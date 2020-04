So gut sind die Schulen in und um Greifswald auf den Neustart vorbereitet

Greifswald

Endlich Schule – zumindest für einige Klassenstufen! Das freut nicht nur Schüler und Eltern, sondern auch viele Lehrer. Doch wer macht den Anfang (siehe Infokasten)? Wie sind die einzelnen Schulen auf den Start vorbereitet? Wo gibt es Desinfektionsmittel? Und reicht überall die Seife? OZ hat sich bei den Schulen in und um Greifswald schlau gemacht.

Jahngymnasium: Waschstellen reichen nicht aus

Um die geforderten Gruppenstärken von maximal 15 Schülern und den 1,50 Meter-Abstand einzuhalten, müsse ein neuer Plan erarbeitet werden, sagt Bernd Albrecht, Schulleiter des Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasiums. Gut wäre es, in Eingangsbereichen und an weiteren Stellen, wo es eng werde, Masken zu tragen. „Ganz freiwillig natürlich, wie in Schulbussen“, sagt er.

Für die WC-Räume wäre laut Albrecht eine unabhängige Gefährdungsbeurteilung wünschenswert, „da die sanitären Bedingungen an Schule für den normalen Schulbetrieb oft mangelhaft bis gerade ausreichend, in Grippezeiten äußerst grenzwertig und für Corona und andere Pandemiefälle überhaupt nicht ausreichend sind“.

Die Schule werde Regelungen finden, die Abstände zu wahren. „Jedoch wird die Anzahl der Waschstellen bei weitem nicht ausreichen, um zu gewährleisten, dass sich alle Schüler während der täglichen Schulzeit mehrfach die Hände waschen können.“

Humboldtgymnasium:

Die 12. Klassen des Humboldtgymnasiums starten mit Konsultationen/Unterricht nur in den Prüfungsfächern des jeweiligen Schülers, so Schulleiter Ulf Burmeister. Dasselbe gelte für Schüler der Klasse 11 und 10, die sich der Prüfung zur Mittleren Reife unterziehen. „Für die Schüler in Klasse 11 werden Konsultationsmöglichkeiten in ihren Leistungskursfächern und Grundkursfächern Mathematik und Deutsch angeboten“, informiert er.

Das Prozedere werde noch geplant, ebenso die Abstandsregelungen in den Pausen, in Fluren, Sanitärbereichen, vor dem Sekretariat. Aushänge informieren über Details. In den Pausen werde es vor den Toiletten Aufsichten geben. „Alle relevanten Informationen werden fortlaufend auf unserer Homepage eingestellt“, betont er, deshalb sollten insbesondere die 11. und 12. Klassen täglich einen Blick auf die Homepage werfen.

Die Arndtschule in Greifswald verfügt über neue Sanitäranlagen. Quelle: Petra Hase

Arndtschule

Auch in der Regionalen Schule „ Ernst Moritz Arndt“ sieht man sich gut aufgestellt. „Wir teilen die beiden 10. Klassen in je zwei Gruppen“, so Schulleiterin Heike Kehl. „Jeder Schüler bekommt einen festen Sitzplatz zugewiesen, die Lehrer kontrollieren die Abstände zwischen den Schülern, auch während der Pausen.“ Die Sanierung der Schule ist zwar noch nicht abgeschlossen – große Teile, darunter auch die Sanitärbereiche, sind aber bereits fertiggestellt.

„Wir haben den Vorteil, dass wir für jede Gruppe eigene Toiletten anbieten können“, sagt Kehl. „Die Ausstattung ist picobello, neue Seifenspender, Papierhandtücher, alles vorhanden.“ Mittagessen wird es nach Anmeldung weiterhin geben. Das Essen wird im Speiseraum verzehrt, auch hier gilt der Mindestabstand von 1,50 Meter für die Schüler.

Friedrichschule

„Wir teilen unsere zwei 10. Klassen in vier Lerngruppen auf“, berichtet Anke Thurow, stellvertretende Schulleiterin der Regionalen Schule „ Caspar David Friedrich“, das seien dann weniger als zehn Schüler pro Gruppe. Im Schulhaus werde eine Art Einbahnstraßenverkehr eingerichtet, sodass die Nutzung der Toiletten, die einzeln erfolge, gut geregelt werde.

