So erlebten neue Abgeordnete ihr erstes Jahr in der Greifswalder Bürgerschaft

Ein Riesenspaß, sagt Anja Hübner. Was nach Freizeit klingt, beschreibt tatsächlich einen Beschluss der Greifswalder Bürgerschaft über ökologische Pachtkriterien für Landwirte. Umweltaktivisten protestierten im vergangenen Jahr vor und im Saal der Bürgerschaft, viele Gespräche mit Fachleuten und Landwirten begleiteten den Beschluss. Und Hübner, Abgeordnete der Tierschutzpartei, wirkte maßgeblich mit: „Es war auch nervenaufreibend und anstrengend, aber im Endeffekt ein großes Zeichen dafür, was man im Zusammenspiel von Politik und Aktivismus erreichen kann“, sagt die 31-Jährige.

Neue Gesichter in der Bürgerschaft Greifswald

Vor knapp einem Jahr zog sie neu in die Bürgerschaft ein, zusammen mit bekannten Namen, aber auch einer Riege neuer Abgeordneter, die das Gesicht des Gremiums verändert haben. Als im Mai 2019 die Ergebnisse der Kommunalwahl feststehen, zeigt sich, dass sechs Frauen mehr als bei der vorherigen Wahl im Parlament sitzen. Die Fraktion der Grünen ist mehrheitlich weiblich, die Alternative Liste stellt nun das jüngste Mitglied der Bürgerschaft. Wie hat diese neue Garde ihr erstes Jahr in der Kommunalpolitik erlebt?

Hübner musste zunächst „warm werden“. Die Kommunalverfassung zurate ziehen, auf Ortsbegehungen die Begebenheiten kennenlernen, in Einzelgesprächen für Verständnis werben. „Ich musste zum Beispiel auch lernen, dass viele Themen, die für mich schon lange relevant sind, bei anderen Menschen kaum bekannt waren“, blickt die tiermedizinische Fachkraft zurück. So trieb die Tierschutzpartei mit Grünen, SPD und Linken auch das erfolgreiche Verbot von Wildtierzirkussen in der Stadt voran. Eines der nächsten Ziele sei die Installation von Trixi-Spiegeln auf Greifswalds Straßen, um mehr Sicherheit zu schaffen.

Alternative Liste stellt jüngstes Mitglied

Zu einer grün-rot-roten Mehrheit im Rathaus kommt es, weil die 19-jährige Hulda Kalhorn (Einzelmitglied der Alternativen Liste) mit ihr abstimmt. Von 43 Sitzen kommt dieses „progressive Lager“ (so Kalhorn) auf 22. „So weiß ich, dass meine Stimme zählt“, sagt sie. Mit eigenen Anträgen machte sie noch nicht von sich reden. Doch das hätte gute Gründe: Viele Themen würden seit Jahren diskutiert werden, so dass Kalhorn ihr erstes Jahr genutzt hätte, um sich einzuarbeiten. „Ich habe Anlagen gelesen, Anfragen gestellt und mehrfach Akteneinsicht genommen. Die Verwaltung weiß mittlerweile, wer ich bin“, sagt sie. Dabei sei es um einen B-Plan und den Masterplan für die Steinbeckervorstadt gegangen.

Respektlose Diskussionen im Parlament

Dass Entscheidungen, gerade in Verhandlungen zwischen Bürgern, Verwaltung und Politik, Zeit brauchen, wundere Kalhorn nicht. „Deswegen bin ich auch keinesfalls desillusioniert oder enttäuscht über dieses erste Jahr“, bilanziert sie. Sauer aufgestoßen ist ihr jedoch die Diskussionskultur im Parlament. Manchmal respektlos, zu persönlich, Redner werden unterbrochen. „Das finde ich super unhöflich.“ Sie beschleiche das Gefühl, dass Grabenkämpfe herrschen, die manche Abgeordnete seit Jahren miteinander austragen.

Kira Wisnewski (Grüne) musste sich erst an die „wortgewaltigen“ Diskussionen und „Polemikkeulen“ gewöhnen. Sei sei eine introvertierte Person, die sich aus ideellen Gründen engagiere, nicht um im Mittelpunkt zu stehen. „Ich will den Ort, an dem ich lebe, positiv verändern. Das erste Jahr war sehr spannend. Vor allem bei Bauprojekten sieht man, wie viel Einfluss die Bürgerschaft beispielsweise darauf hat, auf soziale Durchmischung und Nachhaltigkeit zu achten“, so die 23-jährige Biologiestudentin. Besser abgedeckt würden nun auch die Interessen von Promovierenden und Studierenden, ergänzt Parteifreundin Tjorven Hinzke (30), die derzeit auf die Verteidigung ihrer Dissertation wartet.

CDU-Frau vom linken Lager enttäuscht

„Die Arbeit im ersten Jahr hat nicht zum gewünschten Erfolg geführt“, stellt CDU-Frau Madeleine Tolani (39) fest. Der Grund: „Weil das linke Lager unsere Vorschläge nicht annimmt.“ Doch wie bessere Zusammenarbeit gelingen könnte, kann sie nicht sagen. Nur so viel: Meinungen der anderen Fraktionen sollten als Chance verstanden werden, die eigene Meinung kritisch zu hinterfragen. Das würde dem Interesse der Greifswalder Bürger gerecht, die bei Themen wie dem Parkhaus am Nexöplatz ein großes Interesse am Stadtparlament zeigen. Grit Wuschek, die als einzige Kandidatin ohne Parteiunterstützung in die Bürgerschaft eingezogen war, reagierte nicht auf schriftliche und telefonische Anfragen für diesen Artikel.

Von Christopher Gottschalk