So geht es Greifswalds Wald nach den Dürrejahren

Greifswald

Der Waldweg ist in einem schlechten Zustand, der silberne Gelände-Nissan schaukelt mehr durch die zahlreichen Schlaglöcher, als dass er fährt. „Geduld“, erklärt Torsten Hackert, während er am Lenkrad kurbelt und lächelt. „Die braucht man in diesem Beruf.“

Der 40-jährige Leiter des Forstamtes Jägerhof und sein Forstwirtschaftsmeister Jan Titze sind unterwegs zu einem kleinen Waldstück in der Nähe von Hanshagen. Zunächst führt der Weg vorbei an Laub- und Nadelgehölzen, am Ziel allerdings stehen überwiegend Baumgerippe. „Hier kann man gut erkennen, dass diese Fichten unter dem Borkenkäfer gelitten haben“, sagt Hackert. „Die rot markierten Fichten werden noch entnommen. Im Herbst werden wir hier mit der Aktion „Mein Baum für die Zukunft“ kleine Eichen setzen.“

Zwei Gebiete stehen zur Aufforstung bereit: 3000 Quadratmeter Fläche zum Nachpflanzen befinden sich im Wald nahe Hanshagen, ein anderes Gebiet liegt bei Buddenhagen, hier sollen kleine Tannen und Eichen gepflanzt werden.

Diese Fichte hat Trockenheit und Borkenkäfern nicht standhalten können. Quelle: Anne Ziebarth

Fichten vertragen keinen Trockenstress

Eichen seien für den Standort bei Hanshagen, und hoffentlich auch für das sich verändernde Klima, besser geeignet als die Fichten. „Die Fichte ist der Verlierer des Klimawandels“, beschreibt Hackert. „Das ist eigentlich ein Baum des Mittelgebirges. Mit Trockenstress kommt sie nicht gut klar.“ Im Forstamt Jägerhof macht die Fichte trotzdem noch elf Prozent der Bäume aus, ein Blick auf die Altersverteilung erklärt, warum. Der größte Flächenanteil im Landesforst entfällt auf Fichten zwischen 30 und 70 Jahren. Das liege an den vielen Rodungen nach dem Krieg, für Reparationszahlungen zum Beispiel. „Für die großen freiwerdenden Flächen wurde ein Baum gebraucht, der schnell wächst“, so Hackert. „Die Fichte wächst anderthalb mal so schnell wie die Buche und gibt belastbares Bauholz mit wenig Astlöchern.“ Der Grund für den schlechten Zustand der Bäume liegt nicht zuletzt in den Witterungsbedingungen der Jahre 2018/2019 mit einer extremen Trockenheit und der daraus resultierenden Anfälligkeit für Borkenkäferbefall.

Kleine Blätter – Bäume haben Stress!

2018 hätten viele Bäume im Forstamt noch dank eines sehr feuchten Winters und entsprechender Reserven halbwegs gut überstanden. Das Jahr 2019 sei schon deutlich härter gewesen. „Man hat lange gedacht, die Buche steckt alles weg, aber wir haben schon gesehen, dass die Bäume Stress haben. Auch die Buchen“, so Hackert. Die Buchen hätten aufgrund des Wassermangels teilweise nur winzige Blätter ausgebildet, der Wald sei deutlich heller als sonst gewesen. Die Blätter haben sich bereits Ende August verfärbt, nicht im Oktober, wie sonst üblich.

Große Not: Volle Energie in die Fortpflanzung

Ein Zeichen für die Belastung der Bäume ist auch die ungewöhnlich starke Bucheckernmast 2019. „Wenn die Bäume merken, dass der Zustand für sie lebensbedrohlich werden könnte, stecken sie noch mal alle Energie in die Fortpflanzung. In diesem Fall produzieren sie viele Bucheckern“, sagt er. „Dieser Energieaufwand ist natürlich für das Überleben des Altbaumes nicht förderlich.“

Auch die Nadelbäume reagieren auf Trockenheit. „Normalerweise findet man an einem Ast der Kiefer drei bis sieben Nadeljahrgänge“, erzählt er. „Bei Stress wird der letzte Jahrgang abgeworfen.“ Im Vergleich zu den Schäden in anderen Teilen Deutschlands sei man im Forstamt Jägerhof aber mit einem blauen Auge davongekommen. „Wir haben bis jetzt gerade mal drei Hektar Totalschäden durch den Borkenkäfer“, beschreibt Hackert. „Da hatten wir aber auch Glück. In weiten Teilen Deutschlands hat 2017 der Sturm Xavier große Mengen an Windwurf erzeugt, so schnell bekommt man das gar nicht beräumt. Das war 2018 eine ideale Nahrungsgrundlage für die Käfer.“

Natürliche Verjüngung: Diese kleine Fichte sucht sich ihren Weg. Quelle: Anne Ziebarth

Gießen? Unmöglich!

