer festen Größe im Veranstaltungskalender der Region etabliert. „Logisch, dass es jetzt endlich wieder losgehen muss, auch wenn es immer noch eine Menge Unwägbarkeiten gibt, was Coronaregeln anbelangt“, stellt er fest.

Die Stadt Wolgast stand in der Zeit stets hinter dem Event. „Ich bin auch sehr froh, dass alle Gremien zugestimmt haben, dass das Peenekonzert auf der Schlossinsel stattfinden kann“, sagt er. Nach seinen Worten sei die Open-Air-Reihe für die Region immer eines der umsatzstärksten Wochenenden in der Vergangenheit gewesen.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Neue Hits im Gepäck

Bendzko selbst kann es ebenfalls kaum erwarten, wieder vor Menschen zu spielen. Mittlerweile arbeitet der Berliner, der kommende Woche 37 Jahre alt wird, an seinem neuen, dem fünften Album. Zum 9. Peenekonzert im August 2022 in Wolgast wird er neben seinen Hits auch neue Songs im Gepäck haben, verrät Glöden. Und noch etwas kann er verkünden: Die Konzertbesucher bekommen mehr als den Sänger samt Band geboten. Tim Bendzko wird mit Vorband auftreten. Derzeit laufe die Auswahl, welche Musiker ihn begleiten.

Zum Abschluss des Peenekonzertes wird es dann wie immer ein Feuerwerk geben. Die Veranstalter rechnen mit mindestens 3000 Besuchern, spricht Bendzko doch mit seiner weichen markanten Stimme alle Altersklassen an.

Tickets für das Tim-Bendzko-Konzert gibt es unter eventim.de, reservix.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen, darunter die Wolgaster Stadtinfo und Kurverwaltungen auf der Insel Usedom.

Von Cornelia Meerkatz