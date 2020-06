So lebt es sich im Greifswalder Hansehof: Neumieter berichten

Greifswald

„Das ist doch richtig moderne Technik.“ Mit einem Chip am Schlüsselbund öffnet Gisela Ros (72) den Hauseingang zu ihrer neuen Wohnung. Der Hausflur riecht nach frischer Farbe, in ihrer Wohnung im ersten Stock stapeln sich noch die Kartons. Die ersten Bücher hat die 72-Jährige bereits ins Regal geräumt. Vom Wohnzimmer mit seinen bodentiefen Fenstern fällt der Blick über den Hansering in Richtung Museumshafen. „Ist das nicht eine fantastische Aussicht“, schwärmt sie.

Erst vor wenigen Tagen zog die Sprachwissenschaftlerin in den Hansehof am Hansering – je nach Perspektive: in Greifswalds schönste oder umstrittenste Wohnimmobilie. Zu klotzig, zu laut, zu teuer, lautete die Kritik. Die OSTSEE-ZEITUNG wollte wissen, wie es sich in Greifswalds Vorzeigewohnkomplex lebt, den die Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH (WVG) seit 2017 für 25 Millionen Euro am Hansering errichten ließ.

Anzeige

Barrierefreie Wohnung mit ebenerdiger Dusche

Hansehof Greifswald – In der Wohnung von Neumieterin Gisela Ros (72) Quelle: Martina Rathke

Weitere OZ+ Artikel

„Es ist eine Superwohnung, bis auf ein paar Kuriositäten“, sagt Gisela Ros, die bislang im vierten Stock eines 1984 erbauten WVG-Hauses in der Innenstadt ohne Fahrstuhl und Balkon lebte und nun in der neuen Wohnung alt werden möchte. Die Wohnung sei barrierefrei, das Bad mit ebenerdiger Dusche und Badewanne ausgestattet, eine Loggia zeige zur West- und eine Terrasse zur Ostseite. Die Zimmer ihrer 65 Quadratmeter großen Wohnung seien hell und geräumig.

Über ein Smarthome-System, das neben der Tür platziert ist, kann sie künftig Neuigkeiten von der WVG empfangen, sich mit dem Pflegedienst SoPHi verbinden lassen, wenn sie es dann mal benötige, oder das Wetter abrufen, zählt sie die Vorteile auf.

Überrascht, dass es noch Wohnungen gab

Hansehof Greifswald – In der Wohnung von Neumieterin Gisela Ros (72) Quelle: Martina Rathke

Zu den kleineren Unstimmigkeiten gehören „die Türenvielfalt“ in der Küche, die ihr Stellfläche nehme und der hohe Absatz zur künftigen Terrasse. „Ich hoffe, dass die WVG noch eine Stufe einbaut.“ Seit 36 Jahren ist Gisela Ros Mieterin bei der WVG. „Mit dem Vermieter war ich immer sehr zufrieden.“ Deshalb bewarb sie sich um eine Wohnung im Hansehof. „Ich war überrascht, dass ich dann den Zuschlag erhalten habe.“

869 Euro Miete zahlt sie monatlich – inklusive Betriebskosten und Fußbodenheizung. Ihre alte Wohnung kostete zuletzt etwa 450 Euro. „Das ist schon ein deutlicher Unterschied“, merkt sie an.

Mietpreis höher als in Berlin und vergleichsweise laut

Hansehof in Greifswald - Neumieter Marcel Horn (32) Quelle: Martina Rathke

„Beim Mietpreis musste ich schon etwas schlucken“, sagt der IT-Berater Marcel Horn. Der 32-Jährige Berliner stieß im Internet auf die Wohnung und zog mit seiner Freundin Verena und Hund Kira am Pfingstwochenende eine Etage über Gisela Ros ein. Auch er muss noch Kartons ausräumen und Möbel zusammenbauen. Die Warmmiete von 980 Euro für 80 Quadratmeter sei schon ziemlich hoch, mehr als er in Berlin zahlte. Eigentlich habe er nur 800 Euro ausgeben wollen. „Aber wir wollten raus aus der Großstadt und an der Küste leben“, begründet er den Umzug.

