Greifswald

Einfach die Zelte in Deutschland abbrechen, eine neue Kultur entdecken, sich in ein Abenteuer stürzen. Juliane Rabe hat genau das getan. Seit mehreren Jahren lebt die gebürtige Greifswalderin nun schon in China. „Ich langweile mich sehr schnell und habe den Drang, immer etwas Neues zu erleben“, sagt sie über sich. Im Reich der Mitte hat sie ein Leben gefunden, das zu ihr passt.

Das erste, was sie wahrnimmt, wenn sie nach einem Besuch in Deutschland wieder aus dem Flieger steigt, ist der für China typische Geruch. „Draußen und drinnen riecht es ganz anders“, erzählt die 36-Jährige. „Es ist, als würde eine würzige Süße in der Luft liegen. Also irgendwie süß aber auch gleichzeitig herb. Ich mag ihn sehr gern.“

Hauptsache schnell und unkompliziert

Zum ersten mal begegnete ihr dieser Duft vor etwa sieben Jahren. Damals fiel der Ingenieurin die Entscheidung, nach China zu gehen, nicht schwer. Das Unternehmen Bosch hatte einen Praktikumsplatz in seiner chinesischen Niederlassung in Hangzhou in der Nähe von Shanghai in Ost-China ausgeschrieben. Rabe hörte davon in der Uni, bewarb sich, bekam die Zusage und saß wenig später im Flugzeug Richtung Volksrepublik, um dort für die nächsten neun Monate ihre Masterarbeit zu schreiben. Später entschied sie, dauerhaft in China zu bleiben.

„Mich fasziniert einfach, wie dieses Land funktioniert“, sagt Rabe. Es sei spannend zu sehen, wie rasant sich China entwickelt. Das Tempo, das das Leben im Land des Lächelns bestimmt, zeige sich vor allem im Arbeitsleben in China. „Corona ist das beste Beispiel. Die Warn-App war hier innerhalb weniger Wochen programmiert und Einsatzbereit.“ Was chinesische Unternehmungen dabei am meisten von deutschen unterscheide, sei die Experimentierfreudigkeit, meint Rabe. „Es muss nicht alles von Anfang an perfekt sein. Die Hauptsache ist, es passiert schnell und unkompliziert.“

Drei Apps für alle Belange

Auch ihren kompletten Alltag in China könne sie mit nur drei Anwendungen auf ihrem Telefon bewältigen. Es gibt quasi nichts, was mit diesen sogenannten „Super-Apps“ in China nichts möglich ist. Mit der Anwendung „Wechat“, die so etwas wie das chinesische WhatsApp ist, kann man nicht nur kommunizieren, sondern beispielsweise auch seine Finanzen regeln, Taxis ordern, Arzttermine vereinbaren und sogar seinen Wocheneinkauf tätigen und sich liefern lassen. Letzteres ist allerdings nicht wirklich nötig. „Ich koche eigentlich nie“, sagt Rabe. In China sei die Esskultur stark auf das Ausgehen ausgerichtet. Daher würde sie sich fast nur von Lieferdiensten ernähren, die es in China in etlichen Preisklassen gibt. Überhaupt sei das chinesische Essen für sie ein Highlight – zum Glück. „Ich glaube, ob man dauerhaft in China bleiben will, steht und und fällt mit dem Essen.“

Dass das gesamte Leben vom Smartphone aus gesteuert wird, ist in Deutschland bisher die Ausnahme. In China ist es inzwischen die Norm. Es gäbe kaum noch persönliche Hürden, die nicht durch digitale Lösungen genommen werden könnten. Selbst Post würde sie so gut wie gar nicht mehr bekommen, obwohl China Deutschland in Sachen Bürokratie wohl in nichts nachsteht, wie Rabe sagt. Wenn sie heute ihre Familie besucht, käme sie sich vor, als würde sie 20 Jahre in die Vergangenheit reisen.

Wenig Platz für Privatsphäre

Dabei fremdelte sie anfangs noch mit ihrer neuen Wahlheimat. Bereits Hangzhou ist mit seinen über zehn Millionen Einwohnern etwa dreimal so groß wie Berlin. Heute lebt Rabe jedoch in der Mega-Metropole Shanghai, die unfassbare 23 Millionen Einwohner zählt. Die Menschenmassen prägen die Städte Chinas. Chinesen seien daran gewöhnt, niemals so richtig allein zu sein. „Viele Menschen gehen in China auf Internate und teilen sich das ihre Zimmer mit vier Leuten oder mehr“, erklärt Rabe. Das führe auch dazu, dass in China ein ganz anderes Verständnis von Privatsphäre und Distanz gelebt werde. Als blonde Europäerin falle sie in Asien natürlich auf. Manchmal werde sie auf offener Straße einfach so fotografiert oder angesprochen, erzählt die Auswanderin.

Und auch ihre Freizeit verbringen Chinesen gerne zusammen. „Die Leute sind viel draußen an öffentlichen Plätzen und spielen Karten oder sitzen einfach und erzählen. Manchmal habe ich den Eindruck, dass sich die Menschen gar nicht kennen müssen, sondern einfach in einen Park gehen und dort ins Gespräch kommen“, sagt Rabe. Das Straßenbild würde an vielen Orten von Trimm-Dich-Pfaden oder Tanzgruppen geprägt, die sich nicht selten einfach spontan zusammenfinden. Es ist auch dieser Gemeinschaftssinn, der Rabe für China begeistert hat. „Hier gibt es die Mentalität, dass alle zusammen an einem Strang ziehen. Alleingänge gibt es nicht.“

Manchmal wird es zu viel

Doch die vielen Menschen und die Beengtheit der Großstädte haben auch ihre Schattenseiten. An ein eigenes Auto ist gar nicht zu denken. Die Zahl der jährlichen Neuzulassungen in China ist stark begrenzt und der Preis dafür sehr hoch. Ein Teil der Kennzeichen wird in China sogar durch eine offizielle Lotterie zugeteilt. Ohnehin sei der Straßenverkehr chaotisch, und auch die U-Bahnen überfüllt. Durchatmen und einfach mal den Kopf ausschalten? - Unmöglich, sagt Rabe. „China ist ein Land, dass dich immer berieselt.“ Der Straßenlärm, die Leuchtreklamen, die die Nacht zum Tag machen, Menschen, die ständig nur auf ihre Mobiltelefone starren. In solchen Momenten, wo China dann doch wieder so ganz anders daher kommt, hat Rabe manchmal genug. „Chinese Overkill“, zu deutsch etwa „Chinesische Überfrachtung“, nennt sie das. Dann denkt sie: „Warum mache ich das hier eigentlich?“ Allerdings passiere das mit der Zeit immer seltener.

Rabe: Es fühlt sich noch nicht fertig an

Nur jetzt gerade, wo sie ihre Mutter, ihren Bruder und dessen Kinder in Greifswald wegen der Corona-Pandemie schon seit über einem Jahr nicht mehr gesehen hat, da kommen ihr manchmal noch Zweifel. Aber eigentlich ist sie sich sicher, dass ihre Zeit in China noch nicht vorbei ist. „Es fühlt sich noch nicht fertig an. Noch bringt jeder neue Tag auch neue Herausforderungen mit sich. Da ist nicht dieses Gefühl der Sättigung“, sagt Rabe. Ob dieses Gefühl jemals kommen wird, weiß sie nicht. Die Langweile, vor der sie geflüchtet ist, hat sie also noch nicht wieder eingeholt.

Von Alexander Kruggel