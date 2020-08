So feierte Greifswald mit Abstand den Friedrich-Tag

Greifswald

Tintenklecks und Gänsekiel, Kutschfahrt und Seifengießen, Stelzenlauf und Einradfahren: Der Caspar-David-Friedrich-Tag hielt am Sonnabend für Besucher der Greifswalder Innenstadt an acht Stationen ein abwechslungsreiches Programm bereit, das sich viele Einheimische und Touristen nicht entgehen ließen. Glückliche Gesichter auf Marktplatz und Boulevard, aber auch in den Kultureinrichtungen. Die zählten hunderte Gäste – natürlich unter Beachtung der Abstands- und Hygieneregelungen. Sie alle wandelten auf den Spuren des berühmten Malers der Romantik. Das Fazit von Maik Wittenbecher, Geschäftsführer der Greifswald Marketing GmbH, fiel daher am Abend auch durchweg positiv aus: „Wir sind sehr, sehr zufrieden und überrascht über den wirklich großen Erfolg und die Disziplin der Besucher. Die Stimmung war eine andere als sonst, aber grundsätzlich wunderbar.“

Feierliche Eröffnung mit Oberbürgermeister Stefan Fassbinder, Marketingchef Maik Wittenbecher, Stelzenläufern und anderen Mitstreitern. Quelle: Petra Hase

Anzeige

Dabei war lange Zeit unklar, ob die Hansestadt ihren großen Sohn überhaupt mit diesem alljährlichen Fest ehren kann. „Erst vor sechs Wochen haben wir gemeinsam mit den Partnerinstitutionen entschieden, den Tag stattfinden zu lassen“, so Wittenbecher. Dennoch war ungewiss, in welchem Maße das Angebot letztlich angenommen wird. Lohnte der Aufwand? Trauen sich die Menschen unters Volk?

Weitere OZ+ Artikel

Gute Alternative zu Vorjahren

Für Philipp Rostalski keine Frage. Der Greifswalder Geschäftsinhaber zog mit seiner Frau und ihren fünf beziehungsweise zwei Jahre alten Kindern durch die Stadt und genoss das bunte Treiben. „Natürlich war der historische Jahrmarkt in Vorjahren schöner. Doch die Veranstalter haben in diesem Jahr eine gute Alternative gefunden“, würdigte Mareike Rostalski die Organisation. Auch Masterstudent Till Bauer kam gezielt zum Markt, wollte mit Kommilitonen nach einem Turmaufstieg im Dom und einem Besuch des Caspar-David-Friedrich-Zentrums eine Kutschfahrt unternehmen. „Das ist etwas, was wir sonst nie machen würden“, begründete er den gemeinsamen Ausflug. Wie in den Vorjahren hatte Kutscher Christian Klar seine Pferde Nele und Moritz angespannt. „Die Leute finden es schön, mal auf diese Weise die Stadt zu erkunden.“, sagte der 69-Jährige.

Das Blasorchester Greifswald gab den Auftakt vor dem Dom. Quelle: Petra Hase

Schausteller froh über den Markt

Derweil versammelte Ingbert Völker auf dem Kunsthandwerkermarkt neugierige Passanten vor seinem Stand, an dem er das Seilerhandwerk demonstrierte. Der Schausteller freute sich über die Gelegenheit dieses Marktes. „Unsere ganze Branche liegt am Boden, die finanzielle Situation ist hochgradig schwierig. Veranstaltungen sind massiv weggebrochen, viele Kommunen scheuen sich, solche Märkte zu organisieren“, sagte der Heringsdorfer.

Heike Bordel, Cornelia Sell und Sonja Wille vom Greifswalder Spinnkreis hatten ihre Spinnräder im Hof des St. Spiritus aufgebaut. Quelle: Petra Hase

Theater wirbt für Vorstellungen

Licht am Horizont sieht indes das Theater Vorpommern, das ebenfalls mit einem Stand auf dem Markt vertreten war und für Aufführungen warb. „Unsere Vorstellungen seit Spielzeitbeginn werden sehr gut angenommen. Bis jetzt gab es noch keine, die nicht ausverkauft war. Wobei wir natürlich aufgrund der Abstandsregelungen nur noch ein Viertel der Plätze besetzen dürfen“, sagte Theater-Sprecher Hans-Dieter Heuer. Wie seine Mitstreiterinnen Claudia Rostalski und Relana Hübener hatte auch er sich passend zum Tag kostümiert – ganz im Stil des alten Friedrich.

