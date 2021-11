So buhlten 60 Firmen der Region in Wolgast um die künftigen Azubis

Wolgast

Reger Nachmittagsbetrieb herrschte am Freitag in der Großsporthalle in der Hufelandstraße. Hunderte Schüler nutzten die Möglichkeit, oftmals gemeinsam mit den Eltern, um sich auf der 23. Berufsmesse Kompass Inspirationen für die anstehende Berufswahl zu holen oder auch schon gezielt bei einem möglichen Ausbildungsbetrieb nach den Konditionen zu fragen. Und Möglichkeiten, sich über Ausbildungsberufe zu informieren und mit Azubis ins Gespräch zu kommen, gab es viele. Insgesamt 60 verschiedene Unternehmen warben um die Gunst der Schüler.

Besonders nachgefragt waren Ausbildungsplätze in der Industrie, bei der Polizei, der Bundeswehr und beim Zoll. Aber auch Azubis aus der Verwaltung, der Pflege und aus dem Handwerk schwärmten von ihrem Beruf und den Karrieremöglichkeiten. So berichteten Laurence Below und Loris Sadewasser von ihrer Tätigkeit bei der Hallen- und Anlagenbau HAB GmbH Wusterhusen.

Mitgearbeitet an LED-Kino für Abu Dhabi

Die beiden Auszubildenden zum Metallbauer Fachrichtung Konstruktionstechnik im 2. Lehrjahr erzählten, dass sie an einem LED-Kino, das in Abu Dhabi aufgebaut wird, mitgewirkt haben. Auch am Bau von Wartungsbühnen für das große Moskauer Riesenrad seien sie beteiligt gewesen und finden, dass es richtige Herausforderungen waren. „Die Arbeit bei HAB macht wirklich Spaß“, versichern sie unisono, während ihr Lehrmeister Thorsten Richter überzeugt davon ist, dass es sich auszahle, wenn man Lehrlingen etwas zutraue.

Lehrmeister Thorsten Richter und die beiden HAB-Azubis Loris Sadewasser und Laurence Below (v.l.) berichten interessierten Jugendlichen von den Auslandsaufträgen, an denen sie mitarbeiten. Quelle: Cornelia Meerkatz

Loris Sadewasser, der in Stolpe auf Usedom zu Hause ist, hat seinen Traumjob übrigens durch die Kompass-Berufsmesse gefunden. „Ich war damals am HAB-Stand und habe anderen Lehrlingen zugehört. Es hörte sich spannend an, ich wollte was mit meinen Händen arbeiten, also habe ich mich beworben – und es nicht bereut“, sagt der Usedomer. Einzig der Weg zum Ausbildungsbetrieb sei ziemlich weit, meint er.

Traumjob auf der Kompass-Berufsmesse gefunden

Henry Kaminski fand vor zwei Jahren über die Berufsmesse seinen Traumjob. Jetzt ist er Azubi im 2. Lehrjahr bei der Wowi. Quelle: Cornelia Meerkatz

Henry Kaminski ist angehender Immobilienkaufmann bei der Wolgaster Wohnungswirtschaft im 2. Lehrjahr und sehr froh, dass er vor zwei Jahren mutig war. „Er hat sich während der Kompass-Berufsmesse 2019 erst an unserem Stand informiert und ist dann nach Hause gelaufen, um seine Bewerbungsmappe zu holen“, berichtet Wowi-Chef Jan Koplin. Das habe ihn sehr beeindruckt, fügt er an. Henry Kaminski gehörte dann zu den sechs Bewerbern für einen Ausbildungsplatz und hat im persönlichen Bewerbungsgespräch dann noch mal gezeigt, wie groß sein Interesse an dieser Ausbildung ist. „Das erzähle ich den Schülern, wenn sie fragen, warum ich gerade diesen Beruf gewählt habe und berichte dann, welche Aufgaben auf mich im großen Wohnungsbestand der Wowi warten“, so der Azubi.

