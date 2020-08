Greifswald

Um es gleich vorwegzunehmen. Das war kein geplanter Test. Als die Kita anruft, bin ich voller Sorge. Mein fünfjähriger Sohn soll ein Loch am Kopf haben, weil er aus schnellem Lauf heraus mit der Kante einer Holztür zusammengestoßen ist. Er müsse im Uniklinikum behandelt werden.

Mit Simon auf dem Arm stehe ich wenig später zunächst vor dem Eltern-Kind-Zentrum, werde von einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes sehr nett zum roten Container gewiesen, in dem zunächst ermittelt wird, ob bei uns Corona-Symptome vorliegen.

Zuerst Abklärung auf Corona-Symptome

Kein Kontakt zu positiv Getesteten oder Erkrankten, kein Besuch im Risikogebiet oder Kontakt zu Urlaubern aus einer Risikoregion, keine Erkältungssymptome, Erbrechen oder Fieber – mit einem Zettel und allen Angaben wird uns dann der Eingang für Nichtsymptomträger der zentralen Notaufnahme gezeigt. Rot-weiße Flatterbänder hätten den Weg zum Eingang für Corona-Verdachtsfälle gewiesen.

Krankenschwester begutachtet jeden Notfall

Im Eingangsbereich der Notaufnahme geht es sehr schnell: Krankenkassenkarte, Daten, Unfallverlauf, schon sitzen wir im ersten Wartebereich. Nach etwa zehn Minuten nimmt eine Krankenschwester die Erstbegutachtung vor und erzählt auch gleich, dass es an diesem Tag bereits mehrere Kollisionen von Kindern und Holztüren gegeben hatte. Wir seien wohl schon der zehnte Fall und müssten Wartezeit mitbringen.

„Eine Stunde“, frage ich. „Mindestens“, sagt sie und macht meinem Sohn trotzdem Mut, dass sich bald jemand um ihn kümmert. Nichts essen und nur ein klein wenig trinken, gibt sie uns noch als Hinweis mit und schickt uns in den Kinderwartebereich.

Patientenbetten im Flur sind Vergangenheit

Die zentrale Notaufnahme, die vor anderthalb Jahren ihren Betrieb aufnahm, hat vieles verbessert. Früher gab es immer wieder Kritik an den langen Wartezeiten und den Patientenbetten, die in den Fluren standen, auch an der mangelnden Privatsphäre wegen der Enge.

Fachbereiche direkt in der Notaufnahme

Im größeren Neubau, der immerhin 22 Millionen Euro gekostet hat, läuft alles ruhig, geordnet und sehr gut organisiert ab. Die Patienten werden nach der Erstbegutachtung auf verschiedene Bereiche aufgeteilt, Unfallchirurgie hier, Innere Medizin dort. Während sich die Patienten früher auf den Weg zu den verschiedenen Stationen machen mussten, sind nun die Ärzte der Fachbereiche vor Ort in den einzelnen Abteilungen der Notaufnahme. Auch Röntgen und MRT werden in der Notaufnahme durchgeführt. Insgesamt sind 60 Vollzeitkräfte in der Notaufnahme tätig, darunter 20 Vollzeitärzte. „Da viele Mitarbeiter Teilzeitkräfte sind, ist die Anzahl der tatsächlichen Köpfe deutlich höher“, erklärt Christian Arns, Pressesprecher der Unimedizin. Für die Fachbereiche, die nicht in der Notaufnahme vertreten sind, könne „aus allen Kliniken Expertise herangeholt werden“, so Arns weiter.

Die Gänge sind breit, die Wartebereiche groß und ein Patientenbett steht nirgends herum. Da erinnere ich mich noch an ganz andere Zustände, beispielsweise bei einem Besuch vor acht Jahren mit akuter Atemnot, als im Bett neben mir, nur durch einen Vorhang abgetrennt, einer Frau der Magen ausgepumpt wurde, die zuvor versucht hatte, sich mit Tabletten das Leben zu nehmen.

Leichtverletzte müssen länger warten

In dieser neuen 2550 Quadratmeter großen Notaufnahme wirkt nichts chaotisch. Die schwersten Notfälle werden zuerst behandelt und das grundsätzlich hinter verschlossenen Türen. Die restlichen Fälle werden nach Schwere unterteilt. Wer eine weniger akute Verletzung oder Erkrankung hat, muss länger waren. „Die Dringlichkeit bestimmt die Reihenfolge der Patienten“, sagt Pressesprecher Arns.

Nach etwa einer Stunde wird mein Sohn aufgerufen und nicht nur von einer sehr netten Ärztin, sondern gleich noch sechs Studierenden untersucht. Denn das Uniklinikum ist ein Lehrkrankenhaus. Die Wunde am Kopf ist tief, aber zum Glück nicht lang. Innerhalb weniger Minuten ist das Loch geklebt, die Wunde verbunden, die Tränen getrocknet und ich bin mit einem Infoblatt über Kopfprellungen und über das richtige Verhalten im Notfall ausgestattet.

Fazit: Freundliches und kompetentes Personal, großzügige Räumlichkeiten, eine angenehme Atmosphäre – besser hätte es nicht laufen können, auch um mich als besorgte und vermutlich wenig rational agierende Mama aufzufangen.