Die Hausmeister stellen derzeit Tische und Stühle in den Räumen so auf, dass Abstandsregelungen gewährleistet werden. Nach dem Betreten der Schule werden sich die Schüler die Hände waschen müssen und unter Aufsicht einmalig desinfizieren, so Thurow. An alle Zehntklässler gehe auch ein Elternbrief mit Infos.

Die Fischerschule bezog erst 2019 ihren Neubau an der Einsteinstraße. Hier ist alles picobello. Quelle: Christin Lachmann

Fischerschule

In der Integrierten Gesamtschule „ Erwin Fischer“ werde noch in Abstimmung mit dem Schulträger, sprich Hansestadt, am konkreten Hygieneplan gearbeitet, erklärte Schulleiterin Petra Darm am Mittwoch. Dieser Plan – den übrigens jede Schule für sich aufstellen muss – soll beispielsweise beinhalten, wer welche Toiletten nutzt. Zum Glück seien die sanitären Anlagen aufgrund des erst im vorigen Jahr bezogenen Neubaus in einem sehr guten Zustand. Die Zehntklässler „werden in Kleingruppen mit maximal 13 Schülern unterrichtet“, so Darm.

Peenetalschule Gützkow

Die Peenetalschule Gützkow hat sich für eine periodische Beschulung entschieden. „Das bedeutet, dass von unseren beiden 10. Klassen immer nur jeweils eine im Schulhaus ist, die nochmal geteilt und dann in den Kernfächern unterrichtet wird“, erklärt Regina Rieck, stellvertretende Schulleiterin.

Für den Unterricht mit Abstandsregelungen soll der Neubau genutzt werden, da er größere Räume biete als der Altbau. Es werde gesondert Ein- und Ausgänge sowie versetzte Pausenzeiten geben. Der WC-Gang erfolge unter Aufsicht. „Seife und Papierhandtücher bekommen wir in Abstimmung mit dem Schulträger geliefert, Desinfektionsmittel nur für Lehrkräfte“, sagt Rieck.

Regionalschule Neuenkirchen

An der Regionalen Schule „Am Bodden“ in Neuenkirchen sieht man dem Schulstart gelassen entgegen. „Wir haben 21 Schüler in der 10. Klasse, die teilen wir in drei Gruppen auf“, sagt Schulleiter Bernd Leu. „Die Sitzplätze werden dann so verteilt, dass die Sicherheitsabstände eingehalten werden.“ Die Schule sei erst 2013 saniert worden, dementsprechend seien die Sanitäranlagen in gutem Zustand. „Warmwasser haben wir und auch der Vorrat an Papierhandtüchern und Seife ist groß.“ An den Toilettenräumen werden außen „Besetzt“-Schilder angebracht, die die Schüler beim Betreten umdrehen.

Regionalschule Lubmin

Bernd-Ulrich Knorr, Schulleiter der Regionalen Schule „Am Teufelsstein“, sieht seine Schule gut vorbereitet. Die 22 Schüler der 10. Klasse werden in zwei Lerngruppen aufgeteilt, das Personal ist startklar. Auch die hygienischen Vorgaben würden die Schulen nicht vor Probleme stellen. Eine Vorgabe lautet, dass die Schüler nur allein aufs WC gehen dürfen. Hier hat sich Knorr eine Lösung überlegt: „Jede Lerngruppe hat ihre eigenen Toiletten. Wenn sich die Schüler also während des Unterrichtes einzeln melden, um zur Toilette zu gehen, sollte das funktionieren.“ Für ein zusätzliches Sicherheitsplus bittet der Schulleiter die Eltern, ihr Kind wenn möglich mit einem Mundschutz, Tuch oder Schal auszustatten. „Der Schutz ist dann vielleicht nicht unbedingt im Unterricht zu tragen, aber in den Pausen wäre das schon sinnvoll.“

Montessorischule:

In der Montessorischule gibt es mehrere 70 bis 80 Quadratmeter große Räume, sodass es eine Kombination von zeitversetztem und parallelem Unterricht mit Gruppen von zehn bis maximal 15 Schülern geben werde, informiert Schulleiter Nils Kleemann. Allerdings sei noch völlig unklar, wie es in der Perspektive mit mehr Schülern laufen soll.