Die Urlauber Rosemarie und Julian Wenger aus Nürnberg kamen in den Dom und versuchten sich mit Feder und Tinte beim Caspar-David-Friedrich-Tag. Quelle: Petra Hase

Einblicke ins alte Taufbuch

Und da waren sie nicht die einzigen: Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder schmiss sich traditionell in Schale und mimte zur Eröffnung des Festes vor dem Dom St. Nikolai Caspar David Friedrich (1774-1840) höchstselbst. Mit aufmunternden Worten und einem Augenzwinkern ermahnte er die Festbesucher „die Pestilenz im Land“ weiterhin ernst zu nehmen. Niemand solle sich an diesem sonnigen Tag anstecken ...

Sarah Axmann schaute sich im Dom den Taufeintrag von Caspar David Friedrich an. Quelle: HGW

Und so galt natürlich überall Maskenpflicht. Auch im Dom, wo Sarah Axmann aus dem Greifswalder Umland mit ihrer Familie einen Blick auf Friedrichs Taufeintrag nahm. „Wir gehören zwar zur Domgemeinde, aber dieses Taufbuch haben wir noch nie gesehen“, sagte die junge Mutter erfreut. Ein paar Meer entfernt, im Scriptorium, versuchten sich derweil Rosemarie Wenger und ihr erwachsener Sohn Julian am Schreiben mit Feder und Tinte. „Wir verbringen unseren Urlaub zurzeit in Stralsund, unternahmen hierher einen Abstecher und wurden durch Zufall auf den Friedrich-Tag und dieses Angebot aufmerksam“, sagte die Touristin aus Nürnberg. „Der Stadtrundgang, die Kirchen – wir sind begeistert von Greifswald und der ganzen Region“, fügte sie hinzu.

Stelzenläufer unterhielten die Passanten beim Caspar-David-Friedrich-Tag in Greifswald. Quelle: HGW

Urlauber schwärmen vom Flair der Stadt

Ähnliches berichtet Susanne Suhr aus Karlsruhe, die mit ihrer Familie eine Woche in Greifswald weilte und die Zeit in bester Erinnerung behalten wird. Meer gucken, Fischbrötchen essen, Wieck, Usedom und das Ozeaneum in Stralsund ... „Schön, dass wir das Friedrich-Fest noch mitnehmen können, es ist unser letzter Urlaubstag“, schwärmte die Mutter. Währenddessen versuchten sich ihre Töchter Liliane und Anni im Sozio-kulturellen Zentrum St. Spiritus ebenfalls mit Feder und Tinte –unter Anleitung von Bärbel Steinberg. „Leider können wir wegen Corona zeitgleich nur vier Plätze anbieten, aber die sind immer gut besetzt“, sagte die Künstlerin. Sie spüre in diesem Jahr ganz besonders das Bedürfnis der jungen Besucher, mal zur Ruhe kommen zu wollen. „Manche Mütter drängeln aber, wollen weiter. Dabei genießen die Kinder diesen Moment, ganz mit sich zu sein, und werden so kreativ“, sagte sie.

Für Führung vorher angemeldet

Im Innenhof des St. Spiritus hatte Angelique Schulz vom Verein Urban Art MV alle Hände reichlich zu tun, denn Jung und Alt wollten unter ihrer Anleitung den Siebdruck ausprobieren. Wer etwas Zeit mitbrachte, konnte wie Lia Klein einen Stoffbeutel mit St. Spiritus-Motiv mit nach Hause nehmen. Die 16-Jährige kam mit ihren Großeltern Evelyne und Lothar Klein aus Trassenheide zum Friedrich-fest. „Wir haben uns auch schon im Vorfeld für eine Führung durch die Bibliothek des Geistlichen Ministeriums im Dom angemeldet“, verriet die Oma glücklich.

Museum mit starker Besucherzahl

Andere Familien, wie die von Felix Zirzow aus Anklam, kamen eigentlich nur zum Shoppen nach Greifswald und waren positiv überrascht vom Trubel in der Stadt. Alle Angebote kostenlos? Die Gelegenheit wollten sich die Tagesausflügler nicht entgehen lassen. Ob Postkartengestaltung, romantische Orgelmusik, Führungen oder Ausstellungen, Theater up Platt oder Puppenspiel ... das Programm fand seine Liebhaber, wenngleich die Teilnehmerzahl im Gegensatz zu den ersten acht Auflagen des Festes überall begrenzt war. Trotzdem zählte das Caspar-David-Friedrich-Zentrum beispielsweise bereits um 14 Uhr 130 Besucher. Das Pommersche Landesmuseum, das ebenfalls keinen Eintritt forderte, freute sich am Ende über rund 400 Gäste – der besucherstärkste Tag seit Wiedereröffnung in Corona-Zeiten.

Von Petra Hase