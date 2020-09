Beirut/Greifswald

Sie ist wirklich viel herum gekommen in der Welt. Panama, Myanmar, Dubai, USA, Bali, China, Thailand, die Malediven, Jordanien, Israel, der Libanon. Alles Länder, die Franziska Amler nicht nur bereist hat, zum Teil hat sie dort gelebt. Und immer wieder ist ihr eine unglaubliche Gastfreundschaft begegnet. Und nun will sie etwas zurückgeben. Die 33-jährige Journalistin aus Greifswald, die in Hamburg lebt und für den NDR arbeitet, ist direkt nach der verheerenden Explosion im Hafen der libanesischen Hauptstadt nach Beirut geflogen. Sie packt mit an, verteilt Essen, hilft beim Wiederaufbau, verschenkt alte Klamotten aus ihrem Kleiderschrank.

„Der Libanon steuert auf den totalen Ruin zu.“

Die Menschen seien so unglaublich gebeutelt in diesem Land, sagt sie. „Der Libanon war schon im Dezember 2019, als ich das letzte Mal dort war, weitgehend am Ende. Jetzt nach der Katastrophe steuert das Land direkt auf den Ruin zu.“ Die Leidtragenden seien wie überall die einfachen Menschen. Hungersnöte, Inflation, Obdachlosigkeit, zerstörte Existenzen, Hoffnungslosigkeit. Es sei grausam. Im Dezember 2019 noch habe sie bei einer Freundin gelebt und in einer Sprachschule am Hafen Arabisch gelernt. Die Schule ist jetzt zerstört.

Hilfe für Beirut Hilfen für Beirut finden sich im Netz jede Menge. Franziska Amler sagt, dass vor Ort wegen der Korruption innerhalb der libanesischen Regierung kaum etwas ankomme. Erst kürzlich habe Sri Lanka den Menschen in Beirut Lkw-Ladungen an Tee gespendet, die in Regierungskreisen versickert seien. Die deutsche Helferin empfiehlt Menschen, die helfen wollen, sich an das Libanesische Rote Kreuz zu wenden. Außerdem helfen Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen, „Hilfe für den Libanon“ der Malteser International, die Beirut-Nothilfe (www.care.de) oder die Aktion Deutschland Hilft (www.aktion-deutschland-hilft.de). Wer Franziska Amler vor Ort direkt unterstützen möchte, kann sich per Mail an sie wenden: franziska_amler@outlook.com

Neben den unglaublich vielen Menschenleben, die die Explosion gefordert hat, haben Tausende ihre Existenz, ihre Wohnung, einfach alles verloren. „Aber es kümmert keinen. Das Land lässt seine Menschen im Stich. Die Regierung hilft nicht. Die einzige Hilfe vor Ort haben junge Libanesen selbst organisiert“, sagt Franziska Amler. „Nation Station“ heiße die Einrichtung, die vor allem älteren Menschen in Beirut helfe. Dort engagiert sich die deutsche Journalistin. Untergekommen ist sie im bekannten Hotel „Mayflower“ im Stadtteil Hamra, wo zu Kriegszeiten die Journalisten der Weltpresse gelebt, geschrieben, gesendet haben. Normalerweise kann sie sich das nicht leisten. Aber infolge der Inflation kostet sie die Woche dort 130 Dollar. Früher hat dort die Nacht mindestens 70 Dollar gekostet.

500 Euro und Klamotten aus dem Kleiderschrank eingepackt – und los!

Franziska Amler hat sich direkt, nachdem sie von der Katastrophe am 4. August in Beirut gehört hat, an Menschen aus aller Welt gewandt und Geld eingesammelt. Freunde aus Kanada oder den USA, die sie auf ihren Reisen kennengelernt hat, haben ihr ebenso wie Familienangehörige und Freunde aus Deutschland Spenden überwiesen. Dazu hat sie aus ihren eigenen Ersparnissen noch Geld gepackt, ihren Kleiderschrank durchgeflöht und aufgeräumt und ist mit 500 Euro Spenden und ihren Altkleidern nach Beirut geflogen. Seit zwei Wochen ist sie nun in Beirut. Ihre Kleidung hat sie zur „Nation Station“ gebracht. Dort werden die Klamotten verteilt. Mit dem Geld geht sie täglich einkaufen: Klopapier, Waschmittel, Öl zum Kochen, Kaffee, Fleisch und andere Lebensmittel, die dann an vor allem ältere Leute verteilt werden. Mit ihrem Geld hat sie einer Familie geholfen, die durch die Explosion ihren kleinen Kiosk verlor, der in einer Art Garage untergebracht war. „Die stehen vor dem Nichts. Bauen das aber mit bloßen Händen wieder auf.“ Allein eine Spende von 50 Euro sei dort für solche Menschen ein Vermögen.

