Greifswald

Mit der Türenöffnung um 11 Uhr füllen sich die Gänge zwischen Essenausgabe, Salat- und Desserttheke. 307 465 Portionen waren es im letzten Jahr, die allein in der Mensa am Berthold-Beitz-Platz über die Theke gingen. Abhängig von den Ferien- beziehungsweise Studienzeiten werden somit täglich zwischen 900 und 2000 hungrige Besucher gezählt.

„Die Mehrzahl der Gäste sind schon die Studierenden. Genau dafür sind wir ja auch da. Es ist unsere Aufgabe, sie zu versorgen“, sagt Carolyn Bothe vom Studierendenwerk. Knapp 73 Prozent der Esser zeigen letztendlich an der Kasse ihren Studierendenausweis vor und kommen somit kostengünstiger an ihre Mittagsverpflegung. So sind die Studentenpreise durch Landeszuschüsse und die Semesterbeiträge subventioniert.

In der auf Selbstbedienung ausgerichteten Mensa werden jedoch alle Geschmäcker bedient. Auch die Mitarbeiter oder Besucher des Krankenhauses zählen zum Kundenstamm und haben täglich die Wahl zwischen einem ausreichenden Angebot an Tellergerichten, zusammenstellbaren Komponenten, Salaten, Kuchen und Desserts.

Renner und Penner

Was hier gefragt ist, weiß Carolyn Bothe ganz genau. In ihrer Renner-und-Penner-Liste erkennt sie auf einen Blick, wo die Gäste am liebsten zugreifen und was in der Auslage liegen bleibt. So ließen sich die Kunden in 2019 gleich 9453 Mal das Jägerschnitzel mit Tomatensauce und Nudeln auffüllen. Aber auch das klassische Wurstgulasch mit Nudeln ist nicht weit entfernt. Und auch Backfisch, Schweinelachsschnitzel, Hähnchenbrust, Milchreis und Bratwurst zählen zu den Klassikern.

Darauf stellt sich das Team gern ein. „Zum Semesterstart im Oktober kann sich das Essverhalten jedoch ändern. Dann hat man vielleicht viele neue Fischesser dabei. Das spüren wir dann“, sagt Carolyn Bothe. Und wenn der Gast für sein Jägerschnitzel zu spät dran war, muss er doch nicht hungrig gehen. „Das Essen geht uns nie aus. Wir haben immer noch etwas in der Hinterhand“, verspricht Bothe. Zur Not gibt die Salat- oder Dessertbar immer noch etwas her.

Apropos Salatbar: 68 735 Mal hat man sich im vergangenen Jahr hier die Schalen gefüllt. „Wir sind außerdem darum bemüht, stets laktosefreie und glutenfreie Gerichte zur Wahl zu haben“, sagt die Abteilungsleiterin. „Mindestens ein veganes und ein vegetarisches Gericht stehen außerdem auf der Karte.“

Dass die Auswahl gesund, nährstoffreich und nachhaltig ist, wird durch die Menü-Linie MensaVital gewährleistet, für die nur frische und naturbelassene Zutaten unter Verwendung hochwertiger Öle ausgewogen zusammengestellt werden.

900 bis 2000 Gerichte gehen in der Mensa am Berthold-Beitz-Platz über den Tisch. Zur Zeit kommen aber auch hier weniger Gäste. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Großküche für Klinik-Patienten

Gekocht wird hinter den Kulissen jedoch nicht nur für die Mensa-Besucher. In der Küche werden durch die Campus Belieferungsgesellschaft auch um die 750 Essen für die Klinikums-Patienten zubereitet. Ebenso wird ein Teil des Angebotes der Mensa am Campus Loefflerstraße hier vorbereitet. Dort wurden im letzten Jahr 127 075 Gerichte ausgegeben.

Auch ihr Angebot musste die Mensa in den letzten Monaten ein wenig zurückfahren. Derzeit liegen die Gästezahlen bei 60 bis 70 Prozent des üblichen Durchlaufes. „Wir haben die gleichen Auflagen wie normale Restaurants, an die wir uns halten müssen“, erklärt die Gastronomie-Verantwortliche. So wurden die Sitzplätze von 594 auf 380 reduziert, um die Abstände zu gewährleisten. Absperrbänder sorgen außerdem für ein Einbahnstraßensystem und Mitarbeiter sind im Einsatz, um im Eingangsbereich für die Abstände zwischen den Gastgruppen zu sorgen und zügig Tische zu desinfizieren.

Außerdem ist die Cafeteria, in der man sich bis 11 Uhr mit Frühstück eindecken kann, momentan immer noch geschlossen. Das Angebot wurde teilweise von der Mensa übernommen.

Von Wenke Büssow-Krämer