So helfen Deutsch-Vietnamesen in der Corona-Krise in Greifswald

Greifswald

Nguyen The Hang Hai und ihr Mann Nhuyen The Manh betreiben im Schuhhagen einen Bekleidungsladen und bieten ihre Dienste als Schneider an. Das Paar gehört zu den etwa 30 Familien, die im hiesigen vietnamesischen Verein aktiv sind.

Greifswald ist ihre Heimat, und sie sind dankbar für die gastfreundliche Aufnahme in Deutschland. „Wir möchten etwas zurückgeben und in dieser schwierigen Zeit helfen. Darum nähen wir Masken, damit wir uns gegenseitig schützen können“, erzählt Nguyen The Hang Hai.

Vietnamesischer Verein nähte die meisten Schutztücher

Mitglieder des vietnamesischen Vereins präsentieren fertige Schutztücher Quelle: Nicole Endlich

Es sind hunderte dieser Schutztücher, die von Mitgliedern der Greifswalder und Neubrandenburger vietnamesischen Vereine inzwischen im Rahmen der Aktion „Ich schütze Dich – Du schützt mich“ genäht wurden. Prof. Nicole Endlich vom Institut für Anatomie und Zellbiologie der Unimedizin hat diese Initiative schon im März ins Leben gerufen.

Die Wissenschaftlerin ging schon rund vier Wochen davon aus, dass es die nun geltende Maskenpflicht geben werde, aber nicht genug Schutztücher zur Verfügung stehen würden. Wenn jeder einen Mund-Nasen-Schutz trage, sei der Schutzeffekt hoch. Der Bedarf sei groß. Dabei lebt Nicole Endlichs Aktion ausschließlich von Spenden.

Mode- und Designstudentin entwarf Prototypen

Schutztuch in Form der vietnamesischen Flagge Quelle: Nicole Endlich

„Ich habe mit Christina Wittmann, die in Amsterdam Mode und Design studiert, Prototypen entworfen und genäht“, erzählt Nicole Endlich. „ Gudrun Mernitz und Wolfgang Blank von der Firma Witeno vermittelten dann den Kontakt zu den ,Hohendorfer Näherinnen’ um Gerhild Plath. Der Arzt Quang Trung Tran, der an der Unimedizin arbeitet, hat den Kontakt zu den vietnamesischen Vereinen Greifswald und Neubrandenburg vermittelt.“

Die meisten der Alltagsmasken haben die Mitglieder des Greifswalder Vereins genäht. „Alle haben wirklich alles gegeben, um möglichst schnell und gute Masken herzustellen“, fasst die Initiatorin zusammen.

Aktion ausschließlich durch Spenden finanziert

Quang Trung Tran und Nicole Endlich Quelle: Sammlung Endlich

Und immer mehr Leute spendeten für die Aktion, wie es schon die Sparkasse Vorpommern, der Ärztliche Vorstand der Unimedizin und der Nordverbund Niere „Save the Kidney“ taten. Nicole Endlich hat ebenfalls eigenes Geld in die Aktion gesteckt und freut sich, dass nun auch der OB die Aktion unterstützt. Die Greifswalder Feuerwehr, der Pflegedienst Heinrich & Heinrich, Einrichtungen der Unimedizin und das Kreiskrankenhaus Wolgast gehörten bereits zu den Nutznießern. Wenn jemand, eine Einrichtung an Schutztüchern Interesse habe, dann könne er sich melden, so die Initiatorin.

Richtig schwierig sei die Besorgung von geeignetem Stoff und Zubehör gewesen. „Ich weiß jetzt, dass für die Fertigung der Schutztücher Schrägband nötig ist“, sagt Nicole Endlich und lächelt. In Martensdorf bei Stralsund wurde sie in der kleinen Nähstube Miss Libella an der Tankstelle fündig und hat dort ordentlich eingekauft. „ Susanne Warnke hat mich dort sehr unterstützt“, betont Nicole Endlich. Für etwa 800 Euro hat sie bisher Material erworben, das durch die Spender finanziert wurde.

In der Nähstube Quelle: Nicole Endlich

Von Eckhard Oberdörfer