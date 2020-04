Greifswald

Beim Betreten der offen stehenden Baracken der Kleintierzuchtvereine an der Osnabrücker Straße in Greifswald verschlägt es einem den Atem. Was für Horrorgeschichten haben sich hier nur abgespielt? In einigen der größtenteils völlig verdreckten Buchten liegen halbverweste Kaninchen, auch tote Vögel und Gerippe sind erkennbar. Zentimeterdicke Kotschichten bedecken die Käfigböden und erzählen Geschichten von großem Tierleid und Vernachlässigung.

Das städtische Gelände mit den unzähligen völlig verwinkelten Hütten und Verschlägen ist mittlerweile verlassen, hier soll in Kürze ein städtisches Schulzentrum entstehen. Gepachtet hatten das Grundstück sowohl Kleintierzüchter als auch der Rassekaninchenzuchtverein M63. Antworten wird man von dieser Seite allerdings wohl nicht bekommen. Anfragen der OZ an den Verein blieben bislang unbeantwortet.

Anzeige

Buchten mit halbverwesten Kaninchen waren verschlossen

Das Ausmaß der Haltungsbedingungen blieb bis zuletzt weitgehend unbemerkt. „Eigentlich sind wir durch die Tauben drauf gekommen“, sagt Anja Hübner von der Tierschutzpartei, die sich gemeinsam mit Tierschutzbund und Tierrettung in der Sache engagiert. „Wir haben den Schwarm gesehen und uns gefragt, ob sie nach dem Leerzug der Anlage eigentlich noch versorgt werden.“

Weitere OZ+ Artikel

Was sie dann auf der Suche nach dem Taubenschlag entdeckten, war auch für sie eine böse Überraschung. „Diese Anlage hatte schon lange einen schlechten Ruf, immer wieder wurde auch über ganz üble Hundehaltung geredet“, bemerkt Robert Gabel von der Tierschutzpartei. „Aber ich hätte nicht gedacht, dass es so schlimm ist.“ Die Buchten mit den toten Tieren seien teilweise noch verschlossen gewesen „Ob die Tiere hier einfach zurückgelassen worden sind?“, fragt er sich.

Zur Galerie So sieht es nach dem Leerzug aus. Mutwillige Zerstörung in den vergangenen Wochen verschlimmert das Bild, aber die Tiergehege sprechen für sich.

Landkreis: „Man kann von Tierquälerei sprechen“

Möglich sei das schon, aber nur schwer zu beweisen, heißt es vom Landkreis Vorpommern-Greifswald. „Anhand der vorgefundenen Tierkadaver und Knochen lässt sich zwar nicht mehr nachweisen, woran die Tiere gestorben sind“, erklärt Achim Froitzheim, Sprecher des Landkreises, nach einem Gespräch mit der Amtstierärztin. „Es besteht jedoch Grund zu der Annahme, dass hier gegen jedes Tierwohl gehandelt und Tiere vernachlässigt wurden.“ Bei jüngsten Begehungen wurden Tierhaltungen entdeckt, die in der Tat so schlecht waren, dass man sehr wohl von Tierquälerei sprechen kann, bestätigt Froitzheim.

Erst mit der Räumung des Geländes wurden das Ausmaß und die Schwere der Verstöße gegen das Tierwohl klar geworden, so Froitzheim weiter. „Zwei Hunde, die man offensichtlich bei der Räumung der Anlage einfach zurückgelassen hatte, wurden von Mitarbeitern des Landkreises ins Tierheim gebracht.“

Als problematisch erwies sich immer wieder die Unübersichtlichkeit des Geländes. Wie in einem Labyrinth schließt sich ein Gang an den nächsten, die wenigsten Schuppen sind bereits vollständig geräumt, in vielen stehen noch alte Einrichtungsgegenstände, Autowracks oder Sperrmüll. „Wir haben hier noch lange nicht alles gesehen“, gibt Robert Gabel zu bedenken. „Gut möglich, dass hier noch der ein oder andere Kadaver liegt.“

Es wäre rückblickend sinnvoll gewesen, wenn Bürger, denen auch die nicht offen zugänglichen Tierhaltungen bekannt waren, Anzeige erstattet hätten, meint Achim Froitzheim. „So wären wir früher in die Lage versetzt worden, uns auch Zugang zu den verschlossenen Gebäuden zu verschaffen. So hätte einigen Tieren geholfen werden können“, sagt er. „Nach Lage der Dinge muss man davon ausgehen, dass die Zustände einigen Bürgern sehr wohl bekannt waren, diese aber nicht motiviert waren, die Laubennachbarn anzuzeigen.“

Schwacher Trost: Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet

Und was passiert nun? Hat das irgendwelche Konsequenzen? Gegen einige Nutzer der Anlage seien bereits Ordnungswidrigkeitsverfahren auf den Weg gebracht worden. Denn ein Tier zum Sterben zurückzulassen, gilt nach der aktuellen Rechtslage nicht als Straftat, sondern als Ordnungswidrigkeit, wie etwa das illegale Entsorgen von Müll.

Für Robert Gabel kann das noch nicht genug sein. „Wir müssen ausschließen, dass das am neuen Standort so weitergeht!“, fordert er. „Wir brauchen ein anderes Tierschutzgesetz, mit mehr Möglichkeiten der Kontrollen. In anderen Ländern gibt es zum Beispiel eine Tierschutzpolizei.“ Aber auch die Stadt habe Möglichkeiten: „Ich denke, man sollte nur städtisches Gelände pachten können, wenn man dem Veterinäramt dafür unangekündigt Zugang ermöglicht.“

Neuer Standort des Vereins von Privat gepachtet

Das allerdings wird in diesem Falle auch nicht mehr viel ausrichten. „Der Rassekaninchenverein hat einen neuen Standort gefunden und von Privat gepachtet“, teilte Stadtsprecherin Andrea Reimann mit, was mit den anderen Kleintierzüchtern geschehen sei, wisse man nicht.

Viele der Grundstücke auf dem Baugebiet der neuen Schule habe die Stadt bereits übernommen, die vom Rassekaninchenverein allerdings noch nicht. „Dort soll die Übergabe erst Ende April stattfinden, damit sie mehr Zeit haben, ihren Müll und sonstigen Unrat zu beseitigen“, so Reimann. „Was dann noch an Baulichkeiten steht, wird durch die Stadt im Herbst beräumt.“

Lesen Sie mehr:

Von Anne Ziebarth