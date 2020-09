So ist es um die Greifswalder Hochbauprojekte bestellt

Greifswald

Die Hansestadt Greifswald wuppt aktuell so viele millionenschwere Hochbauvorhaben gleichzeitig wie noch nie. Während einige Projekte kurz vor der Vollendung stehen und andere bis zur Fertigstellung noch viele Monate benötigen, sind bereits weitere Maßnahmen in Planung. Doch wie sieht der aktuelle Stand ganz konkret aus, liegen die Arbeiten im Zeitplan? Wird es teurer oder bleibt alles im Kostenrahmen? Die OZ hat sich ein Bild verschafft.

Fischerschule

Der Neubau der Integrierten Gesamtschule „ Erwin Fischer“ im Stadtteil Schönwalde I wurde nach zweijähriger Bauzeit im Sommer 2019 übergeben, die Gestaltung der Außenanlagen dauerte planmäßig ein weiteres Jahr und ist abgeschlossen. Einzig die Gestaltung von angrenzenden Parkflächen fehlt laut Stadt noch. Außerdem seien noch Mängel im Neubau und im Bereich der Freianlagen zu beseitigen. Wie Jan-Peter Manske von der Hochbauabteilung berichtet, wurden für das Projekt insgesamt 40 Gewerke beauftragt. Ursprünglich plante die Stadt mit Kosten in Höhe von 18,2 Millionen Euro, letztlich wurde es aber preiswerter: Inklusive Planungen seien es zurzeit knapp 17 Millionen Euro, wobei noch einige Schlussrechnungen von Firmen fehlten.

Die Fischerschule ist nun komplett fertig. Quelle: Petra Hase

Arndtschule

Schwieriger als erwartet erwies sich die Sanierung der Regionalen Schule „ Ernst Moritz Arndt“ in der Innenstadt. Die Arbeiten parallel zum laufenden Schulbetrieb stellten eine besondere Herausforderung dar. Zudem gab es unvorhersehbare Schadstofffunde zu Beginn der Arbeiten 2017. Die Fertigstellung verschob sich daher um 14 Monate bis zum August 2020. Auch die Kosten stiegen dadurch. Eine erste Berechnung ging von 5,5 Millionen Euro aus. Beauftragt wurden mittlerweile 6,8 Millionen Euro inklusive Planungen. Die Schule ist jetzt wieder komplett in Betrieb. Alle Klassen zogen aus der Containeranlage, die bereits zurückgebaut wurde, wieder ins Haus. Allerdings sollen in den Oktoberferien noch Restarbeiten erledigt werden. Nicht planmäßig fertig wurden die Außenanlagen vor dem Schulhaus. Zudem soll die Kleinsportfläche, auf der die Container standen, saniert werden. Die Stadt hofft auf eine Fertigstellung im Dezember 2020.

Die Gestaltung der Außenanlagen vor der Arndtschule verzögern sich. Quelle: Petra Hase

Das Stadtarchiv

Sechs Millionen Euro sollte das neue Gedächtnis der Hansestadt kosten. Doch die Baubranche boomt: „Die Gesamtkosten liegen bei acht Millionen Euro“, informiert Manske. Das Gebäude An den Wurthen ist zwar fertig, doch die Ausstattung fehlt noch. Zurzeit laufe die Einregulierung der Lüftungsanlage. Erst wenn die richtigen Bedingungen herrschen, erfolgt der Umzug der Archivalien. Die Mitarbeiter werden voraussichtlich im Frühjahr ihre neuen Arbeitsplätze in Besitz nehmen.

Das neue Stadtarchiv ist fertig, nur die Ausstattung fehlt noch. Quelle: Hansestadt

Forschungszentrum

Auch das seit Juli 2019 im Bau befindliche Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie an der Rathenaustraße wird aufgrund der allgemeinen Baukostensteigerung teurer als gedacht. Die erste Berechnung im Jahr 2014 ging von 30 Millionen Euro aus. Aktuell rechnet die Stadt mit 38,5 Millionen Euro, wobei das Wirtschaftsministerium MV bislang 16,5 Millionen Euro Förderung zusagte. Ob es bei der Gesamtsumme bleibt und das Land eventuell noch eine Schippe drauflegt, ist unklar. Die Stadt stellte zumindest einen Antrag auf mehr Unterstützung. Derzeit seien 85 Prozent der Bauleistungen beauftragt. Die Fertigstellung ist für das zweite Quartal 2022 geplant.