Die Ausstattung der Schule, insbesondere der Sanitäranlagen, bezeichnet Nils Kleemann in den Neubauten als sehr gut. Dennoch würden die Kapazitäten an Waschbecken und WC unter den neuen Bedingungen nicht mehr ausreichen, wenn auch nur die Hälfte der Schülerschaft die Einrichtung besucht.

Ab August zählt die Schule 660 Schüler. Seife und Papierhandtücher seien zurzeit noch vorhanden. „Aber der Markt ist leer. Wir müssten große Mengen bestellen, die derzeit absehbar wohl nicht geliefert werden können.“ Die Nutzung der Toiletten soll mit zunächst mit aufsichtsführenden Lehrkräfte geregelt werden.

Waldorfschule

Dank der räumlichen Kapazitäten seien auch die Abstandsregelungen in der Freien Waldorfschule garantiert, versichert René Walter von der Schulleitung. Klassen können geteilt in zwei Räumen unterrichtet werden. „Die Sanitäranlagen des Hauses wurden mit zusätzlichen Seifenspendern und Einmalhandtüchern ausgestattet, sodass jedes Waschbecken komplett ist. Die Mitarbeiter der Hausverwaltung werden mehrmals täglich die Bestände auffüllen“, sagt er.

Zur Nutzung der WC-Anlagen gebe es Belehrungen der Schüler und Aufsichten. Schulhaus und sanitäre Anlegen werden im regulären Betrieb täglich nass gereinigt. „Zusätzlich werden wir die Desinfektion von Handläufen und Klinken sowie eine Zwischenreinigung der WC-Anlagen einrichten. Reinigungsmitarbeiter und Hausverwaltung sind vorbildlich engagiert im Einsatz“, so Walter.

Ostseegymnasium

Auch das Ostseegymnasium hat sich laut Geschäftsführerin Barb Neumann schon sehr gut vorbereitet: „Die an der Schule angestellten Reinigungskräfte haben in den vergangenen Wochen alle Bereiche der Schule grundgereinigt, einschließlich Flächendesinfektion.“ Künftig werden Türgriffe, Treppengeländer u.ä. über das übliche Maß hinaus gereinigt.

Die Belegung der Klassenräume mit maximal 15 Schülern sei so geplant, dass Toilettenräume den genutzten Klassenräumen zugeordnet werden können. Für die Klassen 9-12 sei zunächst keine separate Aufsicht vor der Toilettentür geplant. In den Treppenhäusern befinden sich Desinfektionsmittelspender. Diese werden, wie auch Seifen- und Papierhandtuchspender, von den eigenen Reinigungskräften regelmäßig aufgefüllt.

Martinschule

Im Evangelischen Schulzentrum Martinschule werden ab Montag zeitgleich maximal neun Schüler des 10. bzw. 12. Jahrgangs mit ihren Lernbegleitern zusammen sein, berichtet Schulleiter Benjamin Skladny.

Die Gruppen werden verschiedene WC-Anlagen und Eingänge nutzen sowie unterschiedliche Pausenzeiten haben. Die Sanitäranlagen sind grundgereinigt worden, es gebe genügend Seifenspender und gefüllte Papierhandtuchspender. Reinigungskräfte werden mehrmals täglich Türklinken, Lichtschalter, Handläufe… und auch die WC zusätzlich desinfizieren und hierbei Seife etc. auffüllen.

„In jedem WC wird eine Handcreme liegen, sodass vom vielen Händewaschen beanspruchte Hände zwischendurch eingefettet werden können“, sagt er. Auch die Nutzung der WCs werde genau geregelt.

Von Petra Hase und Anne Ziebarth