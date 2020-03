So gut funktioniert die Notbetreuung in den Greifswalder Kitas

Greifswald

Eigentlich herrscht in der Kindertagesstätte „Rudolf Petershagen“ mit ihren 120 Knirpsen ein turbulentes Leben. Wenn die Rasselbande spielt, bastelt und tobt, kann es auch schon mal lauter werden. Doch an diesem Morgen bleibt es still. Der vierjährige Amadeusz und sein zwei Jahre älterer Bruder Frederyk sind die einzigen im Kindergarten – umsorgt von Erzieher Christoph Städing. Ganz in ihrem Spiel vertieft, errichten die beiden Jungs mit wenig Wortwechsel einen Straßenzug aus Holzteilen mit Brücken. Die Corona-Krise sorgt für verwaiste Spielzimmer.

„Am ersten Tag der Schließung, dem Überbrückungstag, kamen noch 22 Kinder“, erzählt Kita-Leiterin Dörte Ramin. Die Zahl sei weiter gesunken und differenziere je nach Wochentag und Uhrzeit. Nur Eltern, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, dürfen ihre Kinder noch betreuen lassen. So wie Dr. Patryck Moskwa, der in der Notaufnahme des Uniklinikums arbeitet. Auch seine Frau ist Ärztin. „Wir sind sehr zufrieden, dass die Betreuung unserer Söhne hier weiter so gut klappt“, sagt er.

Vertraute Umgebung tut gut

„Total glücklich und dankbar“ über diese Möglichkeit ist auch das Arztehepaar Nadja und Dr. Michael Eremenko. Ihr zweijähriger Sohn und ihre fünfjährige Tochter besuchen die Kita „Arche Noah“ in Trägerschaft des Kreisdiakonischen Werkes. „Wir hatten uns schon mit anderen Eltern zuvor darüber verständigt, wie wir reihum die Betreuung eventuell sicherstellen können. Aber das wäre ein absoluter Notfallplan gewesen“, sagt die 32-jährige Mutter. Um so glücklicher seien sie und ihr Mann jetzt, „dass die Kinder in vertrauter Umgebung gut aufgehoben sind. „Das ist einfach super“, würdigt Nadja Eremenko.

Nähmaschinen aktiviert

Für „Arche Noah“-Leiterin Irene Assmann ein schönes Lob, das sie gern zurückgibt: „Die Eltern ziehen alle mit, nehmen Urlaub und setzen alle Hebel in Bewegung, um ihre Kinder unterzubringen. Hut ab!“ Von den 103 im Normalfall zu betreuenden Mädchen und Jungen dürften derzeit neun Krippen- und 23 Kindergartenkinder die Notfallbetreuung in Anspruch nehmen.

„Im Durchschnitt sind es pro Tag etwa zwölf“, sagt Assmann. Da deshalb nicht immer alle 13 Erzieher gebraucht würden, gebe es ein Rotationsverfahren. „Einige Mitarbeiter erledigen im Homeoffice Dokumentationen, erarbeiten Experimente, Andachten, während die anderen im Haus sind und die Kinder betreuen oder umherwerkeln“, so Assmann. Endlich gebe es einmal die Chance, Dinge zu erledigen, für die sonst nie Zeit sei: „Wir haben die Nähmaschinen aktiviert, den Werkraum fertiggestellt und anderes mehr – für unsere Kinder. Alle Mitarbeiter zeigen eine große Bereitschaft“, würdigt die Chefin.

Nur 100 statt 300 Erzieher/ innen

Auch in der Kita „Rudolf Petershagen“, eine Einrichtung des städtischen Eigenbetriebes „Hansekinder“ werde die Zeit gut genutzt. Langeweile? Fehlanzeige. „Portfolio-Arbeit, Bildungs- und Lernberichte schreiben, Materialien sichten... es gibt viel zu tun“, versichert Dörte Ramin. Sie schätzt sich zudem glücklich, von der Verwaltung des Betriebs so gut und rechtzeitig auf die Notbetreuung vorbereitet worden zu sein, um auch alle Fragen der Eltern zu beantworten.

Dabei stellt die Corona-Krise den Betrieb durchaus vor Herausforderungen. Die größte laut Betriebsleiter Achim Lerm: „Von unseren 300 Erzieherinnen und Erziehern sind derzeit nur 100 verblieben. Alle anderen mussten wir freistellen, weil sie entweder eigene Kinder betreuen müssen oder einer Risikogruppe angehören und deshalb nicht arbeiten dürfen – etwa wegen einer früheren Krebserkrankung, Diabetes oder wegen ihres Alters“, nennt er Beispiele.

Kindergruppen verkleinert

Laut Anordnung müsse jede Kindertagesstätte und jeder Hort täglich für die Notbetreuung offen sein. „Und zwar unabhängig von der Kinderzahl. Selbst wenn gar kein Kind kommt“, sagt Lerm. Es könne ja der Fall eintreffen, dass eine Betreuung kurzfristig gewährleistet werden müsse. Zudem sei es sinnvoll, um die Lütten nicht aus ihrer gewohnten Umgebung herauszunehmen.

„Im Durchschnitt werden in unseren 14 Einrichtungen pro Tag insgesamt 120 bis 140 Kinder betreut“, sagt Lerm. Zum Vergleich: Die „Hansekinder“ verfügen über rund 2000 Betreuungsplätze. In den einzelnen Häusern seien Teams gebildet worden, die sich abwechselten. „Außerdem haben wir für diese besondere Situation die Gruppen im Kindergartenbereich verkleinert. Statt 15 Kinder betreuen die Erzieher jetzt fünf“, verdeutlicht Achim Lerm. Nach seinen Informationen habe sich alles gut eingespielt.

Arne Fritzsche und Roberto Kröher (v.l.) kochen zurzeit gemeinsam in der Kita „Rudolf Petershagen“. Von dort wird das Essen in alle städtischen Kitas gebracht. Quelle: Petra Hase

Frisches Essen aus der Kita-Küche

Sehr positiv wirke sich derzeit aus, dass der Betrieb eigene Küchen habe – bei den „Kleinen Entdeckern“ und in der Kita „Rudolf Petershagen“. Denn der Caterer habe abgesagt, für ihn lohne sich das Geschäft zurzeit nicht. Für die Köche Roberto Kröher und Arne Fritzsche kein Problem.

Gemeinsam schwingen sie in der Domstraße jetzt den Suppenlöffel, um alle zu betreuenden Kinder, Erzieher und Verwaltungsmitarbeiter mit frischen Mahlzeiten zu versorgen. Für Fritzsche eine Übergangszeit: Er freut sich schon auf die nagelneue Küche im Hort Kunterbunt, die kurz vor der Fertigstellung steht. Weitere in anderen Häusern sollen folgen.

Von Petra Hase