Täglich sei sie nun in Beirut unterwegs, packt an, kauft ein, spendet Trost. „Na ja, Trost spenden. Was heißt das? Die Leute sind wirklich am Ende, aber immer freundlich, gut drauf, schauen nach vorn. Niemand von meinen Freunden hat Geld, aber alle wollen mich ständig einladen, wenn’s ums Essen geht. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie eine solche Gastfreundschaft, so liebevolle Menschen kennengelernt wie hier im Libanon.“ Sie hätte natürlich auch bei ihren libanesischen Freunden unterkommen können. „Aber ich wollte denen nicht zur Last fallen. Außerdem habe ich im Hotel einen Rückzugsort.“

„Nach drei Monaten zu Hause fängt’s an zu jucken

Die Weltenbummlerin kann im Grunde nicht lange an einem Ort bleiben. Sie sagt: „Nach drei Monaten zu Hause fängt’s an, zu jucken. Dann denke ich schon darüber nach, wann und wo ich als nächste hinreise.“ Auf den Libanon kam sie über Israel, wo sie eine Zeit lang gelebt hat. „Ein Freund in Israel sagte zu mir, dass ich Beirut lieben werde, wenn ich Tel Aviv mag, wo ich damals gelebt hatte. Er hat Recht behalten.“ Dabei hatte sie den Libanon nie auf dem Reisezettel, eher als gefährlich und unwirtlich empfunden. Und irgendwie ist es das auch. Sie sagt: „Aber seltsam, erst wenn ich hier bin, fühle ich mich richtig lebendig. In Deutschland fehlt mir was. Und ich fühle mich hier auch sicher, wenn ich allein unterwegs bin, sogar abends. Sicherer als in manchen Gegenden in Hamburg.“ Nachts sei es stockfinster in den Straßen von Beirut. Gespenstisch. Da es keine Straßenlaternen mehr gibt und auch nur stundenweise Strom.

„Vielleicht ist es der Mix, der mich antreibt. Zerstörung, Gefahr, Chaos, Ruinen – man sieht in den Häusern überall die Einschüsse aus Kriegszeiten – auf der einen Seite. Auf der anderen diese Lebenslust und Freundlichkeit der Menschen. Dazu das pulsierende Nachtleben der Stadt.“ Beirut nannte man mal das Paris des Nahen Ostens. Und nicht umsonst. Der Hauch von Glanz und Gloria liegen ebenso über der Stadt wie der Rauch der Bomben, der Explosionen, der Korruption und Gewalt allerorten.

Explosion am 4. August im Hafen von Beirut Am 4. August 2020 erschütterte eine gewaltige Explosion den Hafen von Beirut am Golfe de Saint-Georges. Ein Brand in einem Hafenspeicher hatte um 18.08 Uhr Ortszeit 2750 Tonnen Ammoniumnitrat, das dort ungesichert lagerte, zur Explosion gebracht. Weite Teile des Hafens und der Innenstadt sind bei der Katastrophe, bei der nach libanesischen Regierungsangaben 190 Menschen ums Leben kamen und mehr als 6500 Menschen zum Teil schwer verletzt wurden, zerstört worden. Die Sprengkraft der Explosion entspricht Schätzungen zufolge der Kraft von bis zu 1100 Tonnen TNT. Bis zu 300 000 Menschen sind obdachlos geworden. Die Schäden werden auf vier bis fünf Milliarden Euro geschätzt. Das Ammoniumnitrat lagerte seit 2014 in Beirut. Es kam mit dem moldauischen Küstenmotorschiff „Rhosus“ aus Georgien. Ziel war damals die Stadt Beira in Mosambik. Der russische Schiffseigner Igor Gretschuschkin hatte jedoch nicht genug Geld für die Durchfahrt durch den Sueskanal und ließ den Hafen von Beirut anlaufen. Wegen der hohen Sprengkraft wiesen libanesische Behörden den Kapitän an, das Schiff zu entladen. Seitdem lagerte die gefährliche Fracht völlig ungesichert im Speicher des Hafens, bis es zur Explosion kam, die durch ein Feuer ausgelöst wurde. Nach der Katastrophe kam es zu Massenprotesten gegen die libanesische Regierung unter Premierminister Hassan Diab, die schließlich zurücktrat.

„Ich habe in den Monaten, die ich hier in Beirut gelebt habe, so viel Gastfreundschaft und Hilfe erfahren, dass ich nach der Explosion das Gefühl hatte, ich muss was zurückgeben, einfach hier sein und mit meinen Möglichkeiten zu helfen und Aufmerksamkeit zu generieren für Beirut.“ Franziska Amler arbeitet in Hamburg für N-Joy und NDR Info, hat auch schon Radiofeatures über das Nachtleben in Beirut oder den Schönheitswahn im Libanon gemacht. Ihr Arabisch sei stark ausbaufähig, sagt sie. Aber um zu helfen, komme man auch sehr gut mit Englisch klar. Ihren Flug nächste Woche nach Hamburg hat sie erstmal gecancelt. Der nächste Flieger geht am 26. September zurück in den deutschen Norden.

Von Michael Meyer