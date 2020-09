Greifswald

Eine Institution des gepflegten Mittagsmahles in Greifswald ist das Poro am Markt. Neben dem Pommerschen Landesmuseum gelegen, bietet das Restaurant nicht nur Platz auf zwei Etagen, sondern auch eine Terrasse mit Blick auf den Vorplatz des Museums und den kleinen Hain. „Seit der Eröffnung vor zwölf Jahren gehört ein Mittagsangebot dazu“, beschreibt Inhaber Thomas Schmidt, der das Restaurant gemeinsam mit seiner Frau führt.

„Jeden Tag zwischen 11.30 Uhr und 14 Uhr haben wir ein wechselndes Gericht zum Preis von 6,50 Euro auf der Karte.“ Ergänzt wird die Mittagskarte des Poro durch ein Mittagsschnitzel, etwas kleiner als ein normales Schnitzel, zum Preis von 8,90 Euro und eine Currywurst mit Pommes für ebenfalls 6,50 Euro.

Anzeige

Verwaltung schätzt Mittagstisch

Das Angebot wird offenbar gut angenommen. Punkt 11.30 Uhr öffnet sich an diesem Freitag die Eingangstür und die ersten Menschen betreten das Poro – Rentner zumeist, die ein frühes Mittag schätzen. „Die Mitarbeiter der Verwaltung kommen auch gleich“, sagt Thomas Schmidt augenzwinkernd. „Die sind immer pünktlich.“

Kein Wunder, liegt doch das technische Rathaus nur einen Katzensprung entfernt. Zum Klientel des Poro gehören unter anderem Firmen, aber auch Studenten, Schüler oder Touristen – das sei ganz unterschiedlich und bunt gemischt, beschreibt Schmidt.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

Der Hit: Königsberger Klopse

Was kommt denn nun auf den Teller? „Vor allem traditionelle Gerichte“, so Schmidt. „Der absolute Renner sind Königsberger Klopse, ganz klassisch serviert mit einem Schälchen Roter Bete und Kapern in der Sauce.“ Auch Gerichte, die einfach sind und einen Hauch von Nostalgie versprühen, haben sich im Poro als die Renner auf der Mittagskarte etabliert.

„Senfei, zum Beispiel“, so Schmidt. „Oder Hackbraten.“ In Gesprächen mit den Kunden sei immer wieder deutlich geworden, dass die Wünsche zum Mittag sehr bodenständig sind. „Eine gut gekochte Kartoffel, Fleisch und eine selbst gemachte Sauce, dann sind die meisten Mittagsgäste glücklich.“ Experimente mit exotischeren Gerichten, etwa mit Couscous oder vegetarischen Spezialitäten, hätten sich nicht bewährt. „Das sieht auf unserer regulären Karte ganz anders aus. Die unterscheidet sich sehr vom Mittagsangebot. Im Übrigen kann man natürlich auch mittags aus der Karte bestellen.“

Jägerschnitzel: Sicher ohne Pilze

Servicekraft Sandra, eine von rund 20 Mitarbeitern im Poro, hat Teile der Unterhaltung im Vorbeigehen mitbekommen und ergänzt: „Vergesst die Schnitzel nicht. Die sind richtig beliebt!“ Zusätzlich zum Mittagsangebot gibt es nämlich Dienstag, Mittwoch und Donnerstag Spezialtage, bei denen die Gäste den ganzen Tag über zuschlagen können. Dienstags gibt es Burger, Donnerstag Pasta und Mittwoch ... Mittwoch ist Schnitzeltag!

„Natürlich gehört auch Jägerschnitzel dazu“, sagt Thomas Schmidt. „Auf DDR-Art, also als gebratene Jagdwurst mit Tomatensauce, nicht als Schnitzel mit Pilzen. Das müssen wir manchmal auch erklären. Es sind ja auch viele Touristen zu Gast.“

Mittagstisch macht rund 40 Prozent des Umsatzes aus

Die Wiederkehr der Touristen nach dem Lockdown freut Schmidt besonders. „Leere Straßen, geschlossene Gastronomie, das war schon ein sehr unschönes Gefühl“, erinnert er sich. Nun gehe es langsam wieder bergauf, auch die ersten Reservierungen für Weihnachten, Silvester und Firmenfeiern im Januar seien bereits eingegangen. Wie viele Mittagsgerichte pro Tag über den Tresen gehen, will Schmidt nicht sagen. „Nur so viel. Ich schätze, dass sie etwa 40 Prozent des Umsatzes ausmachen.“ Inklusive der Mittagsgerichte, die an Firmen geliefert werden.

Fazit: Hausmannskost, aber in edlem Gewand

Fazit: Wer mittags auf traditionelles Lieblingsessen nach Hausmannsart setzt, ist hier goldrichtig. Für 6,50 Euro bekommt man handwerklich einwandfreie Gerichte in guten Portionen in gepflegtem Ambiente. Auch eine Currywurst kann liebevoll und schick angerichtet werden – hier zelebriert man das! Vegetarier müssen auf das Angebot der regulären Karte ausweichen, finden dort dann aber auch fantasievolle und leckere Kreationen.

Tipp der Redakteurin: die Sommernudeln mit frischem Spinat, Möhrensauce und Granatapfelkernen oder die überbackene Süßkartoffel mit Joghurt und Gartenkräutersalat. Das aktuelle Mittagsangebot (6,50 Euro) und das Schnitzel des Tages (8,90 Euro) sind auf der Seite www.poro-greifswald.de einzusehen. Anruf und Reservierung auch mittags empfehlenswert.

Poro Restaurant, Bar und Lounge in der Rakower Straße 11, 17489 Greifswald. Tel.: +49 3834 8716902, sonntags geschlossen.

Von Anne Ziebarth