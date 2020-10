Greifswald

Füllt ein neues Haus eine Baulücke, gewöhnt man sich schnell an den veränderten Anblick. Und schon bald wird es mit der Erinnerung schwierig. Was stand hier noch einmal? Der Stralsunder Fotograf Stefan Sauer hat anlässlich des 30-jährigen Einheitsjubiläums in seinem Archiv gestöbert und einige Bilder aus Greifswalds „wilden 90ern“ zusammengestellt.

Viel Freude beim Ansehen!

Anzeige

Bildergalerie: Das war Greifswald Anfang der 1990er Jahre

Zur Galerie Vorher-Nachher: Erinnern Sie sich noch?

Von Anne Ziebarth