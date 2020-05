So reagieren Greifswalder Gastronomen und Hoteliers auf die Wiedereröffnung

Greifswald

Nach knapp zwei Monaten geschlossener Türen bekommen Greifswalds Restaurants und Hotels Aufwind: An diesem Sonnabend dürfen zunächst Gaststätten wieder einheimische Gäste empfangen; eine Woche später folgen Hotels, Ferienwohnungen und Pensionen. Doch uneingeschränkte Begeisterung herrscht nicht bei den Restaurantbetreibern.

„Wir freuen uns sehr – die Vorgaben finde ich gut, aber sie sind zu schwammig“, sagt Janett Lewerenz (31), Inhaberin des Greifswalder Logenhauses, die am Dienstag damit beschäftigt war, die vom Tourismusverband MV, Dehoga und Landesregierung erstellten Vorgaben durchzuarbeiten. „Ich weiß zum Beispiel nicht, wie genau die Reinigung der Toiletten erfolgen soll. Und wie soll die Trennung der Gäste dort aufrecht erhalten? Auch stehen wenige Regelungen für die Küchenmitarbeiter in den Vorgaben.“

Zwischen Gesundheitsschutz und Wirtschaftlichkeit

Die „Task Force Tourismus“, bestehend aus der Landesregierung und hatte unter anderem festgelegt, dass maximal sechs Gäste an einem Tisch sitzen sollen, der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Tischen gewahrt werden muss und Servicekräfte einen Mundschutz tragen sollen. „Ein erster Gast hat bereits für eine Geburtstagsfeier reserviert“, blickt Lewerenz voraus.

Sie werde nicht mit ihrem gesamten Team neustarten, sondern einen Teil der Mitarbeiter zunächst in Kurzarbeit lassen. Sie rechne damit, dass vor allem bei gutem Wetter viele Gäste den Außenbereich des Restaurants nutzen würden.

Für Antje Büttner und ihr Team vom gleichnamigen Restaurant machte sich nach der Ankündigung, dass Restaurants unter Auflagen wieder öffnen dürfen, ein zwiespältiges Gefühl breit. „Einerseits sind wir sehr erleichtert und freuen uns natürlich, dass wir wieder ein Stück in Richtung Normalität gehen“, sagt die Restaurantbetreiberin. Anderseits werde den Gastronomen damit eine enorme Verantwortung übertragen.

„Wir stehen nun zwischen der Gesundheit unserer Gäste sowie Mitarbeiter und dem wirtschaftlichen Aspekt.“ Ausgelegt ist das Restaurant in Eldena für 35 Personen. „Ich denke, dass wir uns nun zwischen zehn und sechzehn Gästen bewegen werden. Zudem wollen wir eine kürzere Verweildauer anstreben. Unsere normale Speisekarte wird es daher nicht geben, stattdessen werden wir eine leichte Bistrovariante anbieten.“

Erste Reservierungen in Greifswalder Restaurants sind da

Einen Ansturm erwartet Antje Büttner nicht. „Ich denke, dass die Gastronomiebranche verhalten starten wird, aber das ist auch richtig so.“ Wie viele andere Restaurants setzte auch das Büttners in den vergangenen Wochen auf einen Lieferservice. „Von dem Zulauf und der Unterstützung waren wir überwältigt. Den Lieferservice werden wir nun aber einschränken und nur zum Teil beibehalten.“

Die ersten Reservierungen am Sonnabend sind in der Brasserie Hermann bereits eingegangen, wie Inhaber Peter Mosdorf sagt. Auch er sieht in der Wiedereröffnung der Restaurants und Gastronomiebetriebe einen Zwiespalt.

„Natürlich freuen wir uns alle darüber. In MV haben wir wenige Infizierte und Tote. Wenn sich die Menschen weiterhin an den Abstand halten, wie ich es in Greifswald gesehen habe, ist es eben schwierig, sich anzustecken. Auf der anderen Seite bleibt die Frage, wie es sich entwickeln wird. Finanziell werden wir erst hinterher einen Strich drunter machen.“ Der Restaurantbetreiber will neben dem normalen Restaurantbetrieb auch weiterhin einen Liefer- und Abholservice anbieten.

Hoteliere hoffen auf anhaltend niedrige Infektionszahlen

Erleichterung auch bei Jens Heinrich (52). Der Inhaber von „Pension & Apartments Heinrich“ freut sich, dass ab dem 18. Mai wieder Gäste aus MV übernachten dürfen und eine Woche darauf auch Leute aus anderen Bundesländern. „Allerdings müssen wir die konkreten Regelungen abwarten, zum Beispiel, ob die Obergrenze von 60 Prozent Belegung der Betten auch für uns gilt.“

Während der Coronakrise hätte sein Betrieb auf größere Investitionen verzichtet, um angesichts fallender Umsätze abzuwarten, wie es weitergeht. „Zum Glück leben wir nicht nur von Ferienurlaubern, sondern auch von Monteuren und Handwerkern, die bei uns weiterhin übernachten durften.“ Ferienwillige Deutsche könnten MV nun als Ersatz für ausfallende Auslandsreisen nutzen, so Heinrich. „Eine Familie hat bereits bei uns gebucht, weil sie eine geplante Reise ins Ausland nicht unternehmen möchten.“

Im Hotel Kronprinz wartet Inhaberin Marianne Bethge ab, ob die Buchungen für die Pfingstzeit bleiben oder storniert werden. „Die Kunden sind verunsichert. Wir müssen das von Tag zu Tag beobachten.“ Die Nachricht der Wiedereröffnung hätte sie völlig überrascht, begeistere sie aber zugleich. „Wir sind am wirtschaftlichen Existenzminimum. Hoffentlich bleiben die Infektionszahlen im Land so niedrig.“

Von Christopher Gottschalk und Christin Lachmann