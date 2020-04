So rettete die Feuerwehr einer Möwe in Wolgast das Leben

Wolgast

Seit längerer Zeit hing in der Robert-Koch-Straße in Wolgast eine Möwe in einer Baumkrone fest und führte dort einen langen Kampf ums Überleben. Das Tier hatte sich eine feste Schnur mehrmals um den Flügel gewickelt und tief ins Fleisch nahe des Flügels geschnitten. Am Ende hing sie nur noch völlig entkräftet in dem Baum.

Anwohner alarmierten daraufhin am Montag den Notruf. Die Leitstelle in Greifswald rief dann die Profis von der Tierrettung Greifswald an, denn es war eben nicht „nur“ eine Möwe, wie es von einigen Schaulustigen am Montagnachmittag formuliert wurde.

Die ehrenamtlichen Helfer rückten sofort an, um das gefangene Tier aus der lebensbedrohenden Lage zu befreien. Woher die Schnur stammte, in der sich die Möwe verheddert hatte, ist bislang unklar. Aufgrund der Länge ist es vermutlich aber eine Drachenschnur.

Wolgaster Feuerwehr kam mit der Drehleiter

Ganz ohne Unterstützung ging die Rettungsaktion allerdings dann doch nicht über die Bühne: Klaus Kraft von der Tierrettung bat die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Wolgast um Hilfe. Umgehend traf Wehrführer Andreas Kycia mit zwei weiteren seiner Kameraden an der Einsatzstelle ein und brachte die Drehleiter in Position.

Aus diesem Grund war die Baustraße auch etwa 30 Minuten voll gesperrt, denn um an die Möwe im Baum zu gelangen, musste das Fahrzeug mit der Drehleiter mitten auf der Straße platziert werden, um genügend Standfestigkeit zu haben.

Für zahlreiche Kinder, die von einem angrenzenden Hang aus genau beobachteten, wie die Möwe gerettet wurde, war besonders die Feuerwehr vor ihrer Haustür das absolute Highlight. „Ich bin sofort zu Hause losgerast, denn wann kommt schon mal die Feuerwehr? Und dann fahren sie die Drehleiter direkt hier aus“, so ein etwa Zehnjähriger begeistert.

Zahlreiche Kinder verfolgten die Rettung. Quelle: Tilo Wallrodt

Verletzte Möwe wird wieder gesund

Gemeinsam konnte das verletzte Tier aus der Baumkrone befreit und in einer Transportbox gesichert werden. Wieder unten mit festen Boden unter den Füßen wurde die verletzte Möwe dann erst einmal tierärztlich versorgt und gemeinsam von der Schnur befreit. Aufgrund der Verletzung kam der gerettete Vogel anschließend in eine Wildtierpflegestelle nach Wolgast.

In den zurückliegenden Tagen kam die Tierrettung Greifswald im Bereich Wolgast/Insel Usedom damit zum wiederholten Mal zum Einsatz. Die ehrenamtlichen Helfer sind sehr froh, dass nach ihnen gerufen wird und die Tiere nicht einfach ihrem Schicksal überlassen werden. Der Chef der Tierrettung Greifswald, Klaus Kraft, ist sich übrigens sicher, dass es die kleine Möwe schaffen wird. „Die wird wieder gesund, denn der Flügel ist nicht gebrochen“, versicherte er.

Von Tilo Wallrodt