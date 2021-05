Wer auf der Insel Usedom ein Haus oder ein Grundstück kaufen möchte, muss seine Geldbörse ganz weit öffnen. Die neuen Bodenrichtwerte des Landkreises Vorpommern-Greifswald verdeutlichen, dass die Preise in den vergangenen drei Jahren nochmals um teilweise 40 Prozent angezogen haben.

So haben sich die Immobilien- und Grundstückspreise auf Usedom verändert

Bodenrichtwerte - So haben sich die Immobilien- und Grundstückspreise auf Usedom verändert

