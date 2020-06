So laufen die virtuellen Vorstellungsgespräche an der Greifswalder Unimedizin

Greifswald

Die Nervosität steigt, die Hände beginnen zu schwitzen, die im Vorfeld zurecht gelegten Sätze sind verschwunden: Ein Vorstellungsgespräch bringt so manchen Bewerber an die Grenzen. In Zeiten einer Pandemie sind vor allem klassische Vorstellungsmarathons mit vielen Bewerbern nur schwer vorstellbar.

Vor allem größere Unternehmen setzen nun vermehrt auf virtuelle Kennenlerngespräche. Auch die Greifswalder Universitätsmedizin verlagerte die Interviews ins Word Wide Web, um neue Azubis im Pflegebereich zu finden.

Anzeige

Maximal zehn Online-Bewerbungsgespräche pro Tag

Bis zu 500 Bewerbungen für die Pflegeausbildung aus ganz Deutschland wurden jährlich bei der Unimedizin eingehen, sagt Pflegedienstleiter Martin Mengel. In die engere Auswahl und somit zum Bewerbungsgespräch schaffen es Dutzende. Immerhin erhalten etwa 120 einen Arbeitsvertrag. Bis zu 20 Bewerber am Tag werden normalerweise zu einem klassischen Bewerbungsgespräch eingeladen, erklärt Mengel.

Weitere OZ+ Artikel

Im virtuellen Raum sind es hingegen nur maximal zehn. Grund dafür seien unter anderem technische Schwierigkeiten, die bei dem Online-Interview auftreten können, fügt der Pflegeleiter an.

Vor allem junge Bewerber seien weniger nervös

Seit Mitte April werden die Bewerbungsgespräche nun über die Videokonferenz Zoom geführt. Mehrere Vertreter, unter anderem vom Personalrat, würden an den Gesprächen teilnehmen. Mit dabei ist auch Martin Mengel. Nach den vergangenen Wochen konnte der 32-Jährige vor allem eines feststellen. „Obwohl manchmal eine Katze oder ein Geschwisterkind durch das Bild läuft, sind die meisten Bewerber entspannter als sonst.“ Der Pflegedienstleiter geht davon aus, dass die meist jungen Bewerber einen routinierten Umgang mit neuen Medien haben und deswegen weniger nervös sind.

Doch bleiben klassische Patzer wie das Zuspätkommen bei den Online-Interviews eigentlich aus? Nicht immer, verrät der Pflegeleiter. Ein Bewerber hatte sich nicht zum vereinbarten Termin eingeloggt. „Wir haben ihn dann angerufen. Er entschuldigte sich und meinte, er hätte sich den Termin falsch eingetragen. Als er dann vor der Kamera saß, saß sein Hemd, das er schnell überzogen hat, am Kragen nicht richtig“, sagt Mengel und lacht.

Technische Herausforderungen

Auch die 20-Jährige Sarah bewarb sich um einen Ausbildungsplatz. Die Greifswalderin gesteht: „Ich war noch nervöser, als wenn ich persönlich dort gewesen wäre.“ Obwohl sie bereits ihren Bundesfreiwilligendienst an der Unimedizin absolviert und Martin Mengel persönlich kennt, musste auch sie online vorsprechen. Doch zunächst scheiterte es an der Technik: „Erst funktionierte der Link nicht bei mir und ich kam nicht rein. Dann habe ich ihn nochmal zugeschickt bekommen und es funktionierte.“ Wie alle Bewerber erhielt auch Sarah sofort nach dem Gespräch eine Antwort, ob sie die Ausbildung antreten darf: Sie durfte sich über eine Zusage freuen.

Doch was sollte man bei virtuellen Vorstellungsgesprächen genau beachten? Einige Tipps dazu gibt Jana Ulrich, Berufsberaterin bei der Agentur für Arbeit Greifswald: „Bei der Ausrichtung der Kamera muss man sich beispielsweise bewusst sein, dass der Gesprächspartner alles sieht, was im Hintergrund steht. Dieser sollte daher aufgeräumt sein und möglichst neutral wirken.“ Neben einer möglichst stabilen Internetverbindung sollte die Kamera auf einem Meter Abstand auf Augenhöhe platziert werden. Ein Headset erhöhe zudem die Tonqualität. Wer ein Smartphone oder Tablet nutzt, sollte das Gerät am besten an einen festen Platz stellen.

Besser keine Joggingshose vor der Webcam

„Optimal ist ein Lichteinfall, wenn er von vorn beziehungsweise seitlich kommt. Wer eine zusätzliche Lampe aufstellt, sollte sich nicht direkt anstrahlen. Es ist kein Verhör“, erklärt Ulrich weiter. Auch das passende Outfit muss wie bei einem klassischen Vorstellungsgespräch berücksichtigt werden. „Wer davon ausgeht, dass man bei einem Online-Gespräch die Beine nicht sieht, kann sich irren. Es kommt durchaus vor, dass man während des Gesprächs aufstehen muss, um etwas zu holen oder zu präsentieren.“

Zudem rät die Berufsberaterin, das Online-Gespräch vorher mit Freunden oder Familienangehörigen auszuprobieren. „So kann man sichergehen, dass die Technik funktioniert und probt gleichzeitig das Vorstellungsgespräch.“

Weitere Informationen zu den Ausbildungen an der Universitätsmedizin auf www.medizin.uni-greifswald.de/ausbildung

Weitere Tipps und Online-Übungen für Bewerber gibt es auf Internetseiten der Bundesagentur für Arbeit www.abi.de oder auf www.planet-beruf.de

Lesen Sie auch

Von Christin Lachmann