„Etwas im Freien, in der Natur“, möchte Marie-Luise Radtke lernen. Also informiert sie sich zusammen mit ihrer Mutter Christiane Radtke am Stand des Forstamtes Jägerhof, das die Landesforst vertritt. „Försterin zu werden, wäre cool“, meint die Neuntklässlerin. „Und es ist ja wichtig, die schönen Wälder auf Usedom zu erhalten“, fügt ihre Mutter an. Christian Gesche, Büroleiter im Forstamt, zählt ihr die beruflichen Möglichkeiten auf, die sich bei der Landesforst bieten. Auch Finn Mett von der Freien Schule Zinnowitz und sein Freund Finley Fiebiger – beide besuchen die 9. Klasse – interessieren sich für einen Ausbildungsberuf im Freien und steuern gezielt den Stand des Forstamtes und anschließend den eines Gartenbaubetriebes an.

Christian Gesche vom Forstamt Jägerhof erläutert Marie-Luise Radtke und ihrer Mutter Christiane die Möglichkeiten der Berufsausbildung in der Landesforst. Quelle: Cornelia Meerkatz

Handwerk braucht dringend Nachwuchs

Einen weiten Weg hat Malte aus Eggesin auf sich genommen, um in Wolgast die Berufsmesse zu besuchen. Am Stand der in Hohendorf beheimateten Tischlerei Nordicdesign versucht er bei der Herstellung eines Tischschmuckes in Sternform – ein Geschenk für Mutti – sein Können. „Etwas mit Holz zu machen, könnte mir gefallen“, sagt er dann.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch Leon Brandt aus der 9. Klasse in Ückeritz weiß genau, dass er Tischler werden möchte. Gemeinsam mit den Eltern versucht er sich ebenfalls am sternförmigen Kerzenhalter. „Ich habe auch schon zu Hause mit Holz gearbeitet, habe kleine Autos gebaut“, verrät der 14-Jährige. „Holz finde ich einfach toll“, so seine Meinung.

Neuntklässler Leon Brandt versucht sich am Stand der Tischlerei Nordicdesign aus Hohendorf an einem sternförmigen Kerzenhalter. Quelle: Cornelia Meerkatz

Christiane Schlack, Ausbildungsbeauftragte der Stadt Wolgast und die angehende Verwaltungsfachangestellte Vanessa Maibauer. Quelle: Cornelia Meerkatz

Offensichtlich ist, dass die Schülerzahlen zurückgehen. Also bewerben die Unternehmen auf der Berufsmesse die Jugendlichen ganz gezielt, sprechen sie an, holen sie direkt an Stand, bieten mehrtägige Praktika an. Neben den Karrieremöglichkeiten spielen daher auch die Lehrlingsentgelte eine Rolle. Oftmals ist zu hören, dass sie zwischen 900 und 1200 Euro liegen. „Allerdings ist auch das Klima im Team wichtig, das muss passen“, findet Vanessa Maibauer. Sie wird bei der Stadt Wolgast zur Verwaltungsfachangestellten ausgebildet.

Großes Interesse für Bundeswehr, Zoll und Polizei

Ein Renner auch in diesem Jahr waren bei den jungen Leuten wieder Bundeswehr, Zoll und Polizei. So führten die beiden Gymnasiasten Mattes Schröter und Fabian Herzog ein angeregtes Gespräch mit Stabsbootsmann Peter Cronsfoth. Die Zehntklässler informierten sich aber auch noch an vielen anderen Ständen, „denn hier sind wirklich tolle Unternehmen dabei“, so die beiden jungen Männer, ehe sie Richtung des Standes der Peene-Werft weiterziehen.

Die Neuntklässler Finn Mett (r.) und Finley Fiebiger interessieren sich für eine Arbeit im Freien und sammelten auf der Berufsmesse Ideen, welcher Beruf es werden könnte. Quelle: Cornelia Meerkatz

Von Cornelia Meerkatz