So erreichen Sie in wichtigen Fällen die Ämter der Stadt Greifswald

Greifswald

Was tun, wenn der Bewohnerparkausweis in diesen Tagen abläuft? Vorerst kein Problem, lautet die Antwort der Hansestadt Greifswald. Um die Ansteckungsgefahr mit dem Corona-Virus zu minimieren, hat die Stadtverwaltung den Publikumsverkehr weitestgehend eingestellt. „Ich möchte dennoch klarstellen, dass wir für die Bürgerinnen und Bürger weiterhin erreichbar sind – sowohl telefonisch als auch per E-Mail“, betont Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne).

In dringenden Fällen seien auch persönliche Termine nach vorheriger Vereinbarung möglich. Ob es sich um dringende Fälle handelt, werde im Einzelfall von den Mitarbeitenden der Stadtverwaltung entschieden. Gleichwohl seien alle anderen Ämter und Verwaltungsbereiche besetzt, aber nur telefonisch erreichbar. Weil es in den vergangenen Tagen eine Reihe von Anfragen von Bürgern gegeben habe, sei hier auf einzelne Dienstleistungen hingewiesen:

Viele Anfragen zu Parkausweisen

Bewohnerparkausweise, die innerhalb des Zeitraums bis zum 30. April ablaufen, sind jetzt automatisch bis zum 3. Mai 2020 verlängert. Darüber informiert das Amt für Bürgerservice und Brandschutz, nachdem es zahlreiche Rückfragen dazu gab.

Im Bereich Meldewesen sind An- und Ummeldungen zur Einhaltung der Meldefrist keine dringenden Angelegenheiten. Sollten Sozialleistungen oder ähnliches davon abhängig sein, müsse telefonisch nachgefragt werden, ob es sich in dem konkreten Fall um eine dringende Angelegenheit handele.

Neuer Reisepass? Nicht dringlich!

Der Ablauf von Personalausweisen und Reisepässen und die Abholung beantragter Dokumente fallen ebenfalls nicht unter die Dringlichkeit. Sollte ein Vertragsabschluss oder andere wichtige Dinge anstehen, zu dem ein gültiges Personaldokument benötigt wird, sei dies ebenfalls telefonisch abzuklären.

Die Dringlichkeit müsse weiterhin auch für die Beantragung von Führungszeugnissen und Meldebescheinigungen gegeben sein. Auch sie müsse telefonisch oder schriftlich abgeklärt werden. Sollte die abfordernde Stelle mitteilen, dass die Beantragung auch später möglich sei, liege in jedem Fall keine Dringlichkeit vor.

Kfz-Zulassung nur nach Absprache

Bei dringenden Anliegen im Bereich Kfz-Zulassung und Führerscheinwesen werden nach telefonischer Rücksprache Termine vereinbart. Dazu werde eine Priorisierung der Anliegen vorgenommen. Leider sei es nicht möglich, allen Interessen gleichermaßen gerecht zu werden. Es bestehe darüber hinaus die Möglichkeit, auch postalisch Anträge einzureichen.

Wohngeldanträge erst formlos, dann per Formular

Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Krise werden womöglich mehr Menschen als bislang auf Wohngeld angewiesen sein. Die Wohngeldstelle der Hansestadt bemüht sich um eine schnelle Bearbeitung eingehender Anträge. Formlose Anträge per E-Mail oder Telefon sind zur Fristwahrung zulässig. In diesem Antrag müssen folgende Angaben enthalten sein: das Datum der Antragstellung, Name, Vorname und die aktuelle Anschrift der Antrag stellenden Person sowie der Wille, für einen bestimmten Wohnraum Wohngeld zu beantragen.

Der Antrag muss mit der eigenhändigen Unterschrift des Antragstellers auf dem Postweg nachgereicht werden. Ihm sind Nachweise über die Miete bzw. Belastung und das Einkommen (z.B. Mietvertrag, Lohn- oder Gehaltsabrechnungen) beizufügen. Für die Antragstellung sind die amtlichen Formulare unter der Website https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/em/Bau/ Wohngeld/Wohngeldformulare/ zu nutzen. Diese können dort heruntergeladen, ausgefüllt, unterschrieben und dann per Post an die Greifswalder Wohngeldstelle übersandt werden.

Hinweise für Kurzarbeiter

Antragsteller, die Kurzarbeitergeld beziehen, müssen zusammen mit dem Wohngeldantrag die Lohn-/Gehaltsbescheinigung oder eine sonstige verbindliche Information über die Höhe des Kurzarbeitergeldes einreichen. Nur mit einem solchen Nachweis kann der Wohngeldantrag bearbeitet werden.

Hinweise für Selbständige

Bei selbständig tätigen Personen und Gewerbetreibenden (Einzelunternehmern), die infolge der geltenden Beschränkungen keine Einnahmen erzielen können und denen keine anderweitigen Einkünfte oder Vermögen zur Verfügung stehen, haben primär Anspruch auf die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II (Arbeitslosengeld II). Daher sollten sie sich mit dem für sie zuständigen Jobcenter in Verbindung setzen.

Wer zunächst unverbindlich kalkulieren möchte, ob ihm Wohngeld zusteht, kann im Internet den Wohngeldrechner nutzen: https://wohngeld-mv.de/Rechner/.

Im Rathaus wird gearbeitet, wer Mitarbeiter erreichen möchte, sollte dies per Telefon oder E-Mail tun. Quelle: Petra Hase

So ist die Stadtverwaltung zu erreichen:

Dienstag bis Donnerstag: 10 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr, Montag und Freitag geschlossen

Wohngeld/Wohnberechtigungsschein:

03834/8536 4535 oder wohngeld@greifswald.de

Belange des Wochenmarktes:

0172 3299046, 0172 3299047 oder markt@greifswald.de

Allgemeine Ordnung:

03834/8536 4343, 03834/8536 4347 oder allgemeine.ordnung@greifswald.de

Einwohnermelde-, Pass- und Personalausweiswesen:

03834/8536 4132 oder einwohnermeldeabteilung@greifswald.de

Standesamt:

03834/8536 1190 oder standesamt@greifswald.de

Kfz-Zulassung/ Bewohnerparkausweise:

03834/8536 4120 oder verkehrsabteilung@greifswald.de

Führerscheinwesen:

03834/8536 4116 oder verkehrsabteilung@greifswald.de

Gewerbeangelegenheiten:

03834 8536 4375 oder gewerbe@greifswald.de

Friedhofsverwaltung:

03834/8536 2960 oder friedhof@greifswald.de

