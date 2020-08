Der Firma der Greifswalder CDU-Abgeordneten Carola Rex gehört ein Grundstück in der Steinbeckervorstadt. Dennoch stimmte sie über den Masterplan ab. Das muss Konsequenzen haben, sagen SPD und Grüne.

Immobilien in Greifswald - Nach Abstimmung über Greifswalder Masterplan: SPD und Grüne fordern Rücktritt von CDU-Frau