Kann der Förster irgendetwas tun, um den Bäumen zu helfen? Gießen? Hackert lacht. „Das würde eine unvorstellbar große Wassermenge brauchen“, sagt er. „2018/2019 hatten wir ein Defizit von über 150mm Niederschlag pro Quadratmeter, das entspricht 27 Milliarden Liter. Zum Ausgleich dieser zwei Jahre wäre das etwa die Menge an Wasser, welche die Stadt Greifswald in achteinhalb Jahren verbraucht.“ Er hoffe sehr, dass sich die Extremjahre nicht fortsetzen. „Ich denke nicht, dass es so extrem weitergeht. Aber es gibt Prognosen, die von einer Umverteilung der Niederschläge ausgehen“, so Hackert. „Frühjahr und Sommer werden trockener, der Winter nass.“

„Mehr Zuwachs im Wald, als entnommen wird“

Dem versuche man, übrigens bereits seit 1995, landesweit mit einem Waldumbau gegenzusteuern, der auf naturnahe Forstwirtschaft setzt. Dabei probiert Hackert auch neue Lösungen aus. „Für die zweite Fläche, die bei der Aktion bepflanzt wird, setzen wir nicht nur auf Eiche, sondern auch auf Tannen.“ Manchmal werde den Forstämtern vorgeworfen, sie würden ja doch nur Wald abholzen, beschreibt Hackert. „Das stimmt nicht. Im Landesforst haben wir 40 Hektar Verjüngungsfläche im Jahr. Hier wächst junger Wald nach, entweder komplett natürlich im Rahmen der Naturverjüngung, bei der ein mehr oder minder intensiver Schirmschlag durchgeführt wird und ein Teil der Bäume stehen bleibt oder durch Pflanzung.“

Für die Keimung und den Aufwuchs mancher Arten brauche es deutlich mehr Licht, gerade Stieleiche, Erle oder Kiefer seien da anspruchsvoll. Für Hackert ist die Bilanz entscheidend. „Wir haben mehr Zuwachs an Holz, als wir entnehmen“, fasst er zusammen. „Was auch kaum jemand weiß. Im Wald des Forstamtes stehen auch 54 Hektar Altholzinseln“, sagt er. „Das sind Bereiche, in denen prinzipiell keine forstliche Nutzung stattfindet und die alten Bäume ihrer natürlichen Entwicklung bis hin zum Zerfall überlassen werden.“

So können Sie für Ihren Wald spenden Zahlungsempfänger: Landesforstanstalt MVIBAN: DE 87 1500 0000 0015 0015 30BIC - MARKDEF1150Verwendungszweck:MeinBaumFürUnsereZukunft, Forstamt JägerhofMit Ihrer Spende willigen Sie ein, dass Ihr Vor- und Zuname sowie Ihre Spendensumme in der OSTSEE-ZEITUNG veröffentlicht werden. Um eine Spende bis 200 EUR bei der Einkommenssteuererklärung geltend machen zu können, genügt es, die entsprechende Buchungsbestätigung des ausführenden Kreditinstitutes (Kontoauszug, PC-Ausdruck beim Online-Banking) beim Finanzamt vorzulegen. Bei höheren Beträgen ist unter folgender Adresse eine Spendenquittung anzufordern: Landesforst MV, Anstalt des öffentlichen Rechts, Fritz-Reuter-Platz 9, 17139 Malchin oder alternativ per Mail an zentrale@lfoa-mv.de. Der Antrag muss den vollständigen Namen und die Adresse des Spenders sowie eine Kopie der Buchungsbestätigung des ausführenden Kreditinstitutes (Kontoauszug, PC-Ausdruck beim Online-Banking) beinhalten.

Forstamt Jägerhof Das Forstamt Jägerhof gehört mit einer Zuständigkeitsfläche von 18 200 Hektar Wald zwischen Greifswald und Wolgast zu den größten Forstämtern in MV. Diese Fläche umfasst sowohl den Stadtforst Greifswald und den Forst der Universität als auch zahlreiche private Waldflächen. Hier hat das Forstamt nur hoheitliche Aufgaben, also etwa zu kontrollieren, ob die Gesetze eingehalten werden. Pflanzung und Planung finden auf den rund 5000 Hektar Landesforst statt. Auf den Flächen des Landesforstes ist die häufigste Baumart die Kiefer (46 Prozent), dann folgen die Buche (13 Prozent), die Fichte (11 Prozent) und die Roterle (8 Prozent), dann kommen Eiche (7 Prozent) und Lärche (5). Im Forstamt Jägerhof arbeiten 33 Mitarbeiter, davon sechs Revierförster und sieben Auszubildende.

Von Anne Ziebarth