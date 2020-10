So äußern sich Facebook-Nutzer zum Mega-Stau auf Usedom

Insel Usedom

Der Megastau am Freitag auf Usedom mit 46 Kilometern Länge von Swinemünde bis nach Wolgast veranlasste auch auf Facebook viele Leser zu einem Kommentar.

Susi Bruhn schreibt: Der Stau wurde auch zum größten Teil von Urlaubern verursacht die bis Samstag 0 Uhr Swinemünde verlassen mussten! Darauf Jörgen Boße: Wie in besten Zeiten! Gab's schon in Hochsommern der 90er Jahre. Stellt sich die Frage, was wurde in den letzten 25 Jahren gemacht? Hans Jürgen Merkle antwortet: Konzepte. Darauf Jörgen Boße: Darin sind wir spitze. Das Wort „Umsetzung“ gibt's in unserem Wortschatz wohl nicht mehr. Wozu auch. Man muss nur lange genug warten, dann löst sich das Problem von selbst. Es kommt dann nämlich keiner mehr. Hans Jürgen Merkle: Man hätte in dieser Ausnahmesituation auch einfach mal in Wolgast die Ampeln ausschalten können und den Verkehr von Hand regeln.

Qualitätstourismus vernachlässigt

Chri Ssi: In den letzten Jahren bzw 90er gab es auch noch nicht so viele Hotels und Ferienhäuser ... Jörgen Boße schreibt dazu: Richtig. Haben die Gutachter aber in ihrem Konzept als ein Szenario vorhergesagt. Ihr Vorschlag war damals ein Tourismuskonzept, das die ungebremste Steigerung der Betten verhindert. Der TVIU hat dies aufgenommen und auf ein Konzept des Qualitätstourismus gesetzt. Der Chef war damals Dietmar Gutsche. Danach gab es ein Riesengeschrei. Der Insel wurde vorgeworfen, sich nur noch für Besserverdienende zu interessieren. Dann hat man das Konzept wieder zurückgenommen und das Schicksal hat seinen Lauf genommen.

Nutzung der ÖPNV als Alternative

Stephie Beck: Also in diesem Jahr wurde ausschließlich und gefühlt täglich über Urlauber geschimpft! Dass von denen aber locker 70 % (oder mehr) davon leben, davon sehe/höre/lese ich nix! Peinlich. Darauf notiert Anja Priemer: Was mich an der ganzen Sache so massiv ärgert ist, dass man theoretisch bequem mit dem ÖPNV könnte fahren, aber da gibt es für Touristen noch nicht mal Ermäßigung mit der Kurtaxe! Das ist wirklich frech! Viel mehr Urlauber würden dann Bahn fahren und man könnte mehr Züge in der Saison einsetzen, was wieder mehr Arbeitsplätze schafft und gleichzeitig mehr Urlauber transportiert! In jedem anderem Bundesland wird das so praktiziert und man hat zufriedene Gäste. Verstehe nicht, warum dort keiner mal logisch denkt. Vor allem, wenn man keinen Platz für breitere oder mehrspurige Straßen hat.

Anke Sobczak: Das ist eben im Sommer immer so... man muss ja nicht unbedingt auf die Insel fahren, wer nicht braucht ... Willkommen im wahren Leben ... jeden Sommer wieder. Steffen Beier darauf: Warum die Ampeln in Wolgast nicht ausgeschaltet wurden, versteht kein Mensch, genauso wie erst 18 Uhr im Radio durchgesagt wurde, dass man zur Not auch über die Zecheriner Brücke fahren könnte.

Berufstätige waren die Leidtragenden

Jenny Jen Behn: Ich finde es so geil, dass die Leute, die rund um Wolgast Urlaub machen, nach Polen fahren, um billig einzukaufen und Geld zu sparen und vielleicht noch zu tanken, und sie dann damit gestraft werden, dass sie erstens wertvolle Zeit verschwenden, den Sprit mit Stop and Go am Ende doppelt zurückzahlen und dann noch rumnörgeln. Beim nächsten Mal vielleicht einfach die kleinen lokalen Geschäfte vor Ort unterstützen und die Leute, die wirklich aufs Auto angewiesen sind, ihren Weg zur Arbeit fahren lassen. Aber so bestraft sich der Mensch für die eigene Blödheit ... Nun ja. Es tut mir leid für die, die es wirklich eilig hatten und was Wichtiges vor hatten.

Petra Tesch sieht es ähnlich: Ich kann die Aufregung nicht verstehen. Wenn es den Leuten so wichtig ist, noch mal nach Polen zu fahren, dann muss man das in Kauf nehmen. Ich fahre auch gerne dorthin zum Einkaufen, aber der gesunde Menschenverstand hätte einem das sagen müssen.

Von Cornelia Meerkatz