Wie auch Gisela Ros schwärmt er vom seitlichen Ausblick auf den Museumshafen. „Aber wenn das Fenster offen ist, ist es lauter als in meiner früheren Wohnung in Berlin.“ Man habe ihm erzählt, dass die Straße zu einer Tempo-30-Zone umgebaut werden solle, berichtet er. „Davon erhoffen wir uns Erleichterung“.

Trotz des Krachs, der nur bei geöffnetem Fenster in die Zimmer dringt, sei er mit der Wohnung sehr zufrieden. Er und seine Freundin seien in ihrer Wunschstadt angekommen – das sei das Entscheidende. „Wenn uns die Wohnung nicht gefällt, können wir uns noch immer eine andere suchen.“

„Einfach nur super“

Hansehof in Greifswald - Neumieterin Cornelia Hertel Quelle: Martina Rathke

An der Vorderfront des Hauses tritt Cornelia Hertel aus dem Haus. „Es ist einfach nur super“, sagt die 47-Jährige auf die Frage, wie es sich im Hansehof wohne. Klar, die Straße höre man ein bisschen, räumt sie ein. „Aber der Blick ist doch fantastisch“, schwärmt sie und zeigt auf die Museumsschiffe an der Kaikante.

Zuletzt wohnte sie mit Mann und Kind in Schönwalde in einer Plattenbauwohnung aus DDR-Zeiten. Den Wohnstandard, den sie jetzt habe, und die Nähe zur Altstadt habe sie sich immer gewünscht. Es gebe keine Parkplatzprobleme. „Das Auto steht hier in der Tiefgarage.“

Ein schönes Fleckchen Erde – aber laut

Handwerker-Fahrzeuge parken auf dem Grundstück, aus verschiedenen Richtungen dringt Baulärm. Vor allem an der Ostseite des Wohnkomplexes mit insgesamt 96 Wohnungen wird noch kräftig gebaut. An der Außenwand zur Brüggstraße arbeitet ein Handwerker an der verziegelten Hausfassade.

Hansehof in Greifswald - Handwerker Maik Büttner installiert eine Lüftungsklappe Quelle: Martina Rathke

„Hier muss noch etwas nachgebessert werden“, sagt Maik Büttner, der für die Firma Engfle arbeitet und eine Lüftungsklappe montiert. Die Austritte für die Lüftungsrohre seien vergessen worden, erklärt er. Ob er hier wohnen wolle? Der Hafen mit den Schiffen sei schon ein schönes Fleckchen Erde, hält er kurz inne. Aber mit dem Verkehr sei es ihm etwas zu laut. „Man bekommt ja hier keine Ruhe.“

WVG: Nachfrage ist hervorragend

Offenbar überwiegen die Vorteile wie Lage und Komfort die vergleichsweise hohen Mietkosten und die Lautstärke. Die WVG ist mit dem Interesse an den Wohnungen sehr zufrieden. „Die Nachfrage nach unseren Wohnungen im Hansehof ist hervorragend“, sagt Sprecherin Jana Pohl. Die großartige Lage zwischen Museumshafen und der fußläufig erreichbaren Innenstadt sei einmalig. Geschätzt werde auch das Garagengeschoss.

Bislang sind 33 der insgesamt 96 Wohnungen bezogen. Für 55 weitere Wohnungen seien bereits Mietverträge geschlossen worden. Beschwerden über den Mietpreis gibt es nicht. Von den Mietern werde die Kaltmiete bei der Lage, Qualität und Ausstattung als angemessen beschrieben, so Pohl. Die Kaltmiete liege wie geplant bei 10,20 Euro je Quadratmeter. Die letzten Wohnungen sollen Anfang 2021 fertiggestellt sein.

Lesen Sie auch:

Von Martina Rathke