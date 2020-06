So feierte das Lühmannsdorfer Schalmeienorchester Geburtstag

Lühmannsdorf

Keine Umarmungen, kein Händeschütteln – dafür Abstand und teilweise Mundschutz: So hatten sich die Mitglieder des Feuerwehr-Schalmeienorchester Lühmannsdorf ihren 60. Geburtstag auch nicht vorgestellt. Am Samstag war eine große Feier geplant, die wegen der Corona-Pandemie verschoben wurde.

Doch ganz so still wollten sie ihr Jubiläum nicht verstreichen lassen. Stattdessen gab es nun ein kleines Konzert auf dem Parkplatz am Gemeindehaus. ,,Die Freude am gemeinsamen Musizieren ist das, was unseren Verein zusammenhält. Das kleine Konzert widmen wir hauptsächlich unseren Familien, denn sie haben uns immer den Rücken gestärkt“, meint Skady Hinz, eine der Organisatorinnen.

Freunde, Bekannte und Nachbarn schauten zu

Ganz ohne Schaulustige ging es dann doch nicht – Freunde, Bekannte und Nachbarn verfolgten das Geschehen aus sicherer Distanz. Nachdem sich das Orchester zu einer 60 aufgestellt hat, eröffnete Gründungsmitglied Klaus Borchardt (80) die kleine Feierlichkeit. Nach dem ,,Happy Birthday“-Eröffnungsmedley (“Happy Birthday“, „Hoch soll er leben“ und „Oh wie ist das schön“) folgten noch Lieder wie „Go West“, „Ein weißes Boot“ und „Annemarie“.

Borchhardt gründete 1960 den Verein, damals noch unter dem Namen ,,Feuerwehr-Schalmeienkapelle Lühmannsdorf“. Von den 18 Gründungsmitgliedern sind leider 13 Kameraden verstorben und zwei aus Altersgründen ausgeschieden.

Nach der Wende wurde aus dem Verein das Feuerwehr-Schalmeienorchester Lühmanndorf. Aktuell sind 44 aktive Mitglieder im Verein tätig, davon sieben Kinder und Jugendliche.

Von Tilo Wallrodt