Der Hochbau des Forschungszentrums ist weit fortgeschritten, doch die Fertigstellung zieht sich bis ins Jahr 2022. Quelle: Petra Hase

Das Theater

Die Sanierung des Theaters ist mit 44 bis 50 Millionen Euro geschätzten Kosten das nächste riesige Hochbauvorhaben der Stadt. Wie viel es letztlich wird, bleibt abzuwarten. Zurzeit gibt es nur eine Vorplanung, im Januar soll die Entwurfsplanung beginnen. Die Hansestadt ist im Kontakt mit dem Land, um Fördermittel einzuwerben. Insofern ist auch der konkrete Baubeginn offen, die Stadt rechnet mit frühestens Mitte 2022. Unklar derzeit auch noch, ob der Anbau saniert oder abgerissen und neu errichtet wird.

Noch ist unklar, wie teuer die Sanierung des Theaters letztendlich wird. Quelle: HGW

Sporthalle II und III

In Vorbereitung befinden sich auch die beiden Ersatzbauten der Sporthallen II an der Einsteinstraße und III am Puschkinring. „Die Planer sind beauftragt, gerade haben erste Gespräche stattgefunden“, berichtet Jan-Peter Manske. Die Kostenschätzungen beliefen sich auf jeweils 4,9 Millionen Euro, beide Hallen sollen mit Hilfe von Städtebaufördermitteln finanziert werden. Ob mit dem Bau wie zuletzt berichtet Ende 2021 begonnen wird, ist noch offen.

Der Beginn des Neubaus der Sporthalle am Puschkinring ist noch offen. Quelle: Petra Hase

Kita Zwergenland

Im Kostenrahmen bleibt nach jetzigem Stand der nahezu fertige Neubau der Kita „Zwergenland“ im Ostseeviertel: Der städtische Eigenbetrieb Hansekinder plante mit 4,7 Millionen Euro. Auch der Innenhof ist bereits gestaltet und bepflanzt, grünes Gras sprießt überall. Der Bau begann im Juli 2019. Der Einzug war eigentlich für Juni vorgesehen, jetzt rechnet die Stadt mit einer Inbetriebnahme im Oktober.

Die Kita Zwergenland im Ostseeviertel ist nahezu fertig. Quelle: Petra Hase

Kita Marschak

Ein baugleiches Gebäude wird am Thälmannring errichtet, die Arbeiten begannen zeitversetzt im November 2019. Auch hier kam es zu Verzögerungen. War die Inbetriebnahme ursprünglich für September geplant, wird es jetzt wohl der Januar 2021. Die Kosten fallen mit 4,6 Millionen Euro aufgrund der besseren Bodenverhältnisse etwas günstiger aus als bei der Kita Zwergenland. Mit der Einweihung ändert die Kita ihren Namen, wird auf Wunsch der Nutzer „Tausend Farben“ heißen.

Die Kita Marschak wird voraussichtlich im Januar in Betrieb gehen. Quelle: Petra Hase

Kita Friedrich Wolf

Das dritte Bauvorhaben der Hansekinder betrifft die Kita „ Friedrich Wolf“. Sie soll saniert werden. Allerdings geht die jetzt vorliegende Entwurfsplanung von 6,8 Millionen Euro aus. Zu teuer, so die Einschätzung der Betriebsleitung, weshalb nun das Projekt noch einmal überdacht wird. Wann es losgeht, ist offen.

Die Kita „Friedrich Wolf“ soll saniert werden. Quelle: Petra Hase

Radstation am Bahnhof

Seit vielen Jahren in der Diskussion, aber immer wieder verschoben: die Radstation am Hauptbahnhof mit ca. 130 Stellplätzen. Eigentlich sollte sie schon 2016 nutzbar sein. Im Rathaus ist man nun zuversichtlich, dass sie noch 2020 kommt. Die Anlage sei bestellt, heißt es, der Tiefbau soll im Oktober starten. Neben dem Zeitverzug gibt es auch eine Kostensteigerung. 2019 sprach die Stadt von 350 000 Euro Gesamtkosten, jetzt hingegen von 414 000 Euro. Das Vorhaben wird vom Land gefördert. Weitere Projekte lassen nicht auf sich warten: Das Schulzentrum am Ellernholzteich ist in Planung, Kostenschätzung: 47 Millionen Euro. Beim Bauvorhaben Humboldtgymnasium rechnet die Stadt mit einer ähnlichen Summe.

Jahr um Jahr verschiebt sich der Bau der Radstation am Bahnhof. Ob es 2020 noch etwas wird? Quelle: Petra Hase

Von Petra Hase